Экономика
Российская газетаСовфед поддержал отсрочку выплаты долгов для пенсионеров и бизнесменов
Согласно закону, приставы смогут по заявлению бизнесменов-должников предоставлять им единоразовую рассрочку по уплате долгов по исполнительным документам, поступившим до 1 октября 2020 года. Внесудебная рассрочка распространяется на сумму долгов не более 15 млн рублей.
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Совет Федерации РФ на заседании в среду одобрил закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса.РИА Новости15 июля в 04:19
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В Совете Федерации рассмотрят законы об «исполнительных каникулах» для пенсионеров и финансировании проектов граждан
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