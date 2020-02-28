Экономика

РБКРБКСовфед предложил ввести единое формирование тарифов на электроэнергию

В сфере формирования тарифов на электроэнергию должна быть создана единая государственная политика. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
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с чего всё началось

«Россети» поддержали инициативу Матвиенко о единой политике энерготарифов

Гребцов подчеркнул, что сегодня единые - котловые - тарифы, имеющие одинаковый уровень передачи электроэнергии могут иметь разительные значения. В качестве примера он рассказал о ситуации в Иркутской области, где тариф в 3,8 раз ниже, чем в соседней Бурятии, и в восемь раз дешевле Тывы.
Новые Известия28 февраля в 12:18

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«Россети» поддержали предложение Валентины Матвиенко о создании единого тарифного пространства

Комсомольская правда28 февраля в 12:05

«Россети» поддержали инициативу Матвиенко о единой госполитике по тарифам на электроэнергию

Парламентская газета28 февраля в 10:45

«Россети» поддержали инициативу Матвиенко о единой госполитике формирования энерготарифов

ТАСС28 февраля в 10:39

Матвиенко предложила сбалансировать тарифы на электроэнергию

News.ru28 февраля в 07:59

Совфед предложил ввести единое формирование тарифов на электроэнергию

РБК28 февраля в 05:56

Матвиенко предложила ввести единое формирование тарифов на электроэнергию

Вечерняя Москва28 февраля в 05:01

Матвиенко просит ввести единое формирование тарифов на электроэнергию

РИА Новости28 февраля в 04:54
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Армия и оружие

Турция не хочет противостоять России в Сирии

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о нежелании противостоять РФ в Сирии.
Свободная Пресса вчера в 09:08
Происшествия

Число пострадавших в ДТП под Владимиром возросло до 16

RT на русском вчера в 23:54
Фигурное катание

Фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры

Первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры.
Коммерсантъ вчера в 21:02
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС 29 февраля в 08:00
Футбол

Кокорин забил первый гол за «Сочи» в чемпионате России

РБК вчера в 13:52
Музыка

Лазарев поскандалил на музыкальном шоу после высказывания Осиашвили

Критика участницы музыкального шоу «Ну-ка, все вместе» со стороны одного из членов жюри Симона Осиашвили вывела из себя певца Сергея Лазарева.
Экономика сегодня 29 февраля в 20:37
Происшествия

Задержанных в Анкаре журналистов Sputnik отпустили

Задержанные в Анкаре журналисты агентства Sputnik Турция, на которых ранее было совершено нападение из-за статьи о провинции Хатай, были освобождены.
Газета.Ru вчера в 09:17
Армия и оружие

Минобороны: Россия не гарантирует безопасность авиации Турции в Сирии

Российская газета вчера в 16:40
Гаджеты

Статистика MindFactory: AMD теснит Intel даже на падающем рынке

Популярный в Германии интернет-магазин не скрывает данные о количестве проданных процессоров и выручке, поэтому энтузиасты ежемесячно формируют красивые графики, на которых укрепление позиций AMD демонстрируется даже во время сезонного падения спроса на настольные процессоры.
3DNews вчера в 23:22
Шоу-бизнес

Наташа Королева возмутила фанатов «новым» лицом

Наташа Королева в официальном Instagram-аккаунте поделилась с поклонниками известием о выходе своего нового сборника песен, однако пользователей Сети привлекло "измененное" лицо знаменитости.
VSE42.RU вчера в 22:12
Общество

Названы регионы с наибольшей просрочкой по кредитам

Самая высокая доля просроченной задолженности среди российских регионов наблюдается в Ингушетии, а самыми дисциплинированными субъектами по возврату банковских кредитов являются Севастополь, НАО, Крым и Чукотка.
Известия вчера в 19:48
Кино

На Берлинском фестивале фильм «Дау. Наташа» получил приз

RuNews24.ru вчера в 04:50
Общество

В Петербургском НИИ назвали сроки создания вакцины от коронавируса

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА рассчитывает в третьем квартале 2020 года создать вакцину от коронавирусной инфекции COVID-2019.
РБК вчера в 23:58
Армия и оружие

В Кремле напомнили Эрдогану о законном нахождении России в Сирии

Представитель Кремля напомнил, что Россия является единственной страной, которая имеет в Сирии своих военных «по просьбе легитимного сирийского руководства».
REGNUM вчера в 14:08
Хоккей

«Салават Юлаев» проиграл «Авангарду» в первом матче плей-офф КХЛ

«Салават Юлаев» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина проиграл «Авангарду».
Горобзор.ру вчера в 10:29
Единоборства

Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC

Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
РИА Новости вчера в 11:37
Политика

Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров

После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
РИА Новости вчера в 08:46
Общество

Шестая героическая: в России вспоминают псковских десантников

В 2017 году Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) признал бывшего боевика Аюба Тунтуева виновным в нападении на десантников Псковской дивизии.
Известия 29 февраля в 16:01
Общество

В России пересмотрят стоимость услуг ЖКХ из-за теплой зимы

Стоимость отопления пересмотрят из-за аномально теплой зимы, рассказали "Известиям" в Министерстве строительства и ЖКХ.
РИА Новости вчера в 11:45
Политика

Бывший комбат «Айдара» заявил о своем задержании по запросу России

Бывшего командира украинского батальона «Айдар» (запрещен в России) Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии.
Известия вчера в 18:03
Гаджеты

Black Shark 3 порадует владельцев проводных наушников

iXBT.com 27 февраля в 22:44
Армия и оружие

КНДР осуществила пуск «неопознанных снарядов»

По данным агентства Рёнхап, ссылающегося на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, КНДР осуществила первый в этом году пуск двух "неопознанных снарядов".
Вести.Ru вчера в 23:32
Здоровье

Главный хирург США призвал перестать покупать респираторные маски

Занимающий пост главного хирурга офицерского корпуса здравоохранения США, вице-адмирал Джером Адамс призвал американское население перестать покупать респираторные маски.
Российская газета вчера в 06:07
Футбол

«Реал» обыграл «Барселону» и вышел на первое место в Ла Лиге

Lenta.ru вчера в 16:52
Шоу-бизнес

Телеведущую Тодоренко вновь раскритиковали за фотографию в Instagram

Звезду телешоу «Орел и решка» Регину Тодоренко вновь раскритиковали подписчики ее Instagram-аккаунта.
ФАН вчера в 13:25
Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Говорит Москва вчера в 05:10
Происшествия

В Хабаровске найден мертвым в своем кабинете руководитель угрозыска

Руководитель уголовного розыска отдела полиции в Хабаровске найден мертвым в своем кабинете. Предположительно офицер покончил с собой.
REGNUM вчера в 21:11
Общество

Путин подписал закон о введении материнского капитала на первенца

REGNUM вчера в 11:38
Происшествия

В Приморье задержали подозреваемого в показе порно на уличном экране

В Приморском крае заключили под стражу подозреваемого в трансляции порноролика на уличном экране во время празднования Масленицы, сообщает региональное управление МВД.
РБК вчера в 04:17
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае достигло 2835

В граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян число жертв составило 13 человек, а количество инфицированных за все время достигло 480, из которых 295 выздоровели.
ТАСС 28 февраля в 19:34
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