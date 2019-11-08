Политика
РБКСовфед предложил включить блогеров в закон о СМИ-иноагентах
Законопроект о введении штрафов за нарушения в деятельности СМИ, признанных иностранными агентами, ко второму чтению будет дополнен нормой о признании иноагентами физических лиц. Об этом рассказал журналистам глава временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
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Решать, конечно, сначала коллегам из Госдумы, но в случае, если они сделают это до конца этого года, я полагаю, что и Совет Федерации может тоже при получении этих документов свое решение на этот счет вынести.
— Андрей Климов, российский боксёрLenta.ru 04:33
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Политика
ООН поддержала резолюцию России против героизации нацизма
Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам поддержал российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма.
Газета.Ru вчера в 20:14
Экономика
Медведев одобрил систему рибейтов в России
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России.
Коммерсантъ вчера в 14:27
Экономика
Мутко назвал число строящихся домов на стадии банкротства
Застройщики порядка 1,7 тыс. строящихся домов находятся на стадии банкротства.
РБК 02:58
Происшествия
Фанаты ЦСКА задержаны в Будапеште за драку с полицией
Газета.Ru вчера в 14:44
Фигурное катание
Щербакова лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Китае
Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на этапе Гран-при в китайском Чунцине.
РИА Новости 05:50
Религия
Александрийский патриарх признал ПЦУ
Как следует из размещенной в Интернете видеозаписи литургии в храме Архангела Михаила в Каире, Александрийский патриарх впервые упомянул имя главы ПЦУ Епифания как предстоятеля одной из поместных Православных церквей.
Интерфакс Религия 06:04
Происшествия
В Петербурге хирурги извлекли из мужчины огромный фаллос
Врачи выполнили открытую полостную операцию, чтобы извлечь из его прямой кишки инородный предмет — гигантских размеров фаллос.
Gazeta.SPb 02:14
Происшествия
Три взрыва произошли в кафе в Бишкеке
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Газета.Ru 03:12
Общество
Польша оштрафовала компанию Engie из-за «Северного потока — 2»
Управление по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) наложило штраф в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) на французскую компанию Engie в связи с отсутствием содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 06:08
Армия и оружие
Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35
Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Lenta.ru вчера в 11:42
Политика
Белый дом опроверг договоренность США и Китая по пошлинам
Представители стран ведут переговоры, а накануне Министерство торговли Китая объявило, что между КНР и США была достигнута договоренность о поэтапной отмене взаимных пошлин.
Телеканал 360° 01:25
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала свою естественную красоту
Естественно, среди армии поклонников нашлись и те, кто, как обычно, решил бросить камень в огород Климовой, предложив в следующий раз снять фотосессию в шубе.
Bimru.ru вчера в 02:20
Экономика
Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта
«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).
Коммерсантъ 03:03
Политика
Макрон представил три сценария развития России
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.
Известия вчера в 17:23
Происшествия
Умер раненный в бойне в Забайкалье солдат
Lenta.ru 06:05
Экономика
Тариф на мусор в России рассчитают по-новому
Ранее в ноябре сообщалось, что уровень неоплаты вывоза мусора со стороны российских компаний достигает 65-70 процентов.
Lenta.ru 06:56
Политика
Путин проведет телефонный разговор с Эрдоганом
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведут 9 ноября телефонный разговор.
Российская газета 06:47
Экономика
Мировой долг достиг рекордных $188 трлн
Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.
ТАСС вчера в 09:02
Армия и оружие
СМИ рассказали о получении Россией секретной израильской ракеты
Известия 06 ноября в 13:56
Финансы
Reuters узнал о планах Минфина снизить долю доллара в ФНБ
Основной задачей ставится уменьшение доли долларовых запасов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в российском ведомстве.
РБК вчера в 08:39
Армия и оружие
В США по достоинству оценили российскую САУ «Лотос»
Эксперты из США по достоинству оценили отечественную самоходную установку, подчеркнув, что «Лотос» очень гибкий в применении и может функционировать как артиллерия, и как штурмовое оружие.
Актуальные Новости вчера в 06:50
Происшествия
Появились кадры с атакованной погранзаставы в Таджикистане
РБК 06 ноября в 02:31
Политика
Украина пообещала найти способ заблокировать «Северный поток-2»
Украина пообещала найти способ заблокировать "Северный поток-2".
Piter.tv вчера в 11:25
Происшествия
В Саратовской области мать и четверо детей найдены погибшими
Российская газета 02:45
Шоу-бизнес
Заворотнюк опубликовала фото с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк появилось фото с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым.
Московский Комсомолец вчера в 08:50
Политика
Кремль отреагировал на данные Минздрава о сокращении числа врачей
В конце октября Минздрав сообщил о сокращении числа врачей в 55 регионах России. Так, врачей скорой помощи стало меньше на 534 человека.
Lenta.ru 06:23
Общество
Миллениалам предсказали бедность и быструю смерть
Здоровье миллениалов ухудшается быстрее, чем у предыдущих поколений, и смертность может в ближайшем будущем сильно возрасти.
Газета.Ru 06:08
Общество
Минюст не успел выполнить поручение Медведева о пересмотре актов СССР
Минюст не успевает в срок — до 15 ноября — подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов времен Советского Союза, который поручил сделать премьер-министр Дмитрий Медведев.
РБК вчера в 19:17