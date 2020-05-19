Общество
МР7.руСовфед предложил поднять возраст продажи алкоголя до 21 года
Сенатор Рязанский объяснил идею так: в период пандемии нужно укреплять иммунитет. В Совете Федерации рекомендовали правительству повысить в России возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. Об этом сообщил сенатор Валерий Рязанский, передает РИА «Новости».
Читать в источнике
Оценить311
с чего всё началось
Совет Федерации собирается рекомендовать правительству повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года, сообщил РИА Новости первый замглавы социального комитета палаты Валерий Рязанский.РИА Новости06:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7191 источник, обновлено в 13:21, Ашберн
Здоровье
Жителей двух сёл Волгоградской области госпитализируют с коронавирусом
В Котельниковском районе Волгоградской области жителей двух населенных пунктов госпитализируют с коронавирусом.
РИАЦ 07:20
Общество
Собянин рассказал, когда в Москве разрешат занятия спортом и прогулки
Занятия спортом на улице и прогулки будут разрешены в Москве, когда в сутки будут выявлять не тысячи, а десятки или сотни случаев заражения коронавирусом.
ТАСС 11:41
Экономика
Россия сокращает вложения в госдолг США
Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:56
Общество
На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок
В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала.
Российская газета 10:50
Общество
СК завел дело из-за фейка о продаже бесплатных масок в Москве
Следователи возбудили уголовное дело по факту фейка о продаже якобы бесплатных защитных масок в Москве, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 13:12
Политика
Лавров обсудил с Маасом Украину и коронавирус
В ходе разговора Лавров обсудил с Маасом ситуацию на Украине.
REGNUM 13:02
Общество
В Краснодарском крае медиков вызвали в полицию за публичную жалобу на отсутствие выплат
В Краснодарском крае сотрудники станции скорой помощи Абинской районной больницы записали видео об отсутствии выплат за работу с заразившимися коронавирусом пациентами, после чего их вызвали в полицию, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на проект «Скорая журналистская помощь».
FreeNews-Volga 10:16
Политика
Путин раскритиковал ситуацию с выплатами медикам
Владимир Путин раскритиковал правительство за реализацию дополнительных выплат медикам, работающим с коронавирусными больными.
RT на русском 12:47
Авто
ГАЗ начал продажи новой модели микроавтобусов
Горьковский автомобильный завод начал продажу новой модели микроавтобусов «ГАЗель City», предназначенных для городских и корпоративных перевозок.
РБК Нижний Новгород 12:31
Политика
Коми предложили включить в проект слияния НАО и Архангельской области
Члены рабочей группы от Ненецкого автономного округа (НАО) предложили включить республику Коми в состав нового субъекта, объединяющего НАО и Архангельскую область.
Известия 12:16
Происшествия
В Новочеркасске роддом закрыли на карантин по коронавирусу
Родильный дом в Новочеркасске закрыли на двухнедельный карантин после обнаружения коронавирусной инфекции у одной из сотрудниц учреждения, сообщает пресс-служба городской администрации.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 10:58
Здоровье
898 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье
За все время в Подмосковье было выявлено 3 165 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Городские вести (Лосино-Петровский) 11:31
Кино
Комедийный сериал «Великая» про Екатерину II появился на Wink
На видеосервисе Wink появился комедийный сериал "Великая", рассказывающий про императрицу Екатерину II.
Piter.tv 02:42
Армия и оружие
Российские дальние бомбардировщики пролетели над Черным морем
На некоторых участках пути бомбардировщики летели в сопровождении истребителей ВКС России.
Вести.Ru 11:44
Политика
На Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена
На Украине внефракционный депутат Верховной рады Андрей Дергач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров - по его словам, это записи бесед экс-президента Петра Порошенко и бывших вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепа Джона Керри.
Газета.Ru 12:41
Политика
Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»
Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
RT на русском 10:12
Общество
В горах Югры туристы нашли гигантскую копию пирамиды Хеопса
Туристы обнаружили в Ханты-Мансийском автономном округе пирамиду, которая примерно в четыре раза превышает египетскую пирамиду Хеопса, сообщил РИА Новости руководитель клуба экспедиций, организующего туры по Приполярному Уралу, Евгений Свитов.
РИА Новости 11:43
Финансы
Рубль укрепился на фоне роста цен на нефть
Москва, 18 мая 2020, 22:43 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на вечерних торгах 18 мая на фоне роста мировых цен на нефть.
REGNUM вчера в 15:43
Единоборства
Майк Тайсон рассказал, как подрался в тюрьме
Metaratings 13:13
Экономика
Фондовые рынки США в основном снижаются перед выступлением главы ФРС
Основные американские фондовые индексы во вторник преимущественно уменьшаются после ралли днем ранее, трейдеры ожидают выступление главы Федрезерва позднее в ходе торгов, свидетельствуют данные торговых площадок.
ПРАЙМ 10:09
Политика
Путин объяснил отсутствие договоренности по транзиту газа в ЕАЭС
Если Армения и Белоруссия не изменят позицию по формированию газовых тарифов, логично исключить этот пункт из проекта Стратегии развития ЕАЭС, считает президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 05:40
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Известия 08:04
Кино
Актриса «Офиса» напишет продолжение комедии «Блондинка в законе»
Американская актриса и сценаристка Минди Кейлинг, известная по участию в сериале «Офис», напишет продолжение комедии «Блондинка в законе».
News.ru 11:28
Здоровье
Врачи назвали новый возможный эпицентр пандемии коронавируса
Новым очагом пандемии коронавируса может стать Латинская Америка.
БИЗНЕС Online 11:07
Общество
Российским военным выдали служебное жильё в металлических контейнерах
Есть, правда, одно но: под него переоборудовали металлические контейнеры. Материал о новоселье военных был показан в эфире Первого канала.
News.ru 07:47
Общество
«Магнит», «Пятерочка» и Metro продлевают продажу товаров без наценки
Продуктовые сети «Магнит», Metro Cash & Carry, а также входящие в X5 Retail Group «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» приняли решение продлить программу по продаже социально значимых товаров без торговой наценки.
Моллы.Ru 09:37
Происшествия
В радиологическом медцентре в Обнинске произошел взрыв
В Обнинске на предприятии по производству лекарств произошел взрыв и последующее возгорание, в результате которого пострадал один человек.
РБК 12:23
Хоккей
Названы самые высокооплачиваемые хоккеисты следующего сезона КХЛ
Самыми высокооплачиваемыми хоккеистами следующего сезона КХЛ станут игроки «Динамо» — нападающий Вадим Шипачев и защитник Дмитрий Яшкин, которые получат 120 и 95 млн рублей за сезон соответственно.
Metaratings вчера в 10:54
Общество
На Урале проверят торговую сеть после вспышки COVID-19 на складе
Заместитель губернатора Павел Креков отметил, что эта вспышка осложнила ситуацию с коронавирусом в регионе.
Российская газета 09:45
Экономика
Подготовлен план восстановления экономики России
Правительство подготовило план восстановления экономики России, сообщает «Интефакс» со ссылкой на ознакомившиеся с документом источники.
Lenta.ru 08:54