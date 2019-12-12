Политика

РБКРБКСовфед поддержал идею о наказании чиновников за оскорбление граждан

Совет Федерации поддержал законопроект об уголовном наказании чиновников за оскорбление россиян, сообщил зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству, депутат от ЛДПР и автор документа Александр Старовойтов, передает газета «Известия».
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с чего всё началось

Будь человеком: СФ поддержал наказание чиновников за оскорбление граждан

Совет Федерации поддержал законопроект о введении уголовной ответственности для чиновников за оскорбление россиян (отзыв есть в распоряжении «Известий»).
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Совет Федераций поддержал идею наказывать чиновников за оскорбление граждан

Комсомольская правдавчера в 23:17

Cовфед поддержал закон о наказании чиновников за оскорбления россиян

Lenta.ruвчера в 18:48

Совфед одобрил закон о наказании чиновников за оскорбления россиян

Газета.Ruвчера в 19:45

Совфед поддержал идею о наказании чиновников за оскорбление граждан

РБКвчера в 21:04

СФ поддержал законопроект о наказании чиновников за оскорбление граждан

ФАНвчера в 19:40

«Известия»: СФ поддержал законопроект о наказании для чиновников за оскорбление граждан

ТАССвчера в 18:20

Совет Федерации поддержал наказание чиновников за оскорбление граждан

Известиявчера в 17:43
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Автоматически обработано 7089 источников, обновлено вчера в 23:50, Ашберн
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева заявила, что не уважает Ксению Собчак

Актуальные Новости 10 декабря в 02:55
Общество

Штрафы для бизнеса предложили повысить в десятки раз

Штраф для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов может вырасти в десятки раз, до 500 тыс. рублей вместо нынешнего максимума в 20 тыс.
Известия вчера в 17:58
Политика

Суд Киева приговорил депутата Госдумы Савченко к 14 годам тюрьмы

Святошинский райсуд Киева заочно приговорил депутата Госдумы Светлану Савченко к 14 годам лишения свободы.
Известия вчера в 09:18
Авто

Mercedes-Benz GLA сменил поколение

Компания Mercedes-Benz представила новую генерацию своего самого маленького кроссовера GLA, который стал чуть меньше походить на вседорожную версию компактного хэтчбека.
110km.ru вчера в 16:01
Авто

Компания Land Rover выпустит дешевый кроссовер в стиле Defender

Как выяснило издание Autocar, в течение пяти ближайших лет Land Rover выпустит новый дешевый кроссовер в стиле Defender.
Tvoe-avto.com 09 декабря в 06:09
Политика

Китайские СМИ назвали новое оружие России проблемой для авианосцев США

Журналисты китайского издания Sohu в одном из своих материалов оценили перспективы российских бомбардировщиков Ту-22М3, а также гиперзвукового комплекса «Кинжал».
ПолитРоссия вчера в 14:56
Экономика

ФРС сохранила ставку на уровне 1,5-1,75%

Комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США оставил базовую ставку на уровне 1,5-1,75% годовых, следует из пресс-релиза ФРС.
Rambler News Service вчера в 14:36
Общество

В Москве началось прощание с Лужковым

В Москве началось прощание с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 23:32
Авто

Какими возможностями обладают новейшие арктические вездеходы России

В России создана линейка многофункциональных вездеходов, способных эффективно преодолевать самые сложные участки арктической местности и форсировать водные преграды.
RT на русском 10 декабря в 23:00
Авто

Названа стартовая цена на новый Skoda Rapid

Компания Skoda представила лифтбек Rapid нового поколения, объявив при этом его начальную цену.
РИА Новости вчера в 22:05
Общество

Сериал с Зеленским убрали с российского телевидения

Lenta.ru вчера в 15:19
Политика

Глава «Нафтогаза» заявил о наличии у России «козырей» в газовом споре

Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал итоги переговоров России и Украины по газовому вопросу, которые состоялись в рамках «нормандского» саммита в Париже.
РБК 10 декабря в 12:46
Общество

Госдума поддержала запрет вейпов и кальянов в общественных местах

Государственная Дума поддержала в первом чтении законопроект об ограничении использования электронных курительных изделий и кальянов в общественных местах и запрете их продажи несовершеннолетним, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РБК вчера в 09:51
Политика

Захарова рассказала об изменениях в подходе Киева к переговорам

Подход украинской стороны к переговорам изменился, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 21:50
Политика

В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2

"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
РИА Новости вчера в 19:05
Общество

Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой

В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 17:00
Экономика

«Звезда» получит из бюджета 22 млрд руб. на газовозы

Как выяснил "Ъ", правительство утвердило правила бюджетных субсидий для верфи "Звезда", которые в ближайшие три года составят 22 млрд руб. За эти деньги верфь должна поставить для проектов НОВАТЭКа газовозы по цене как в Южной Корее, а также постепенно увеличивать их локализацию в РФ.
Коммерсантъ вчера в 17:39
Футбол

«Краснодар» в Испании сыграет с «Хетафе»

В заключительном туре группового этапа Лиги Европы 12 декабря "Краснодар" сыграет на выезде с испанским клубом "Хетафе".
Россия.Кубань вчера в 05:50
Гаджеты

В 2020 году WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

В феврале приложение перестанет поддерживать Android до версий 2.3.7, а также iPhone с операционными системами до iOS 8 включительно.
Сайт города Армавира 10 декабря в 02:15
Хоккей

«Вашингтон» выиграл у «Бостона». Кузнецов отдал голевой пас

"Вашингтон" выиграл 3:2. Евгений Кузнецов набрал одно очко за передачу и теперь на его счету 12 голов и 19 передач.
Вести.Ru вчера в 22:01
Происшествия

В Приангарье задержали банду, создававшую тайники с наркотиками

Полицейские задержали в Иркутской области членов банды, продававших синтетические наркотики через интернет-магазины, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:07
Футбол

Гендиректор «Зенита»: если в РПЛ нет конкуренции, на уровне клубов Европы трудно

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отметил, что из-за отсутствия конкуренции в чемпионате страны команде трудно успешно выступать в Европе.
Чемпионат вчера в 11:32
Общество

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

На 62 году жизни после продолжительной болезни скончалась участница музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон.
Би-порт 10 декабря в 08:05
Здоровье

Валерий Радаев обеспокоен 100-тысячными зарплатами уборщиц

Губернатор призвал работников здравоохранения "внутренне перестроиться" на решение проблем и усилить дисциплину.
Взгляд-инфо вчера в 03:35
Политика

Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» Суркова в Париже

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что во время «нормандского саммита» в Париже у членов российской делегации «сдали нервы».
Известия 10 декабря в 14:52
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
ToDay News Ufa вчера в 11:44
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM вчера в 07:42
Происшествия

Военный вертолет Ми-28 разбился на Кубани

В Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28Н. Ранее экипаж перестал выходить на связь, не удавалось установить его местонахождение.
Российская газета вчера в 16:32
Армия и оружие

National Interest назвал самые мощные флоты в мире

Журнал The National Interest назвал пятерку самых мощных Военно-морских флотов в мире, включив туда США, Китай, Россию, Великобританию и Японию.
РИА Новости вчера в 21:36
Футбол

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

По итогу данного этапа определились все 16 команд, которые продолжат борьбу со стадии 1/8 финала.
Metaratings вчера в 17:07
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