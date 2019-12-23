Общество
RT на русскомСовфед просит кабмин запретить продажу никотиносодержащих изделий
Совет Федерации одобрил постановление с просьбой к правительству приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией, передаёт ТАСС.
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с чего всё началось
Совфед на пленарном заседании в понедельник рассмотрит обращение к правительству РФ с просьбой приостановить оптовую и розничную продажу никотиносодержащих изделий до внесения соответствующих поправок в законодательство, сообщил РИА Новости глава социального комитета СФ Валерий Рязанский.РИА Новости00:45
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