Экономика
РБКСовфед предложил ввести единое формирование тарифов на электроэнергию
В сфере формирования тарифов на электроэнергию должна быть создана единая государственная политика. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
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с чего всё началось
В «Россетях» добавили, что, исходя из ряда особенностей исторического развития субъектов страны, а также различия в электросетях, формирование государственной политики по установке единого тарифа на территории РФ позволит сравнять показатели, а также благоприятно отразится на экономическом развитии городов.Новые Известия28 февраля в 12:18
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«Россети» поддержали предложение Валентины Матвиенко о создании единого тарифного пространства
Комсомольская правда28 февраля в 12:05
«Россети» поддержали инициативу Матвиенко о единой госполитике по тарифам на электроэнергию
Парламентская газета28 февраля в 10:45
Матвиенко предложила ввести единое формирование тарифов на электроэнергию
Вечерняя Москва28 февраля в 05:01
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