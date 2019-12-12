Политика

РБКРБКСовфед поддержал идею о наказании чиновников за оскорбление граждан

Совет Федерации поддержал законопроект об уголовном наказании чиновников за оскорбление россиян, сообщил зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству, депутат от ЛДПР и автор документа Александр Старовойтов, передает газета «Известия».
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с чего всё началось

Будь человеком: СФ поддержал наказание чиновников за оскорбление граждан

Совет Федерации поддержал законопроект о введении уголовной ответственности для чиновников за оскорбление россиян (отзыв есть в распоряжении «Известий»).
Известия16:01

Подробнее о событии

СФ поддержал законопроект о наказании чиновников за оскорбление граждан

ФАН19:40

Совет Федерации поддержал наказание чиновников за оскорбление граждан

Известия17:43

Совфед поддержал идею о наказании чиновников за оскорбление граждан

РБК21:04

«Известия»: СФ поддержал законопроект о наказании для чиновников за оскорбление граждан

ТАСС18:20

Cовфед поддержал закон о наказании чиновников за оскорбления россиян

Lenta.ru18:48

Совфед одобрил закон о наказании чиновников за оскорбления россиян

Газета.Ru19:45

Совфед оценил идею об уголовной ответственности чиновников за оскорбление россиян

URA.Ru18:21
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Общество

Дорогу между Озерским и Корсаковым временно закрыли на Сахалине

REGNUM 19:51
Экономика

Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.
Известия 14:31
Политика

В Конгрессе представили проект обвинения по импичменту Трампа

Демократы палаты представителей Конгресса США представили проект обвинения по импичменту главы государства Дональда Трампа.
Взгляд.ру вчера в 09:20
Космос

Ученые узнали, сколько воды в атмосферах экзопланет

Завершено самое обширное на сегодняшний день исследование состава атмосфер экзопланет. Особый акцент ученые сделали на обнаружении воды.
РИА Новости 09:01
Энергетика

Orlen предъявил претензии российским нефтяникам за загрязненную нефть

Польский нефтяной концерн Orlen предъявил российским поставщикам окончательные финансовые претензии, связанные с поступлением загрязненной нефти по трубопроводной системе "Дружба", говорится в сообщении польской компании.
РИА Новости 08:18
Общество

В Рязани оштрафовали делегацию из США за нарушение визового режима

После беседы со студентами члены делегации были оштрафованы по ч. 2 ст. 18.8 КоАП («Нарушение правил въезда либо режима пребывания в России, выразившееся в несоответствии заявленной цели въезда»).
РБК 18:26
Наука

В Самарском политехе создают новые технологии получения наноматериалов и нанопокрытий

Команда ученых научно-исследовательского центра «Фундаментальные проблемы теплофизики и механики» Самарского государственного технического университета (СамГТУ) занимается построением новых математических моделей и поиском методов их исследования применительно к широкому спектру локально-неравновесных процессов переноса в различных физических системах.
НИА Самара 06:20
Происшествия

Экс-мэра Челябинска заподозрили в коррупции

Бывшего главу Челябинска Евгения Тефтелева заподозрили в получении крупной взятки за покровительство коммерческой структуре.
Российская газета 06:30
Политика

«Коммерсантъ» узнал о предложении Трампа Лаврову по торговле с Россией

Во время встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым 10 декабря президент США Дональд Трамп сообщил, что хотел бы «в несколько раз» увеличить товарооборот с Россией.
РБК 19:33
Хоккей

Кетов назначен капитаном сборной России на Кубке Первого канала

Форвард санкт-петербургского СКА Евгений Кетов назначен капитаном сборной России по хоккею на втором этапе Евротура Кубке Первого канала, который пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря.
ProstoProSport 03:24
Экономика

«Звезда» получит из бюджета 22 млрд руб. на газовозы

Как выяснил "Ъ", правительство утвердило правила бюджетных субсидий для верфи "Звезда", которые в ближайшие три года составят 22 млрд руб. За эти деньги верфь должна поставить для проектов НОВАТЭКа газовозы по цене как в Южной Корее, а также постепенно увеличивать их локализацию в РФ.
Коммерсантъ 17:39
Политика

В сенате США одобрили билль о признании России «спонсором терроризма»

Законопроект «обязывает госсекретаря определить, следует ли считать Российскую Федерацию страной — спонсором терроризма и следует ли объявить спонсируемые Россией на Украине вооруженные формирования иностранными террористическими организациями».
РБК 14:13
Транспорт

В Барнауле закроют на два года старый мост через Обь

Ремонт моста не должен отразиться на пассажирах, которые ездят между Новоалтайском и Барнаулом. Автобусы направят по новому мосту через Обь.
Вести Алтай 10:12
Здоровье

Врач рассказала, как предотвратить гипертонию

Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Наталья Уразова рассказала "Вечерней Москве", какие факторы могут вызвать гипертонию и как ее предотвратить.
РИА Новости вчера в 07:20
Космос

В России создадут центр, выслеживающий опасные астероиды и кометы

На базе Информационно-аналитического центра обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве Центрального научно-исследовательского института машиностроения, который является головным научно-исследовательским институтом госкорпорации «Роскосмос», откроется Российский Центр малых небесных тел.
ФедералПресс 20:55
Экономика

«Новапорт» получит контроль над реконструируемым аэропортом Барнаула

Ранее сообщалось, что Алтайский край также рассчитывает на строительство новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту.
Интерфакс 04:57
Политика

Украинского депутата госпитализировали после драки в Верховной раде

В Киеве госпитализировали депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Андрея Богданца после того, как он подрался с националистами в стенах украинского парламента.
Газета.Ru 12:06
Армия и оружие

Главком ВМФ России подтвердил разработку подлодок пятого поколения

Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов подтвердил, что ведется работа по созданию атомных подводных ракетных крейсеров пятого поколения.
Российская газета 03:05
Происшествия

В Новой Зеландии допустили гибель пропавших после извержения вулкана

Власти Новой Зеландии полагают, что 8 пропавших без вести при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд, погибли, сообщается в фейсбуке местной полиции.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 03:33
Единоборства

Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага

Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
Российская газета 03:00
Общество

Кузнецова призвала родителей забрать домой живущую в клинике девочку

Органы опеки пока не подали иск о лишении родительских прав матери и отца пятилетней девочки, с рождения живущей в московском перинатальном центре.
Вечерняя Москва вчера в 10:38
Происшествия

Жена пропавшего с детьми уфимца нашла записку от него, сообщили СМИ

Супруга пропавшего вместе с двумя сыновьями жителя Уфы Артема Мазова Эльмира нашла написанную им прощальную записку, сообщает портал UFA1 со ссылкой на источник.
РИА Новости 11:16
Общество

ТНТ вырезал из сериала «Слуга народа» с Зеленским шутку про Путина

Ведомости 12:07
Кино

Определен актерский состав ремейка фильма «Один дома»

Стало известно, кто снимется в ремейке фильма Криса Коламбуса «Один дома».
Вечерняя Москва 14:43
Общество

Госдума запретила штрафовать водителей за превышение средней скорости

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете выписывать водителям штрафы за превышение средней скорости на определенном участке дороги, сообщает ТАСС.
Общественное телевидение России 08:31
Политика

В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2

"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
РИА Новости 19:05
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM 07:42
Политика

Захарова отметила несомненное изменение подхода Украины к переговорам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает несомненным изменение тональности переговоров со стороны украинской делегации в рамках "нормандского формата".
ТАСС 16:25
Общество

Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой

В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета 17:00
Здоровье

Число заболевших ОРВИ и гриппом в области растет с каждой неделей

Показатель заболеваемости на территории города выше эпидемического порога на 0,4%. По данным оперативного мониторинга вирусологической лаборатории «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области» исследовано 16 человек на грипп, положительных находок не обнаружено.
Владимирские новости вчера в 02:45
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