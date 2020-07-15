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Российская газета
Российская газета

Совфед поддержал отсрочку выплаты долгов для пенсионеров и бизнесменов

Согласно закону, приставы смогут по заявлению бизнесменов-должников предоставлять им единоразовую рассрочку по уплате долгов по исполнительным документам, поступившим до 1 октября 2020 года. Внесудебная рассрочка распространяется на сумму долгов не более 15 млн рублей.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Совфед одобрил закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров и бизнеса

Совет Федерации РФ на заседании в среду одобрил закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса.
РИА Новости15 июля в 04:19
Подробнее о событии
URA.Ru

Для российских пенсионеров ввели еще одну льготу. Она будет действовать до 2022 года

URA.Ruвчера в 09:23
ФедералПресс

«Рассрочка лишь оттянет неизбежное». Эксперт о «поблажках» для пенсионеров

ФедералПрессвчера в 21:59
ТК Звезда

Секреты рассрочки: юрист объяснил, как правильно оформить выплату долга по частям

ТК Звезда14 июля в 20:09
РИА Новости

Совфед одобрил закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров и бизнеса

РИА Новости15 июля в 04:19
Парламентская газета

Совет Федерации одобрил закон об «исполнительной амнистии»

Парламентская газета15 июля в 04:07
ТАСС

СФ одобрил закон об отсрочке долгов для пострадавшего от пандемии бизнеса и пенсионеров

ТАСС15 июля в 03:54
Российская газета

ФССП: новый закон ввел рассрочку на взыскание кредитов с пенсионеров

Российская газета15 июля в 05:59

Мосгорсуд разъяснил драку в Мещанском суде со сдиранием погонов

Как сообщили «МК» в отделе по связям со СМИ и общественностью Московского городского суда, несколько человек попытались пройти в здание Мещанского суда без средств индивидуальной защиты.
Московский Комсомолецвчера в 07:43

Минстрой России призвал снизить стоимость жилья

В условиях экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса COVID-19, в России необходимо сделать цены на жилье более доступными для населения, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
Коммерсантъвчера в 09:56
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Кавазашвили извинился за слова о проблемах Бубнова перед его женой

Бывший вратарь сборной СССР по футболу, член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Анзор Кавазашвили извинился перед женой бывшего игрока «Спартака» Александра Бубнова Зоей за слова о проблемах ее супруга.
ФАН20:34
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Депутат назвал способ спасти Украину

Вероятность сохранения Украины как страны повысится, если действующая киевская власть как можно скорее уйдет в отставку, заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович.
РИА Новости22:45
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