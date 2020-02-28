В «Россетях» добавили, что, исходя из ряда особенностей исторического развития субъектов страны, а также различия в электросетях, формирование государственной политики по установке единого тарифа на территории РФ позволит сравнять показатели, а также благоприятно отразится на экономическом развитии городов.

с чего всё началось

В сфере формирования тарифов на электроэнергию должна быть создана единая государственная политика. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

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