Общество

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаВ Совфеде предложили уголовно наказывать за выплату «серых» зарплат

По мнению сенатора от Калужской области Артамонова, за выплату любой суммы в виде «серой» зарплаты работника следует привлекать к уголовной ответственности. При этом сенатор не уточнил, к какому виду уголовной ответственности будут привлекать работодателей.
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с чего всё началось

В России предложили массово сажать за серые зарплаты

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов предложил ввести уголовную ответственность за "серую" зарплату вне зависимости от суммы выплат, свои инициативы сенатор направил в общенациональный план действий по восстановлению экономики.
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