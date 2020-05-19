Общество
URA.RuСовфед предложил создать программу восстановления доходов россиян
Совет федерации предложил правительству РФ создать программу по восстановлению уровня дохода россиян, который снизился из-за пандемии коронавируса. Соответствующее предложение содержится в проекте постановления верхней палаты парламента.
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с чего всё началось
В среду в Совфеде запланирован "правительственный час" с участием вице-премьера Татьяны Голиковой, посвященный мерам по борьбе с пандемией коронавируса. Кабинету министров рекомендуется: Коронавирус SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) впервые выявили в декабре прошлого года в Китае.РИА Новости13:44
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Армия и оружие
Донбасс требует прекратить обстрелы. В ЛНР объявлена боевая готовность
Луганск, 19 мая 2020, 22:45 — REGNUM Вооруженные силы ЛНР приведены в боевую готовность, а глава республики выступил с обращением к президенту Украины Зеленскому, потребовав прекращения обстрелов.
REGNUM 15:45
Политика
Палестина расторгает все соглашения с Израилем и США
Палестина приняла решение о расторжении всех договоренностей с США и Израилем в связи с намерениями израильского правительства присоединить палестинские земли.
Вести.Ru 16:45
Общество
У производителя загоревшихся аппаратов ИВЛ вновь сменился директор
На «Уральском приборостроительном заводе» (УПЗ), который производит аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», сменился руководитель.
РБК вчера в 10:03
Общество
Медсестра в Туле вынуждена была прийти на работу в бикини
В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости 15:33
Экономика
Минпромторг дал прогноз по ценам на маски в России
Цена на маски будут снижаться, но окончательно подешевеют до прежних значений они только после окончания пандемии коронавируса, когда упадет спрос, хотя уже сейчас заметно насыщение рынка, заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
Интерфакс 16:38
Футбол
«Химки» не смогут выйти в премьер-лигу и вылетят в ПФЛ из-за денег
Любопытно, что если «Химки» откажутся от выхода в РПЛ, то право остаться в премьер-лиге получит 15-я команда чемпионата.
Спорт день за днем 04:50
Политика
Президент Грузии выступила за прямой диалог с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что она является сторонницей прямого диалога, однако для переговоров с Россией необходимы определенные обстоятельства, которые принесут результат.
ТАСС 15:59
Происшествия
Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Подмосковье
Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Клинском районе Подмосковья, экипаж погиб, сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ.
ТАСС 15:03
Политика
Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
Президент США Дональд Трамп обвинил внутренних врагов в администрации в дискредитации противомалярийного лекарства гидроксихлорохин, которое президент принимает в надежде не заболеть COVID-19.
РИА Новости 16:49
Общество
В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
Армия и оружие
Силы Хафтара бросили «Панцирь» на захваченной авиабазе
Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» был захвачен войсками Правительства национального согласия на авиабазе Аль-Ватия.
Военное дело вчера в 10:36
Политика
Трамп объяснил, почему США отправляют другим странам аппараты ИВЛ
Американский президент Дональд Трамп объяснил, что США бесплатно отправляют аппараты ИВЛ другим странам, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом, а не ради дипломатии, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 16:31
Экономика
Фондовый рынок США закрылся в хорошем плюсе
Нью-Йорк, США, 18 мая 2020, 23:30 — REGNUM Основные индексы Уолл-стрит за день торгов 18 мая прибавили 2−4% на волне оптимизма из-за снятия карантинных ограничений в США и странах Евросоюза.
REGNUM вчера в 16:30
Авто
BMW X7 от Alpina получит 612-сильный мотор
Первый внедорожник Alpina для американского рынка - X7 M50i – оценили в 141 300 долларов.
SpeedMe 10:14
Происшествия
Нижегородский СК завел дело из-за выброшенных в лесу вакцин
Уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ - "Халатность" - заведено по факту обнаружения коробок с вакцинами от гриппа в лесу под Дзержинском.
Российская газета 09:07
Общество
Group-IB назвала доходы мошенников из-за фейковой курьерской доставки
Международная компания Group-IB, которая специализируется на разработке продуктов для кибербезопасности, выявила мошенническую схему с фейковой курьерской доставкой товаров, заказанных через интернет.
РБК 17:00
Общество
Туризм в России начнет постепенный выход из карантина с 1 июня
В некоторых регионах России туристический сектор начнет постепенно выходить из карантина с 1 июня, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Газета.Ru 15:18
Культура
Новый выпуск «Бесогон ТВ» Никиты Михалкова выйдет только на YouTube
Авторская программа Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» выйдет только на YouTube, а вот привычного зрителям вещания на канале «Россия-24» больше не будет.
Городовой 08:39
Гаджеты
Sony Pictures уступила фильм с Томом Хэнксом сервису Apple TV
Студия Sony Pictures приняла неожиданное решение - окончательно отказаться от проката военной драмы "Грейхаунд", главную роль в которой исполнил знаменитый американский актер Том Хэнкс.
Kinonews.ru 16:36
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
Авто
SsangYong представил обновленного конкурента Creta
Представители компании SsangYong показали новую версию автомобиля, который будет конкурировать с Hyundai Creta.
Car.ru вчера в 10:05
Энергетика
Чубайс сравнил ситуацию на нефтяном рынке с «дохлой лошадью»
Москва, 19 мая 2020, 09:30 — REGNUM Гендиректор компании Роснано Анатолий Чубайс призвал снижать зависимость России от цен на нефть, вспомнив поговорку: если лошадь сдохла, с нее надо слезать.
REGNUM 02:30
Политика
Минобороны Чехии заявило, что не может передать России памятник Коневу
Минобороны Чехии заявило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, демонтированный в Праге, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 16:51
Экономика
Правительство представило план восстановления российской экономики
Правительство России представило план восстановления экономики, состоящий из трёх этапов.
Гудвилл.онлайн 10:40
Шоу-бизнес
Переболевшая коронавирусом Надежда Бабкина вернулась к работе
Певица Надежда Бабкина и историк моды Александр Васильев вернулись к съемкам телепередачи «Модный приговор» после лечения от пневмонии, сообщает Газета.ру.
Общественное телевидение России вчера в 07:09
Футбол
«Зенит» продлил контракт с Кокориным до конца сезона
Петербургский ФК "Зенит" продлил соглашение с нападающим команды Александром Кокориным, заявил генеральный директор клуба Александр Медведев.
Интерфакс-Спорт 08:17
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко передала статуэтку «Женщина года» Маргарите Грачевой
Как сообщает РБК, телеведущая Региона Тодоренко передала статуэтку "Женщина года" Маргарите Грачевой, оставшейся без кистей рук по вине мужа.
Инфорос 14:38
Игры
Бесплатная раздача GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Деловое.ТВ 16 мая в 13:20