Политика

РБКРБКСовфед предложил включить блогеров в закон о СМИ-иноагентах

Законопроект о введении штрафов за нарушения в деятельности СМИ, признанных иностранными агентами, ко второму чтению будет дополнен нормой о признании иноагентами физических лиц. Об этом рассказал журналистам глава временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
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Решать, конечно, сначала коллегам из Госдумы, но в случае, если они сделают это до конца этого года, я полагаю, что и Совет Федерации может тоже при получении этих документов свое решение на этот счет вынести.
— Андрей Климов, российский боксёрLenta.ru 04:33

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