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Газета.RuГазета.RuСовфед предложил изымать детей из семьи по решению суда

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается допускать изъятие детей из семьи только согласно решению суда или при ограничении родительских прав судебными приставами.
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Елена Мизулина
Изъятие ребенка из семьи будет осуществляться при виновном поведении родителей. Это планируется делать на основании решения суда о лишении родительских прав или об ограничении судебным приставом-исполнителем, которому будет передан ребенок.
— Елена Мизулина, российский политикRuNews24.ru 12:31
с чего всё началось

В Госдуму внесли законопроект, сокращающий перечень оснований для изъятия детей из семьи

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