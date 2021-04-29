Совфед подготовит предложения об усилении наказания за выплату серой зарплаты
Ранее глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов заявил, что объем фонда неофициальных заработных плат в России превышает 10 трлн рублей ежегодно, примерно 30-40% россиян получают серую зарплату.В источнике
С чего всё началось
Совфед подготовит предложения об усилении наказания за выплату серой зарплаты
Сенаторы РФ подготовят предложения по усилению ответственности для работодателей за выплату работникам неофициальной заработной платы.
ТАСС21:03