Общество
Газета.RuСовфед предложил изымать детей из семьи по решению суда
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается допускать изъятие детей из семьи только согласно решению суда или при ограничении родительских прав судебными приставами.
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с чего всё началось
Группа сенаторов внесла в Госдуму пакет законопроектов, сокращающий перечень оснований для изъятия детей из семьи и предусматривающий такую возможность только на основании решения суда о лишении или ограничении родительских прав.ТАСС11:50
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«Сан-Лоренсо» и ЦСКА продолжают переговоры по Гайчу
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В АТОР назвали готовые принимать граждан России страны
На основании рекомендаций и инструкций Хорватского института общественного здравоохранения для лиц, пересекающих государственную границу, правительство страны приняло решение открыть границы для расширенного списка граждан третьих стран, включая туристов, говорится в информации портала.
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Армия и оружие
Азербайджан сообщил об уничтожении огневой точки ВС Армении
Азербайджанские военные уничтожили долговременную огневую точку (дот) ВС Армении в товузском направлении границы, сообщил РИА Новости глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.
РИА Новости 13:02
Экономика
Росстат назвал лидирующие по оттоку работающего населения регионы
Региональные лидеры по оттоку работающего населения Маятниковая трудовая миграция по итогам 2019 года обеспечила Московской и Ленинградской областям сохранение лидерства по доле занятого населения, выезжающего на работу за пределы своего региона.
РБК 17:00
Армия и оружие
Кедми назвал новейшую российскую ракету «Буревестник» ужасом для США
Противоракетной обороне США нечего противопоставить новейшей российской ракете «Буревестник», заявил военно-политический эксперт Яков Кедми.
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Авто
Kia отзывает в РФ более 5 тыс. кроссоверов Kia Seltos
ToDay News Ufa 08:22
Происшествия
Потерявшийся в лесу Ленинградской области восьмилетний ребенок найден
Полицейские нашли восьмилетнего мальчика, который во вторник пропал в лесу в Выборгском районе Ленинградской области, сообщили журналистам в главке МВД по Санкт-Петербургу и области.
ТАСС 16:24
Политика
В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»
Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство.
РБК 15:37
Футбол
«Спартак», «Зенит» и «Локомотив» заинтересованы в полузащитнике «Уфы»
Помимо «Спартака», узбекский футболист привлек внимание представителей «Зенита» и «Локомотива».
Bookmaker-ratings.ru 15:48
Общество
Фургал не знает об акциях в свою поддержку, заявили в ОНК
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый по подозрению в причастности к убийствам, не в курсе об акциях в его поддержку, сообщила во вторник журналистам представитель столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
РИА Новости 15:12
Происшествия
Суд в Воронеже арестовал членов организации «свидетелей Иеговы»
Ленинский районный суд в Воронеже арестовал до 3 сентября задержанных в понедельник членов запрещенной на территории РФ организации "свидетелей Иеговы", подозреваемых в экстремистской деятельности.
ТАСС 15:47
Общество
Минобороны уточнило порядок поступления в военные вузы из-за пандемии
В 2020 году в военные вузы России будут пытаться поступить более 40 тыс. человек, сообщает газета Минобороны «Красная Звезда».
РБК 17:00
Политика
Суд в Нью-Йорке разрешил племяннице Трампа рассказывать о своей книге
Суд американского города Покипси (штат Нью-Йорк) разрешил племяннице президента США Дональда Трампа Мэри Трамп давать интервью или обсуждать свою книгу, публикация которой запланирована на 14 июля.
Известия вчера в 22:33
Хоккей
«Ак Барс» подписал однолетний контракт с Ховановым
Александр Хованов вернулся в "Ак Барс" ✅ Наш воспитанник снова в Казани − нападающий подписал двусторонний контракт на один год https: / / t.co / NDy0WXWKWs pic.twitter.com / S3e3HM4BlX — ХК Ак Барс (@ hcakbars) July 14, 2020 Хованов является выпускником хоккейной школы "Ак Барса".
Metaratings 10:03
Общество
В работе мессенджера WhatsApp произошёл сбой
Менло-Парк, США, 14 июля 2020, 23:53 — REGNUM Пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе мессенджера в WhatsApp.
REGNUM 16:53
Происшествия
Обувной склад загорелся в подмосковном Долгопрудном
Пожар произошел на обувном складе в подмосковном Долгопрудном. Об этом сообщается на странице МЧС России в Telegram-канале.
РБК 16:38
Общество
Сбербанк отстранил двух сотрудников после обвинений в домогательствах
На время служебной проверки в Сбербанке отстранены от работы двое сотрудников мужского пола. Их обвиняют в сексуальных домогательствах.
Городовой 12:25
Общество
В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 17:34
Авто
УАЗ «Патриот» получил патент на передний бампер «Русского Prado»
Работы над глубоко модернизированным УАЗ "Патриот", за которым прочно закрепилось прозвище "Русский Прадо", продолжаются, хотя прежде в Сети появились данные об остановке проекта.
Новые автомобили вчера в 09:58
Музыка
Новая произвольная программа Косторной: депрессия, Билли Айлиш и мощная дорожка шагов
Матч ТВ вчера в 03:18
Происшествия
Экс-совладелец «Росгосстраха» Хачатуров получил 8 лет колонии
Дорогомиловский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии бывшего совладельца страховой компании «Росгосстрах» Сергея Хачатурова.
Коммерсантъ 09:40
Политика
США согласились отменить решение по визам для иностранных студентов
Сегодня власти США согласились отменить решение по визам для иностранных студентов. Об этом сообщил федеральный окружной суд Бостона.
ФедералПресс 16:39
Здоровье
Переболевшие коронавирусом теряют антитела к коронавирусу
Результаты новых исследований говорят о том, что количество антител к коронавирусу существенно снижается, а значит, что заразиться второй раз можно.
ToDay News Ufa вчера в 09:56
Энергетика
Доходы от продажи золота из России превысили выручку от продажи газа
Москва, 14 июля 2020, 19:51 — REGNUM Во II квартале 2020 года доходы России от продажи золота за рубеж были больше, чем от экспорта газа.
REGNUM 12:51
Общество
Пульты для телевизоров приравняли к приборам для нагревания табака
Пульты дистанционного управления (ДУ) попали в категорию товаров, которые могут быть задекларированы только Центральной акцизной таможней (ЦАТ), при этом они не относятся к подакцизным.
Газета.Ru 07:07