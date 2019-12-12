Политика
РБКСовфед поддержал идею о наказании чиновников за оскорбление граждан
Совет Федерации поддержал законопроект об уголовном наказании чиновников за оскорбление россиян, сообщил зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству, депутат от ЛДПР и автор документа Александр Старовойтов, передает газета «Известия».
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с чего всё началось
Совет Федерации поддержал законопроект о введении уголовной ответственности для чиновников за оскорбление россиян (отзыв есть в распоряжении «Известий»).Известиявчера в 16:01
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Совет Федераций поддержал идею наказывать чиновников за оскорбление граждан
Комсомольская правдавчера в 23:17
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено вчера в 23:50, Ашберн
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева заявила, что не уважает Ксению Собчак
Общество
Штрафы для бизнеса предложили повысить в десятки раз
Штраф для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов может вырасти в десятки раз, до 500 тыс. рублей вместо нынешнего максимума в 20 тыс.
Политика
Суд Киева приговорил депутата Госдумы Савченко к 14 годам тюрьмы
Святошинский райсуд Киева заочно приговорил депутата Госдумы Светлану Савченко к 14 годам лишения свободы.
Авто
Mercedes-Benz GLA сменил поколение
Компания Mercedes-Benz представила новую генерацию своего самого маленького кроссовера GLA, который стал чуть меньше походить на вседорожную версию компактного хэтчбека.
Авто
Компания Land Rover выпустит дешевый кроссовер в стиле Defender
Как выяснило издание Autocar, в течение пяти ближайших лет Land Rover выпустит новый дешевый кроссовер в стиле Defender.
Политика
Китайские СМИ назвали новое оружие России проблемой для авианосцев США
Журналисты китайского издания Sohu в одном из своих материалов оценили перспективы российских бомбардировщиков Ту-22М3, а также гиперзвукового комплекса «Кинжал».
Экономика
ФРС сохранила ставку на уровне 1,5-1,75%
Комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США оставил базовую ставку на уровне 1,5-1,75% годовых, следует из пресс-релиза ФРС.
Общество
В Москве началось прощание с Лужковым
В Москве началось прощание с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым, передает РИА Новости.
Авто
Какими возможностями обладают новейшие арктические вездеходы России
В России создана линейка многофункциональных вездеходов, способных эффективно преодолевать самые сложные участки арктической местности и форсировать водные преграды.
Авто
Названа стартовая цена на новый Skoda Rapid
Компания Skoda представила лифтбек Rapid нового поколения, объявив при этом его начальную цену.
Общество
Сериал с Зеленским убрали с российского телевидения
Политика
Глава «Нафтогаза» заявил о наличии у России «козырей» в газовом споре
Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал итоги переговоров России и Украины по газовому вопросу, которые состоялись в рамках «нормандского» саммита в Париже.
Общество
Госдума поддержала запрет вейпов и кальянов в общественных местах
Государственная Дума поддержала в первом чтении законопроект об ограничении использования электронных курительных изделий и кальянов в общественных местах и запрете их продажи несовершеннолетним, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Политика
Захарова рассказала об изменениях в подходе Киева к переговорам
Подход украинской стороны к переговорам изменился, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Политика
В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2
"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Экономика
«Звезда» получит из бюджета 22 млрд руб. на газовозы
Как выяснил "Ъ", правительство утвердило правила бюджетных субсидий для верфи "Звезда", которые в ближайшие три года составят 22 млрд руб. За эти деньги верфь должна поставить для проектов НОВАТЭКа газовозы по цене как в Южной Корее, а также постепенно увеличивать их локализацию в РФ.
Футбол
«Краснодар» в Испании сыграет с «Хетафе»
В заключительном туре группового этапа Лиги Европы 12 декабря "Краснодар" сыграет на выезде с испанским клубом "Хетафе".
Гаджеты
В 2020 году WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
В феврале приложение перестанет поддерживать Android до версий 2.3.7, а также iPhone с операционными системами до iOS 8 включительно.
Хоккей
«Вашингтон» выиграл у «Бостона». Кузнецов отдал голевой пас
"Вашингтон" выиграл 3:2. Евгений Кузнецов набрал одно очко за передачу и теперь на его счету 12 голов и 19 передач.
Происшествия
В Приангарье задержали банду, создававшую тайники с наркотиками
Полицейские задержали в Иркутской области членов банды, продававших синтетические наркотики через интернет-магазины, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Футбол
Гендиректор «Зенита»: если в РПЛ нет конкуренции, на уровне клубов Европы трудно
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отметил, что из-за отсутствия конкуренции в чемпионате страны команде трудно успешно выступать в Европе.
Общество
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
На 62 году жизни после продолжительной болезни скончалась участница музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон.
Здоровье
Валерий Радаев обеспокоен 100-тысячными зарплатами уборщиц
Губернатор призвал работников здравоохранения "внутренне перестроиться" на решение проблем и усилить дисциплину.
Политика
Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» Суркова в Париже
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что во время «нормандского саммита» в Париже у членов российской делегации «сдали нервы».
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Происшествия
Военный вертолет Ми-28 разбился на Кубани
В Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28Н. Ранее экипаж перестал выходить на связь, не удавалось установить его местонахождение.
Армия и оружие
National Interest назвал самые мощные флоты в мире
Журнал The National Interest назвал пятерку самых мощных Военно-морских флотов в мире, включив туда США, Китай, Россию, Великобританию и Японию.
Футбол
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
По итогу данного этапа определились все 16 команд, которые продолжат борьбу со стадии 1/8 финала.