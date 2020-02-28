Экономика
РБКСовфед предложил ввести единое формирование тарифов на электроэнергию
В сфере формирования тарифов на электроэнергию должна быть создана единая государственная политика. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
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с чего всё началось
Гребцов подчеркнул, что сегодня единые - котловые - тарифы, имеющие одинаковый уровень передачи электроэнергии могут иметь разительные значения. В качестве примера он рассказал о ситуации в Иркутской области, где тариф в 3,8 раз ниже, чем в соседней Бурятии, и в восемь раз дешевле Тывы.Новые Известия28 февраля в 12:18
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«Россети» поддержали предложение Валентины Матвиенко о создании единого тарифного пространства
Комсомольская правда28 февраля в 12:05
«Россети» поддержали инициативу Матвиенко о единой госполитике по тарифам на электроэнергию
Парламентская газета28 февраля в 10:45
Матвиенко предложила ввести единое формирование тарифов на электроэнергию
Вечерняя Москва28 февраля в 05:01
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