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Экономика

Совфед подготовит предложения об усилении наказания за выплату серой зарплаты

Ранее глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов заявил, что объем фонда неофициальных заработных плат в России превышает 10 трлн рублей ежегодно, примерно 30-40% россиян получают серую зарплату.В источнике

С чего всё началось

Совфед подготовит предложения об усилении наказания за выплату серой зарплаты

Сенаторы РФ подготовят предложения по усилению ответственности для работодателей за выплату работникам неофициальной заработной платы.
ТАСС21:03

Подробнее о событии

СМИ: в России ужесточат наказание за серую зарплату

Московский Комсомолец03:43

В России ужесточат наказание за «серую» зарплату

Говорит Москва03:11

В России ужесточат наказание за «серую» зарплату

Lenta.ru02:55

Совфед намерен ужесточить ответственность за выплату серой зарплаты

ФАН02:43

Наказание за серую зарплату захотели ужесточить в России

Телеканал 360°01:26

Наказание за выплату серой зарплаты собираются усилить

Фонтанка.Ру00:23

Совфед подготовит предложения об усилении наказания за выплату серой зарплаты

ТАСС21:03
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