Общество
Газета.RuСовфед предложил изымать детей из семьи по решению суда
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается допускать изъятие детей из семьи только согласно решению суда или при ограничении родительских прав судебными приставами.
Читать в источнике
Оценить253
с чего всё началось
Группа сенаторов внесла в Госдуму пакет законопроектов, сокращающий перечень оснований для изъятия детей из семьи и предусматривающий такую возможность только на основании решения суда о лишении или ограничении родительских прав.ТАСС11:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 20:28, Ашберн
Общество
Сбербанк временно отстранил сотрудников, обвиненных в домогательствах
Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников, которых ранее обвинили в сексуальных домогательствах.
Общественная служба новостей 10:14
Политика
МИД Польши заявил о желании улучшить отношения с Россией
Польша хотела бы иметь партнерские отношения с Россией, особенно когда речь идет о польском председательстве в ОБСЕ в 2022 году.
Известия 11:57
Футбол
В «Спартаке» создан тренерский совет по вопросам молодежного футбола
Первым решением Шамиля Газизова на посту генерального директора московского "Спартака" стало создание тренерского совета по вопросам детско-юношеского и молодежного футбола, сообщается на сайте клуба.
РИА Новости 08:57
Происшествия
Ликвидировано открытое горение на складе в Долгопрудном
В городе Долгопрудный Московской области пожарные ликвидировали открытое горение на обувном складе, вспыхнувшем накануне поздно вечером.
Вести.Ru 19:40
Наука
Аккумуляторы смартфонов может улучшить натрий
Немецкие и российские ученые заявили, что когда атомы натрия располагаются в батарее один над другим, хорошую энергоемкость получает элемент питания.
Evo-rus.com вчера в 13:14
Общество
Rusal потребовал от Потанина сменить руководство «Норникеля»
В UC Rusal сообщили, что компания обратилась к совету директоров «Норникеля» с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина, как управляющего партнера, «поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности».
РБК 03:42
Технологии
Mail.ru Group разработала виртуальных телеведущих
Компания Mail.ru Group объявила о запуске платформы "Диктор" на основе искусственного интеллекта, которая позволяет "в несколько кликов создавать новостные и репортажные видео студийного качества".
Вести.Ru 12:52
Здоровье
Швейцарский иммунолог назвал мифом наличие бессимптомных больных COVID
В борьбе с коронавирусом по всему миру были допущены ошибки, заявил микробиолог, почетный профессор и бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер.
РБК 20:00
Футбол
«Спартак» интересуется полузащитником «Уфы» Уруновым
На прошлой неделе генеральным директором «Спартака» стал Шамиль Газизов, работавший ранее в «Уфе». Урунов на рынке стоит 900 тысяч евро.
Бомбардир.ру 17:21
Общество
На акциях протеста в Белоруссии задержаны сотрудники СМИ
Сотрудники милиции в Белоруссии задержали свыше десяти сотрудников СМИ во время освещения несанкционированных уличных акций протеста в ряде городов республики.
Газета.Ru 18:35
Кино
В Новой Зеландии возобновляют съемки сериала «Властелин колец»
Деловое.ТВ вчера в 06:36
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 09:50
Киберспорт
В Dota 2 появился кооперативный режим «Лабиринт Аганима»
Valve представила летний ивент в Dota 2 под названием «Лабиринт Аганима».
CyberSport.ru 18:36
Технологии
В России испытали электродвигатель на основе технологий сверхпроводимости
Россия первой в мире провела испытания электродвигательной установки, созданной на основе технологий высокотемпературной сверхпроводимости и питающейся полностью от аккумулятора, рассказали РИА Новости в Фонде перспективных исследований.
РИА Новости 20:04
Футбол
Журналист: «„Зенит“ может купить Черышева»
Soccer.ru 19:47
Общество
В Монголии 15-летний мальчик скончался от бубонной чумы
В провинции Говь-Алтай, на западе Монголии, от бубонной чумы скоропостижно скончался 15-летний подросток.
Вечерний курьер 14:14
Экономика
Решетников назвал долю проживающих в крайней нищете в РФ
Доля российского населения, проживающего в условиях крайней нищеты, по международным стандартам составляет менее 1%. Об этом во вторник, 14 июля, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию под эгидой ООН.
Известия 13:15
Здоровье
Минздрав дал разъяснения по назначению выплат медработникам
В Минздраве пояснили, что все медицинские работники и водители автомобилей скорой помощи, работающие с коронавирусом, застрахованы на случай инфицирования на рабочем месте, поэтому если работник здравоохранения заразился при исполнении трудовых обязанностей, ему полагаются выплаты.
Российская газета 10:20
Общество
Отток рабочих из Подмосковья уменьшился за год на 9%
Помимо Подмосковья и Ленобласти главными регионами по маятниковой миграции являются Республика Адыгея, в которой 16,4% работающего населения выезжали, вероятнее всего, в соседний Краснодарский край, Чувашия с 13,8% работников и Калмыкия с 12,9%.
Телеканал 360° 18:22
Общество
Неочевидные признаки умных людей названы пользователями соцсетей
Комсомольская правда 11:00
Киберспорт
Twitch разыграет $100 тысяч на турнире по Rocket Arena
Компания Twitch проведет первый турнир по шутеру Rocket Arena. Призовой фонд чемпионата составит $100 тыс.
CyberSport.ru 16:25
Общество
В Приморье до 31 июля продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса
Режим повышенной готовности, введенный из-за коронавируса, продлен в Приморье до 31 июля.
ТАСС 08:16
Армия и оружие
Самолеты НАТО устроили облаву на российскую подводную лодку
Журналисты ссылаются на заявление ВВС Дании, в котором было объявлено об обнаружении в водах пролива Скагеррак подводной лодки «Орел».
Военное дело вчера в 05:30
Футбол
Алексей Миранчук об отъезде в Европу: не хочу заглядывать в будущее
Полузащитник московского футбольного клуба "Локомотива" Алексей Миранчук заявил, что не задумывается о возможном трансфере в европейскую команду.
РИА Новости 17:47
Армия и оружие
МИД Турции выдвинул ультиматум армии Хафтара
Военнослужащие армии маршала Халифы Хафтара должны уйти из Сирта и Джуфры в Ливии, в противном случае турецкая сторона начнет военную операцию.
Аргументы и Факты вчера в 07:31
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
RT на русском вчера в 21:36