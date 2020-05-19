Совет Федерации собирается рекомендовать правительству повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года, сообщил РИА Новости первый замглавы социального комитета палаты Валерий Рязанский.

с чего всё началось

Сенатор Рязанский объяснил идею так: в период пандемии нужно укреплять иммунитет. В Совете Федерации рекомендовали правительству повысить в России возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. Об этом сообщил сенатор Валерий Рязанский, передает РИА «Новости».

Совфед предложил поднять возраст продажи алкоголя до 21 года

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