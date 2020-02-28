Экономика

РБКРБКСовфед предложил ввести единое формирование тарифов на электроэнергию

В сфере формирования тарифов на электроэнергию должна быть создана единая государственная политика. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
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с чего всё началось

«Россети» поддержали инициативу Матвиенко о единой политике энерготарифов

Гребцов подчеркнул, что сегодня единые - котловые - тарифы, имеющие одинаковый уровень передачи электроэнергии могут иметь разительные значения. В качестве примера он рассказал о ситуации в Иркутской области, где тариф в 3,8 раз ниже, чем в соседней Бурятии, и в восемь раз дешевле Тывы.
Новые Известия28 февраля в 12:18

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«Россети» поддержали предложение Валентины Матвиенко о создании единого тарифного пространства

Комсомольская правда28 февраля в 12:05

Матвиенко предложила ввести единое формирование тарифов на электроэнергию

Вечерняя Москва28 февраля в 05:01

«Россети» поддержали инициативу Матвиенко о единой госполитике формирования энерготарифов

ТАСС28 февраля в 10:39

Матвиенко предложила сбалансировать тарифы на электроэнергию

News.ru28 февраля в 07:59

Совфед предложил ввести единое формирование тарифов на электроэнергию

РБК28 февраля в 05:56

«Россети» поддержали инициативу Матвиенко о единой госполитике по тарифам на электроэнергию

Парламентская газета28 февраля в 10:45

Матвиенко просит ввести единое формирование тарифов на электроэнергию

РИА Новости28 февраля в 04:54
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Армия и оружие

Минобороны: Россия не гарантирует безопасность авиации Турции в Сирии

Москва предупредила Анкару о возможных последствиях при нахождении турецких истребителей в небе над сирийской провинцией Идлиб, воздушное пространство над которой закрыл Дамаск.
Российская газета вчера в 16:40
Хоккей

Дубль Овечкина помог «Вашингтону» выиграть у «Миннесоты»

"Вашингтон Кэпиталз" в гостях обыграл "Миннесоту Уайльд" 4:3. Две шайбы в матче записал на свой счет Александр Овечкин.
Вести.Ru вчера в 22:53
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС 29 февраля в 08:00
Политика

Экс-командир «Айдара» сообщил о задержании у Греции по запросу России

Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничук задержали на границе с Грецией.
РБК вчера в 18:28
Армия и оружие

КНДР запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря

RT на русском вчера в 23:40
Общество

В России пересмотрят стоимость услуг ЖКХ из-за теплой зимы

Стоимость отопления пересмотрят из-за аномально теплой зимы, рассказали "Известиям" в Министерстве строительства и ЖКХ.
РИА Новости вчера в 11:45
Общество

В Петербургском НИИ назвали сроки создания вакцины от коронавируса

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА рассчитывает в третьем квартале 2020 года создать вакцину от коронавирусной инфекции COVID-2019.
РБК вчера в 23:58
Армия и оружие

В Кремле напомнили Эрдогану о законном нахождении России в Сирии

Представитель Кремля напомнил, что Россия является единственной страной, которая имеет в Сирии своих военных «по просьбе легитимного сирийского руководства».
REGNUM вчера в 14:08
Армия и оружие

Турция не хочет противостоять России в Сирии

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о нежелании противостоять РФ в Сирии.
Свободная Пресса вчера в 09:08
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Владимиром выросло до 16

РИА Новости вчера в 23:15
Политика

Названы возможные сценарии выборов в Госдуму

Еще два собеседника издания, близких к администрации главы государства, не исключают варианта, при котором на выборах в Госдуму списки партии возглавит президент Владимир Путин.
Lenta.ru вчера в 19:41
Политика

Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников

РИА Новости вчера в 10:34
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru 29 февраля в 08:34
Экономика

Банки сократили выдачу кредитных карт россиянам на 20%

Банки за январь выдали россиянам на 20% меньше кредитных карт, чем в 2019 г. Их выдача снизилась впервые как минимум за пять лет в этом месяце, сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс» за период с 2015 года.
Ведомости вчера в 23:15
Политика

Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров

После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
РИА Новости вчера в 08:46
Общество

В Москве выявлен первый случай заражения коронавирусом

1. В Роспотребнадзоре подтвердили первое заражение коронавирусом в Москве Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
Lenta.ru вчера в 13:20
Общество

Путин подписал закон о введении материнского капитала на первенца

REGNUM вчера в 11:38
Общество

У православных христиан начался Великий пост

Второго марта в России начался Великий пост, который продлится вплоть до Пасхи, Светлого Воскресения Христова (19 апреля).
Российская газета вчера в 16:20
Футбол

«Реал» обыграл «Барселону» и вышел на первое место в Ла Лиге

Мадридский «Реал» обыграл «Барселону» в матче 26-го тура чемпионата Испании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru вчера в 16:52
Фигурное катание

Тарасова вспомнила о работе с Родниной и пожалела ее

Весной 2017-го Роднина раскритиковала работу Тарасовой в качестве телекомментатора.
Lenta.ru вчера в 22:22
Общество

Названы регионы с наибольшей просрочкой по кредитам

Самая высокая доля просроченной задолженности среди российских регионов наблюдается в Ингушетии, а самыми дисциплинированными субъектами по возврату банковских кредитов являются Севастополь, НАО, Крым и Чукотка.
Известия вчера в 19:48
Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Говорит Москва вчера в 05:10
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией

Турция же в ответ заявила, что удары по позициям наносились, несмотря на координацию действий с Россией.
Lenta.ru 28 февраля в 07:20
Общество

Вильфанд пообещал россиянам аномально теплый март

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в марте практически на всей территории страны температура воздуха будет превышать норму.
ФАН вчера в 21:19
Происшествия

В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях

РИА Новости вчера в 07:43
Армия и оружие

США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией

США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
HotGeo 29 февраля в 12:37
Культура

Умерла народная артистка России и Мордовии Мария Антонова

ТАСС вчера в 11:57
Фигурное катание

Фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры

Первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры.
Коммерсантъ вчера в 21:02
Футбол

Сочи — Арсенал (Тула) 1:2

RT на русском вчера в 12:29
Общество

С 1 марта в России вступает в силу ряд законов

С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
REGNUM вчера в 02:00
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