Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСовфед поддержал отсрочку выплаты долгов для пенсионеров и бизнесменов

Согласно закону, приставы смогут по заявлению бизнесменов-должников предоставлять им единоразовую рассрочку по уплате долгов по исполнительным документам, поступившим до 1 октября 2020 года. Внесудебная рассрочка распространяется на сумму долгов не более 15 млн рублей.
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с чего всё началось

Совфед одобрил закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров и бизнеса

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