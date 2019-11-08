Политика

РБКРБКСовфед предложил включить блогеров в закон о СМИ-иноагентах

Законопроект о введении штрафов за нарушения в деятельности СМИ, признанных иностранными агентами, ко второму чтению будет дополнен нормой о признании иноагентами физических лиц. Об этом рассказал журналистам глава временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
Читать в источнике
Комментировать51
Андрей Климов
В законопроекте имеются в виду не только те лица, которые являются владельцами того или иного ресурса, но и те, кто распространяет информацию для неограниченного круга лиц, в том числе и в интернет-пространстве, в том числе и за рубежом.
— Андрей Климов, российский депутатРБК 04:30

Подробнее о событии

В Совфеде рассказали о законопроекте о признании физлиц иноагентами

RT на русском04:21

Закон о физлицах-иноагентах может быть принят до конца года

Коммерсантъ07:13

Совфед предложил включить блогеров в закон о СМИ-иноагентах

РБК04:30

Физлиц-иноагентов могут обязать отчитываться о расходах иностранных средств

РИА Новости09:51

Сенатор Климов допустил одобрение закона о гражданах-иноагентах до конца года

Интерфакс03:23

В Совфеде предложили ввести ответственность для физлиц-иноагентов

Взгляд.ру03:18

Законопроект о признании физических лиц иноагентами могут принять до конца 2019 года

ТАСС03:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 10:15, Ашберн
Общество

«Дикси» начала развивать сеть магазинов «Первым делом» по франшизе

Российский ритейлер «Дикси» будет развивать франшизу под брендом «Первым делом», сообщил на своей странице в Facebook гендиректор компании Игорь Плетнев.
Ведомости 07:31
Космос

Телескоп на МКС поймал мощнейший сигнал из далекого космоса

Сусанин 08:09
Фигурное катание

Щербакова выиграла короткую программу с личным рекордом

Российская фигуристка Анна Щербакова с личным рекордом выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Китае.
Российская газета 06:19
Политика

Госдеп США может убрать пост спецпредставителя по Украине

Отмечается, что упразднение этой должности будет отображать тот факт, что расследование по импичменту президента США повлияло на политику страны в отношении Украины.
Газета.Ru 09:37
Армия и оружие

Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35

Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Lenta.ru вчера в 11:42
Единоборства

Нурмагомедов объяснил отказ выносить российский флаг на бои

Один из вопросов касался отсутствия российского флага на поединках 31-летнего бойца. Нурмагомедов признался, что ждал его.
Lenta.ru 10:03
Происшествия

Умер раненный в бойне в Забайкалье солдат

В Москве скончался один из пострадавших после бойни в войсковой части в Забайкальском крае солдат. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru 06:05
Армия и оружие

Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.
РИА Новости 01:58
Театры

В Москве запретили спектакль по мотивам «Чиполлино»

В Москве на фестивале любительских театров "Молодые - молодым" запретили показ спектакля "#рябчиковжуй #новыдержитесь" по мотивам повести Джанни Родари "Чиполлино".
Грани.ру 08:50
Происшествия

В Дании нашли причастного к крушению российского А321 над Синаем

Газета.Ru 06:41
Футбол

Матч «Ахмата» и «Урала» откроет 16-й тур чемпионата России по футболу

Матч откроет программу 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
ТАСС Спорт вчера в 16:19
Общество

В работе «Сбербанк онлайн» произошёл сбой

В работе мобильного приложения «Сбербанк онлайн» произошёл сбой.
RT на русском 09:11
Армия и оружие

Иностранный беспилотник сбили в Иране

В пятницу утром, 8 ноября, в юго-западной части Ирана был сбит беспилотник.
Аргументы недели 07:11
Транспорт

Начинается продажа билетов на поезда в Крым

Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
РИА Новости вчера в 16:32
Армия и оружие

В Киеве заявили о готовности к разведению сил в районе Петровского

Украина готова начать разведение сил и средств в районе Петровского в пятницу, заявил командующий силовой операцией в Донбассе Владимир Кравченко.
Парламентская газета 03:17
Экономика

Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил отметку в 3000 пунктов

Индекс Мосбиржи в ходе торгов превысил отметку 3000 пунктов и обновил исторический максимум.
ТАСС вчера в 06:36
Армия и оружие

В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы

В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
REGNUM вчера в 01:09
Политика

Австрийскому полковнику предъявлено обвинение в шпионаже в пользу РФ

Полковнику австрийской армии в отставке предъявлено обвинение по делу о шпионаже в пользу России.
BFM.ru 08:39
Здоровье

Кардиологи рассказали о влиянии смены погоды на сердце

Минздрав Московской области 8 ноября предоставил «Известиям» рекомендации по минимизации влияния погоды на здоровье.
Известия 08:35
Общество

Москвичам пообещали «вишневую» зиму

Предстоящая зима в Москве ожидается одной из самых теплых, такие зимы синоптики называют "вишневыми", сообщает РИА "Новости" Синоптики ожидают, что средняя температура сезона будет отклоняться от нормы более чем на 4 градуса.
Газета.Ru 01:16
Происшествия

Суд в Вене освободил бывшего чиновника Минкульта Мазо под залог

Земельный суд Вены по уголовным делам постановил освободить бывшего чиновника российского Минкульта Бориса Мазо, задержанного накануне, под залог в размере € 25 тыс. Одним из условий освобождения стал запрет покидать Австрию, сообщили ТАСС в суде в пятницу, 8 ноября.
Известия 09:12
Общество

Engie оспорит штраф польского регулятора за «Северный поток — 2»

Французская нефтегазовая компания Engie обжалует штраф Управления по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) за отсутствие содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 06:20
Происшествия

При взрывах в Бишкеке один человек погиб и 15 пострадали

В результате взрывов в кафе в центре киргизской столицы погиб один человек, ещё 15 пострадали.
RT на русском 04:35
Экономика

Приближающиеся выборы в Госдуму «заморозят» рост налогов до 2022 года

Рост поступлений в госбюджет в связи с увеличением ставки НДС оказался рекордным, отмечает Минфин РФ.
REGNUM 05 ноября в 10:48
Происшествия

Боевикам ИГ дали до 15 лет тюрьмы за подготовку теракта в РФ

Планировавших теракт задержали 3 мая 2018 года. Судья постановил, что все члены ячейки ИГ проведут в тюрьме от 9 до 15 лет.
Газета.Ru 08:46
Армия и оружие

Россия завладела секретной израильской ракетой

Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru 06 ноября в 12:41
Финансы

Reuters: Минфин РФ намерен с 2020 года снизить долю доллара в ФНБ

Минфин России планирует с 2020 года изменить валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) и снизить долю доллара с 45% до уровня близкого с структуре резервов Центрального банка - 23,6%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в российском ведомстве.
ТАСС вчера в 10:44
Общество

МВД предлагает ввести наказание за пропаганду наркотиков в 2020 году

Министерство внутренних дел России предполагает, что нормативный правовой акт об уголовном наказании за пропаганду наркотических веществ в интернете вступит в силу в декабре 2020 года.
RT на русском 07:20
Происшествия

В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА

Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.
Российская газета вчера в 14:42
Общество

Умер друг тигра Амура козел Тимур

Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное