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Совфед подготовит предложения об усилении наказания за выплату серой зарплаты

Сенаторы РФ подготовят предложения по усилению ответственности для работодателей за выплату работникам неофициальной заработной платы.В источнике
КП - Киров
Общественная служба новостей
Евразия Daily

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Наказание за выплату серой зарплаты собираются усилить

Фонтанка.Ру00:23

Совет Федерации поборется с серыми зарплатами

ИА Красная Весна22:37

Совфед подготовит предложения об усилении наказания за выплату серой зарплаты

ТАСС21:03

Сенат объявил войну «серым зарплатам»

Общественная служба новостей22:08

Компанию в Лузе наказали за «серую» зарплату

КП - Кироввчера в 07:08
Интересное

В NASA проводят учения по возможному столкновению астероида с Землей

Исследование продолжительностью в несколько дней, которое позволит подготовится к гипотетическому столкновению астероида с нашей планетой, проводят ученые Лаборатории реактивного движения (JPL), входящей в состав NASA.
ИА Красная Веснавчера в 16:05