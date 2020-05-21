Общество
ИА Красная ВеснаВ Совфеде предложили уголовно наказывать за выплату «серых» зарплат
По мнению сенатора от Калужской области Артамонова, за выплату любой суммы в виде «серой» зарплаты работника следует привлекать к уголовной ответственности. При этом сенатор не уточнил, к какому виду уголовной ответственности будут привлекать работодателей.
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов предложил ввести уголовную ответственность за "серую" зарплату вне зависимости от суммы выплат, свои инициативы сенатор направил в общенациональный план действий по восстановлению экономики.РИА Новости03:43
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В России предложили установить уголовную ответственность за выплату «серой» зарплаты
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