Экономика

РБКРБКСовфед предложил ввести единое формирование тарифов на электроэнергию

В сфере формирования тарифов на электроэнергию должна быть создана единая государственная политика. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
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с чего всё началось

«Россети» поддержали инициативу Матвиенко о единой политике энерготарифов

В «Россетях» добавили, что, исходя из ряда особенностей исторического развития субъектов страны, а также различия в электросетях, формирование государственной политики по установке единого тарифа на территории РФ позволит сравнять показатели, а также благоприятно отразится на экономическом развитии городов.
Новые Известия28 февраля в 12:18

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«Россети» поддержали предложение Валентины Матвиенко о создании единого тарифного пространства

Комсомольская правда28 февраля в 12:05

«Россети» поддержали инициативу Матвиенко о единой госполитике по тарифам на электроэнергию

Парламентская газета28 февраля в 10:45

Матвиенко просит ввести единое формирование тарифов на электроэнергию

РИА Новости28 февраля в 04:54

Матвиенко предложила сбалансировать тарифы на электроэнергию

News.ru28 февраля в 07:59

Совфед предложил ввести единое формирование тарифов на электроэнергию

РБК28 февраля в 05:56

Матвиенко предложила ввести единое формирование тарифов на электроэнергию

Вечерняя Москва28 февраля в 05:01

«Россети» поддержали инициативу Матвиенко о единой госполитике формирования энерготарифов

ТАСС28 февраля в 10:39
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 01:48, Ашберн
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией

Советник Эрдогана Месут Хакки заявил о готовности вступить в войну с Россией. Об этом он скахад в эфире телекаала A Haber.
Деловое.ТВ вчера в 12:45
Армия и оружие

Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии

Россия не может гарантировать безопасность полетов военной авиации Турции в Сирии после закрытия Дамаском воздушного пространства над провинции Идлиб, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.
РИА Новости вчера в 20:40
Энергетика

Нефть Brent подорожала на 3,16%

27 февраля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась более чем на 4% - до $49,66 за баррель.
ТАСС вчера в 22:08
Общество

Более трех тысяч человек умерли от коронавируса во всем мире

В Китае заболели более 80-ти тысяч человек, зафиксировано 2912 смертей.
Эхо Москвы 01:31
Общество

Рособрнадзор рассказал о новых технологиях на ЕГЭ

С 2009 года ЕГЭ является в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз.
Известия вчера в 23:59
Армия и оружие

КНДР провела пуск двух неопознанных ракет в сторону Японского моря

Коммерсантъ 00:19
Религия

В РПЦ прокомментировали призыв ВОЗ не целовать иконы

Церковный публицист, иеромонах Макарий (Маркиш) в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» пояснил, что этот обычай не имеет отношения к священному таинству.
Говорит Москва вчера в 02:23
Общество

В НИИ Санкт-Петербурга назвали сроки создания вакцины от коронавируса

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России намерен создать вакцину от нового типа коронавируса в третьем квартале 2020 года.
Газета.Ru 01:11
Экономика

«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens, продав ей 35%

"Силовые машины" Алексея Мордашова решили продать свою 35-процентную долю в "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, совместное предприятие с Siemens) основному владельцу - германской Siemens.
ТАСС 00:38
Общество

Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах

РИА Новости вчера в 19:29
Происшествия

В Маниле вооруженный человек захватил заложников в торговом центре

В столице Филиппин Маниле вооруженный человек захватил около 30 посетителей или работников торгового центра, сообщает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 00:57
Политика

Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России

Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Газета.Ru 01:25
Общество

Aurus получил свыше 700 предзаказов на люксовые авто

Российская компания Aurus получила более 700 предзаказов на люксовые машины.
REGNUM 01:06
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru 29 февраля в 08:34
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Владимиром выросло до 15

По уточненным данным, в столкновении микроавтобуса Mercedes Sprinter с фурой пострадали 15 человек.
Российская газета 00:46
Армия и оружие

В Кремле напомнили Эрдогану о законном нахождении России в Сирии

Представитель Кремля напомнил, что Россия является единственной страной, которая имеет в Сирии своих военных «по просьбе легитимного сирийского руководства».
REGNUM вчера в 14:08
Общество

В Севастополе из больницы сбежала женщина с подозрением на коронавирус

В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из городской больницы, куда ее поместили в связи с подозрением на коронавирус, сообщил РБК источник в правительстве города.
РБК вчера в 07:11
Общество

С 1 марта в России вступает в силу ряд законов

С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
REGNUM вчера в 02:00
Политика

Названы возможные сценарии выборов в Госдуму РФ в 2021 году

Ещё одним сценарием думских выборов может стать вариант, при котором списки «Единой России» возглавит президент России Владимир Путин, как он уже делал в 2007 году.
REGNUM 00:46
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС 29 февраля в 08:00
Здоровье

Главный хирург США призвал перестать покупать респираторные маски

Занимающий пост главного хирурга офицерского корпуса здравоохранения США, вице-адмирал Джером Адамс призвал американское население перестать покупать респираторные маски.
Российская газета вчера в 06:07
Общество

Ректор НИУ ВШЭ Кузьминов назвал способ преодолеть ситуативную бедность

Кузьминов отметил, что президент пошел на очень важный шаг и распространил систему господдержки на семьи, в которых рождается первый ребенок.
Известия вчера в 17:11
Фигурное катание

Тарасова вспомнила о работе с Родниной и пожалела ее

Весной 2017-го Роднина раскритиковала работу Тарасовой в качестве телекомментатора.
Lenta.ru вчера в 22:22
Происшествия

В Казани мать убила ножом малолетнего сына и ранила второго ребенка

Жительница Казани в воскресенье, 1 марта, дома напала с ножом на двоих сыновей 2012 года рождения, один ребенок погиб, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Татарстану.
Интерфакс вчера в 15:55
Политика

Буттиджич вышел из предвыборной гонки в США

Бывший мэр Саут-Бенда и участник праймериз Демократической партии Пит Буттиджич вышел из гонки за пост президента США, сообщил его представитель телеканалу CNN.
Коммерсантъ вчера в 18:37
Кино

Дэниэл Рэдклифф не собирается возвращаться к роли Гарри Поттера

Актер стал знаменитым именно благодаря данной роли, но он не собирается снова пробовать такой образ.
HotGeo вчера в 05:14
Общество

Тиньков внёс залог в £20 млн по делу о претензиях налоговиков США

Российский бизнесмен Олег Тиньков внес залог в размере £20 млн за разрешение оставаться на свободе во время процесса в лондонском суде по делу о налоговых претензиях со стороны США.
REGNUM вчера в 15:23
Общество

В Москве открылся парк «Остров мечты»

29 февраля в Москве открылся парк развлечений "Остров мечты".
Российская газета 29 февраля в 06:47
Теннис

Впервые три российских теннисиста вошли в топ-15 рейтинга ATP

В числе 15 сильнейших теннисистов впервые вошли три теннисиста из России. Даниил Медведев остался на пятой строчке, Андрей Рублев на 14-й.
РБК 01:18
Хоккей

Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.
REGNUM 00:32
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