Совет Федерации поддержал законопроект о введении уголовной ответственности для чиновников за оскорбление россиян (отзыв есть в распоряжении «Известий»).

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Совет Федерации поддержал законопроект об уголовном наказании чиновников за оскорбление россиян, сообщил зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству, депутат от ЛДПР и автор документа Александр Старовойтов, передает газета «Известия».

Совфед поддержал идею о наказании чиновников за оскорбление граждан

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