ТАСССовфед подготовит предложения об усилении наказания за выплату серой зарплатыСенаторы РФ подготовят предложения по усилению ответственности для работодателей за выплату работникам неофициальной заработной платы.В источникеКП - КировОбщественная служба новостейЕвразия DailyПодробнее о событииНаказание за выплату серой зарплаты собираются усилитьФонтанка.Ру00:23Совет Федерации поборется с серыми зарплатамиИА Красная Весна22:37Совфед подготовит предложения об усилении наказания за выплату серой зарплатыТАСС21:03Сенат объявил войну «серым зарплатам»Общественная служба новостей22:08Компанию в Лузе наказали за «серую» зарплатуКП - Кироввчера в 07:08Показать ещёОценить32Поделиться