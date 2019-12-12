Политика
РБКСовфед поддержал идею о наказании чиновников за оскорбление граждан
Совет Федерации поддержал законопроект об уголовном наказании чиновников за оскорбление россиян, сообщил зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству, депутат от ЛДПР и автор документа Александр Старовойтов, передает газета «Известия».
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Совет Федерации поддержал законопроект о введении уголовной ответственности для чиновников за оскорбление россиян (отзыв есть в распоряжении «Известий»).Известия16:01
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Экономика
Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.
Политика
В Конгрессе представили проект обвинения по импичменту Трампа
Демократы палаты представителей Конгресса США представили проект обвинения по импичменту главы государства Дональда Трампа.
Космос
Ученые узнали, сколько воды в атмосферах экзопланет
Завершено самое обширное на сегодняшний день исследование состава атмосфер экзопланет. Особый акцент ученые сделали на обнаружении воды.
Энергетика
Orlen предъявил претензии российским нефтяникам за загрязненную нефть
Польский нефтяной концерн Orlen предъявил российским поставщикам окончательные финансовые претензии, связанные с поступлением загрязненной нефти по трубопроводной системе "Дружба", говорится в сообщении польской компании.
Общество
В Рязани оштрафовали делегацию из США за нарушение визового режима
После беседы со студентами члены делегации были оштрафованы по ч. 2 ст. 18.8 КоАП («Нарушение правил въезда либо режима пребывания в России, выразившееся в несоответствии заявленной цели въезда»).
Наука
В Самарском политехе создают новые технологии получения наноматериалов и нанопокрытий
Команда ученых научно-исследовательского центра «Фундаментальные проблемы теплофизики и механики» Самарского государственного технического университета (СамГТУ) занимается построением новых математических моделей и поиском методов их исследования применительно к широкому спектру локально-неравновесных процессов переноса в различных физических системах.
Происшествия
Экс-мэра Челябинска заподозрили в коррупции
Бывшего главу Челябинска Евгения Тефтелева заподозрили в получении крупной взятки за покровительство коммерческой структуре.
Политика
«Коммерсантъ» узнал о предложении Трампа Лаврову по торговле с Россией
Во время встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым 10 декабря президент США Дональд Трамп сообщил, что хотел бы «в несколько раз» увеличить товарооборот с Россией.
Хоккей
Кетов назначен капитаном сборной России на Кубке Первого канала
Форвард санкт-петербургского СКА Евгений Кетов назначен капитаном сборной России по хоккею на втором этапе Евротура Кубке Первого канала, который пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря.
Экономика
«Звезда» получит из бюджета 22 млрд руб. на газовозы
Как выяснил "Ъ", правительство утвердило правила бюджетных субсидий для верфи "Звезда", которые в ближайшие три года составят 22 млрд руб. За эти деньги верфь должна поставить для проектов НОВАТЭКа газовозы по цене как в Южной Корее, а также постепенно увеличивать их локализацию в РФ.
Политика
В сенате США одобрили билль о признании России «спонсором терроризма»
Законопроект «обязывает госсекретаря определить, следует ли считать Российскую Федерацию страной — спонсором терроризма и следует ли объявить спонсируемые Россией на Украине вооруженные формирования иностранными террористическими организациями».
Транспорт
В Барнауле закроют на два года старый мост через Обь
Ремонт моста не должен отразиться на пассажирах, которые ездят между Новоалтайском и Барнаулом. Автобусы направят по новому мосту через Обь.
Здоровье
Врач рассказала, как предотвратить гипертонию
Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Наталья Уразова рассказала "Вечерней Москве", какие факторы могут вызвать гипертонию и как ее предотвратить.
Космос
В России создадут центр, выслеживающий опасные астероиды и кометы
На базе Информационно-аналитического центра обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве Центрального научно-исследовательского института машиностроения, который является головным научно-исследовательским институтом госкорпорации «Роскосмос», откроется Российский Центр малых небесных тел.
Экономика
«Новапорт» получит контроль над реконструируемым аэропортом Барнаула
Ранее сообщалось, что Алтайский край также рассчитывает на строительство новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту.
Политика
Украинского депутата госпитализировали после драки в Верховной раде
В Киеве госпитализировали депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Андрея Богданца после того, как он подрался с националистами в стенах украинского парламента.
Армия и оружие
Главком ВМФ России подтвердил разработку подлодок пятого поколения
Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов подтвердил, что ведется работа по созданию атомных подводных ракетных крейсеров пятого поколения.
Происшествия
В Новой Зеландии допустили гибель пропавших после извержения вулкана
Власти Новой Зеландии полагают, что 8 пропавших без вести при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд, погибли, сообщается в фейсбуке местной полиции.
Единоборства
Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага
Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
Общество
Кузнецова призвала родителей забрать домой живущую в клинике девочку
Органы опеки пока не подали иск о лишении родительских прав матери и отца пятилетней девочки, с рождения живущей в московском перинатальном центре.
Происшествия
Жена пропавшего с детьми уфимца нашла записку от него, сообщили СМИ
Супруга пропавшего вместе с двумя сыновьями жителя Уфы Артема Мазова Эльмира нашла написанную им прощальную записку, сообщает портал UFA1 со ссылкой на источник.
Кино
Определен актерский состав ремейка фильма «Один дома»
Стало известно, кто снимется в ремейке фильма Криса Коламбуса «Один дома».
Общество
Госдума запретила штрафовать водителей за превышение средней скорости
Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете выписывать водителям штрафы за превышение средней скорости на определенном участке дороги, сообщает ТАСС.
Политика
В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2
"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Политика
Захарова отметила несомненное изменение подхода Украины к переговорам
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает несомненным изменение тональности переговоров со стороны украинской делегации в рамках "нормандского формата".
Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Здоровье
Число заболевших ОРВИ и гриппом в области растет с каждой неделей
Показатель заболеваемости на территории города выше эпидемического порога на 0,4%. По данным оперативного мониторинга вирусологической лаборатории «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области» исследовано 16 человек на грипп, положительных находок не обнаружено.