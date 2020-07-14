Группа сенаторов внесла в Госдуму пакет законопроектов, сокращающий перечень оснований для изъятия детей из семьи и предусматривающий такую возможность только на основании решения суда о лишении или ограничении родительских прав.

с чего всё началось

Изъятие ребенка из семьи будет осуществляться при виновном поведении родителей. Это планируется делать на основании решения суда о лишении родительских прав или об ограничении судебным приставом-исполнителем, которому будет передан ребенок.

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается допускать изъятие детей из семьи только согласно решению суда или при ограничении родительских прав судебными приставами.

Совфед предложил изымать детей из семьи по решению суда

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