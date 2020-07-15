Совфед поддержал отсрочку выплаты долгов для пенсионеров и бизнесменов
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Согласно закону, приставы смогут по заявлению бизнесменов-должников предоставлять им единоразовую рассрочку по уплате долгов по исполнительным документам, поступившим до 1 октября 2020 года. Внесудебная рассрочка распространяется на сумму долгов не более 15 млн рублей.В источнике
С чего всё началось
Совфед одобрил закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров и бизнеса
Совет Федерации РФ на заседании в среду одобрил закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса.
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