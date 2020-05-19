В среду в Совфеде запланирован "правительственный час" с участием вице-премьера Татьяны Голиковой, посвященный мерам по борьбе с пандемией коронавируса. Кабинету министров рекомендуется: Коронавирус SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) впервые выявили в декабре прошлого года в Китае.

с чего всё началось

Совет федерации предложил правительству РФ создать программу по восстановлению уровня дохода россиян, который снизился из-за пандемии коронавируса. Соответствующее предложение содержится в проекте постановления верхней палаты парламента.

Политика Палестина расторгает все соглашения с Израилем и США Палестина приняла решение о расторжении всех договоренностей с США и Израилем в связи с намерениями израильского правительства присоединить палестинские земли. 20

Экономика Минпромторг дал прогноз по ценам на маски в России Цена на маски будут снижаться, но окончательно подешевеют до прежних значений они только после окончания пандемии коронавируса, когда упадет спрос, хотя уже сейчас заметно насыщение рынка, заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. 19

Политика Президент Грузии выступила за прямой диалог с Россией Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что она является сторонницей прямого диалога, однако для переговоров с Россией необходимы определенные обстоятельства, которые принесут результат. 10

Политика Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства Президент США Дональд Трамп обвинил внутренних врагов в администрации в дискредитации противомалярийного лекарства гидроксихлорохин, которое президент принимает в надежде не заболеть COVID-19. 58

Общество В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru. 1,2K

Политика Трамп объяснил, почему США отправляют другим странам аппараты ИВЛ Американский президент Дональд Трамп объяснил, что США бесплатно отправляют аппараты ИВЛ другим странам, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом, а не ради дипломатии, пишет "Интерфакс".

Экономика Фондовый рынок США закрылся в хорошем плюсе Нью-Йорк, США, 18 мая 2020, 23:30 — REGNUM Основные индексы Уолл-стрит за день торгов 18 мая прибавили 2−4% на волне оптимизма из-за снятия карантинных ограничений в США и странах Евросоюза.

Происшествия Нижегородский СК завел дело из-за выброшенных в лесу вакцин Уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ - "Халатность" - заведено по факту обнаружения коробок с вакцинами от гриппа в лесу под Дзержинском. 48

Общество Group-IB назвала доходы мошенников из-за фейковой курьерской доставки Международная компания Group-IB, которая специализируется на разработке продуктов для кибербезопасности, выявила мошенническую схему с фейковой курьерской доставкой товаров, заказанных через интернет.

Гаджеты Sony Pictures уступила фильм с Томом Хэнксом сервису Apple TV Студия Sony Pictures приняла неожиданное решение - окончательно отказаться от проката военной драмы "Грейхаунд", главную роль в которой исполнил знаменитый американский актер Том Хэнкс.

Фигурное катание Алина Загитова отмечает 18-летие Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой. 6

Авто SsangYong представил обновленного конкурента Creta Представители компании SsangYong показали новую версию автомобиля, который будет конкурировать с Hyundai Creta. 3

Энергетика Чубайс сравнил ситуацию на нефтяном рынке с «дохлой лошадью» Москва, 19 мая 2020, 09:30 — REGNUM Гендиректор компании Роснано Анатолий Чубайс призвал снижать зависимость России от цен на нефть, вспомнив поговорку: если лошадь сдохла, с нее надо слезать. 1,5K