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Российская газета
Российская газета

Совфед поддержал отсрочку выплаты долгов для пенсионеров и бизнесменов

Согласно закону, приставы смогут по заявлению бизнесменов-должников предоставлять им единоразовую рассрочку по уплате долгов по исполнительным документам, поступившим до 1 октября 2020 года. Внесудебная рассрочка распространяется на сумму долгов не более 15 млн рублей.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Совфед одобрил закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров и бизнеса

Совет Федерации РФ на заседании в среду одобрил закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса.
РИА Новости15 июля в 04:19
Подробнее о событии
URA.Ru

Для российских пенсионеров ввели еще одну льготу. Она будет действовать до 2022 года

URA.Ruвчера в 09:23
ТК Звезда

Секреты рассрочки: юрист объяснил, как правильно оформить выплату долга по частям

ТК Звезда14 июля в 20:09
Российская газета

ФССП: новый закон ввел рассрочку на взыскание кредитов с пенсионеров

Российская газета15 июля в 05:59
РИА Новости

Совфед одобрил закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров и бизнеса

РИА Новости15 июля в 04:19
Парламентская газета

Совет Федерации одобрил закон об «исполнительной амнистии»

Парламентская газета15 июля в 04:07
ТАСС

СФ одобрил закон об отсрочке долгов для пострадавшего от пандемии бизнеса и пенсионеров

ТАСС15 июля в 03:54
ФедералПресс

«Рассрочка лишь оттянет неизбежное». Эксперт о «поблажках» для пенсионеров

ФедералПрессвчера в 21:59
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В Крыму за сутки зарегистрировано 12 новых случаев коронавируса

В Республике Крым за 17 июля диагностировано еще 12 случаев коронавирусной инфекции: три из них «привезли» из-за границы, четыре выявлены при обращении за помощью в учреждение здравоохранение, два - контактные по ранее зарегистрированным случаям, три при скрининге здоровых людей.
КП - Крым03:57
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Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов

Петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество голосов, в данный момент ее подписали 25 758 человек из 25 тысяч необходимых, соответствующие данные опубликованы на сайте главы государства.
РИА Новостивчера в 13:45
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Региональные власти заявили, что по итогам 2019 года большинство показателей по реализации национальных проектов выполнены

Все слайды из презентации Максима Васенина В 2019 году в областном бюджете на реализацию девяти национальных проектов было направлено более 8 миллиардов рублей, из которых 80% пошли на инвестиционные расходы.
Зебра ТВ03:42
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Космонавт рассказал о шокировавшем астронавтов NASA советском туалете

На праздновании годовщины стыковки советского и американского космических кораблей "Союз" и "Аполлон" дважды Герой СССР признался, что астронавты из американского агентства были по-настоящему поражены, впервые увидев ассенизационное устройство на советском корабле.
Территория новостейвчера в 11:02
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