МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов предложил ввести уголовную ответственность за "серую" зарплату вне зависимости от суммы выплат, свои инициативы сенатор направил в общенациональный план действий по восстановлению экономики.

с чего всё началось

Сенатор Анатолий Артамонов выступил с инициативой ввести в стране уголовную ответственность за «серые» зарплаты, пишут «Известия». По мнению сенатора, наказывать надо за выплату таким образом любой суммы.

Политика МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. 148

Общество Появилось расписание ЕГЭ по всем предметам Сегодня, 21 мая, Роспотребнадзор опубликовал новое расписание проведения Единого государственного экзамена по всем предметам. 39

Общество Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса Первый результат по вакцинам от коронавируса может появиться в конце июля, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1». 76

Гаджеты ASUS снова подтвердила лидерство в сегменте игровых и портативных мониторов Винсент Цзоу, корпоративный вице-президент и генеральный менеджер бизнес-группы ASUS Display отметил, что игровой бренд ASUS ROG и инновационные технические решения способствовали ежегодному росту мирового рынка игровых мониторов, но конкуренция со стороны других брендов, специализирующихся на ПК, мониторах, телевизорах и мобильных телефонах также заметно усиливается с каждым годом.

Фигурное катание Губерниев отреагировал на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился своим мнением о переходе фигуристки Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в школу Евгения Плющенко.

Общество В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG. 1K

Общество Москвичей с антителами к Covid‑19 могут обязать соблюдать карантин Власти столицы могут обязать москвичей, у которых выявили антитела к коронавирусу, соблюдать самоизоляцию до трех недель по рекомендации Клинического комитета по борьбе с коронавирусом, сообщает в четверг газета «Коммерсант». 1,1K

Путешествия Греция откроет авиасообщение для туристов с 15 июня Афины откроют авиасообщение для международных туристических рейсов с 15 июня, рейсы в другие туристические города Греции возобновятся с 1 июля, передает Bloomberg заявление премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. 35

Общество Госдума приняла во втором чтении закон о ваучерах вместо туров Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о поддержке экономики в период пандемии.

Технологии Концерн «Калашников» разработал уникальный тип беспилотника Группа компаний «ZALA AERO» (входит в концерн «Калашников») разработала уникальный гибрид беспилотного летательного аппарата самолетного и вертолетного типа. 23

Происшествия В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8 Около деревни Захарово в Клинском районе Московской области вечером 19 мая разбился военный вертолет Ми-8, выполнявший учебно-тренировочный полет. 598

Авто Новый Chevrolet Groove скопировал кроссовер Baojun 510 В модельном ряду Chevrolet появился новый кроссовер Chevrolet Groove, который является полным аналогом китайского бестселлера Baojun 510. 2

Экономика «Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти». 966

Армия и оружие Анкара пригрозила силам Хафтара в Ливии Турция применит силу против Ливийской национальной армии (ЛНА) под руководством самопровозглашённого фельдмаршала Халифы Хафтара в случае малейшей угрозы ущерба интересам Анкары в Ливии, заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Хами Аксой. 1

Политика Украина обвинила парламент Болгарии в манипуляции Министерство иностранных дел Украины обвинило в манипуляциях парламент Болгарии, принявший декларацию о влиянии административно-территориальной реформы в Одесской области на права местной болгарской общины. 18

Армия и оружие ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий. 1,9K