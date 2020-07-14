Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Газета.RuГазета.Ru

Совфед предложил изымать детей из семьи по решению суда

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается допускать изъятие детей из семьи только согласно решению суда или при ограничении родительских прав судебными приставами.В источнике
Елена Мизулинароссийский политик
Изъятие ребенка из семьи будет осуществляться при виновном поведении родителей. Это планируется делать на основании решения суда о лишении родительских прав или об ограничении судебным приставом-исполнителем, которому будет передан ребенок.
С чего всё началось

В Госдуму внесли законопроект, сокращающий перечень оснований для изъятия детей из семьи

Группа сенаторов внесла в Госдуму пакет законопроектов, сокращающий перечень оснований для изъятия детей из семьи и предусматривающий такую возможность только на основании решения суда о лишении или ограничении родительских прав.
ТАСС11:50
Подробнее о событии

Законопроект об изменении Семейного кодекса. Главное

РБК14:02

В Госдуму внесли поправки об изъятии детей из семьи только по решению суда

Комсомольская правда11:15

В Госдуму внесли законопроект, сокращающий перечень оснований для изъятия детей из семьи

ТАСС11:50

В Госдуму внесен пакет законопроектов, который содержит более сотни поправок к Семейному кодексу

Эхо Москвы15:32

Совфед предложил изымать детей из семьи по решению суда

Газета.Ru13:30

В России предложили изменить правила изъятия детей у родителей

РИА Новости12:29

В ГД внесли проект поправок об изъятии детей из семьи по решению суда

Известия11:10
Реклама

В ЛДПР назвали кандидатов на пост врио главы Хабаровского края

State Duma Russia / via Globallookpress.com Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский высказал мнение, что в случае отставки губернатора Хабаровского края Сергея Фургала должность временно исполняющего обязанности главы региона должен занять представитель этой же партии.
В ЛДПР назвали кандидатов на пост врио главы Хабаровского края
РЕН ТВ06:03
1K

Путин подписал пакет законов о льготах для бизнеса в Арктике

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, устанавливающий в Арктике особый режим работы компаний, с предоставлением бизнесу налоговых льгот, с введением реестра участников и процедурой свободной таможенной зоны.
Известия02:16
16
Реклама
Реклама

Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской

Представители крайне популярного среди обеспеченных граждан любой страны дома моды Louis Vuitton дали официальный комментарий недавно произошедшей ссоре между певицей Ритой Дакотой и телеведущей Яной Рудковской.
CT news10:33
88
Реклама

Россия поставит в Бразилию не менее 300 тыс. упаковок «Авифавира»

Компания «Кромис», разработчик препарата «Авифавир» для лечения пациентов от коронавируса, соучредителями которой являются Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ГК «Химрар», до конца 2021 года поставит в Бразилию не менее 300 тыс. упаковок этого препарата.
Известия10:18
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Генерал ФСБ заявил о беспомощности властей из-за дела Фургала

По словам Михайлова, народ, который вышел в поддержку губернатора Хабаровского края, возмущен тем, что на протяжении 15 лет власти ничего не делали по материалам дела, в котором подозревается глава региона.
Evo-rus.com02:31
73
Реклама
Реклама