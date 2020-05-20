Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСовфед предложил ввести налог на потребителей цифровой продукции

В Совете Федерации предлагают кабмину рассмотреть вопрос о введении цифрового налога, предусматривающего налогообложение в стране нахождения потребителей цифровой продукции, следует из предложений Совфеда по подготовке правительством общенационального плана действий в связи с коронавирусом.
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с чего всё началось

Совфед направил Белоусову предложение о введении «цифрового налога»

Рабочая группа Совета Федерации по совершенствованию законодательства в условиях пандемии направила первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову предложение о введении налога для потребителей цифровой продукции. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.
ТАССвчера в 11:52

Подробнее о событии

Совфед предложил ряд экстренных мер по поддержке граждан и экономики

ПРАЙМвчера в 10:48

Совфед РФ предложил ввести «цифровой налог»

Реальное времявчера в 13:10

Совфед направил в правительство рекомендации по плану действий по коронавирусу

Известиявчера в 11:05

В Совфеде предложили распространить закон о самозанятых на иностранцев

Говорит Москвавчера в 11:02

Совфед предложил ввести налог на потребителей цифровой продукции

РИА Новостивчера в 11:01

Совфед направил Белоусову предложение о введении «цифрового налога»

ТАССвчера в 11:52

СМИ узнали о предложенных Совфедом мерах по поддержке бизнеса и граждан

РБКвчера в 13:48
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Автоматически обработано 7225 источников, обновлено в 10:15, Ашберн
Общество

Госдума приняла закон о создании единой базы данных россиян

Госдума одобрила в третьем – окончательном – чтении закон о едином федеральном информационном регистре с данными жителей России.
Ведомости 09:23
1,5K
Общество

Минобрнауки назвало сроки завершения учебного года в вузах

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что ведомство планирует завершить учебный год в вузах в первой половине июля 2020 года.
RT на русском 08:13
Общество

В Краснодарском крае продлили режим ограничений из-за коронавируса

Власти Краснодарского края продлили карантин до 6 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 06:59
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Политика

Американский самолет доставил в Москву аппараты ИВЛ

Интерфакс 09:57
13
Политика

Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма

Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК вчера в 08:27
1,1K
Общество

Стало известно о госпитализации Кадырова с подозрением на коронавирус

Главу Чечни Рамзана Кадырова госпитализировали в одну из клиник Москвы с подозрением на коронавирус. Об этом стало известно изданию Baza.
Lenta.ru 09:56
57
Экономика

«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей

В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ 09:58
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Общество

В Челябинске «Магнит» и SPAR уличили в «гречневом» сговоре

Антимонопольная служба в Челябинской области завела дело на две торговые сети за сговор по ценам на гречневую крупу.
Эхо Москвы в Челябинске 09:03
1
Общество

Петербуржец на Avito предложил бесплатно отдать своего ребенка

Житель Санкт-Петербурга разместил объявление на Avito о том, что готов бесплатно отдать ребенка в другую семью, если она «сделает его счастливым».
Профиль 07:55
18
Общество

Тульская медсестра надела купальник под прозрачный защитный костюм

В Тульской областной клинической больнице одна из медсестер пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого надела полупрозрачный защитный костюм.
Город55.ру вчера в 02:05
5,9K
Экономика

Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса

Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
1,1K
Биатлон

Тихонов ответил Губерниеву на слова о массовом допинге в биатлоне

Четырехкратный олимпийский чемпион, экс-глава Союза биатлонистов России Александр Тихонов ответил комментатору Дмитрию Губерниеву на слова о массовом допинге в СБР.
РИА Новости 08:54
Футбол

В «Оренбурге» прокомментировали слухи о коронавирусе в команде

Член попечительского совета ФК «Оренбург» Василий Столыпин прокомментировал слухи о том, что у нескольких человек в команде обнаружили антитела к коронавирусу.
RT на русском 10:03
Общество

Медведев: после пандемии глобальный мир станет другим

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о последствиях пандемии коронавируса, заявил, что глобальный мир останется, но станет "безусловно другим".
РИА Новости 06:47
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Шоу-бизнес

Полина Гагарина после развода оставит своего мужа без недвижимости

Недавно стало известно, что Полина Гагарина собирается развестись со своим мужем Дмитрием Исхаковым.
Discover24 03:31
4
Авто

В России продают редкий Lamborghini за 99 млн рублей

Родстер Lamborghini Reventon имеет очень маленький тираж — всего 15 экземпляров. Выставленный на продажу автомобиль был выпущен в 2010 году.
Тарантас Ньюс 05:35
Общество

Авиаперевозчики попросили отменить рассадку через одного в самолетах

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила правительство отменить рекомендации Роспотребнадзора о заполнении салонов самолета наполовину, пишет газета "Коммерсант".
РИА Новости 05:44
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Происшествия

Умер пострадавший при взрыве в обнинском радиологическом центре

Интерфакс 09:12
42
Политика

Путин наградил Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Газета.Ru 08:48
1,2K
Общество

В релизном трейлере Mortal Kombat 11: Aftermath много увечий

До выхода сюжетного расширения Aftermath для Mortal Kombat 11 осталось пять дней, а поэтому разработчики представили релизный трейлер новинки.
Игромания.ру 09:22
7
Общество

Навка вылечилась от коронавируса

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка вылечилась от коронавирусной инфекции.
RT на русском 06:35
426
Политика

Путин внес в Госдуму поправки к закону об образовании

Российский лидер Владимир Путин внес на рассмотрение в Государственную думу поправки к закону об образовании с целью укрепления воспитательной составляющей.
Политическая Экспертиза 10:05
2
Общество

Мясников развеял новые слухи о медицинских масках

Александр Мясников Врач отметил, что маску можно носить на любой стороне, следя за тем, чтобы она плотно прилегала к носу через регулировку фиксатора.
REGNUM вчера в 23:30
806
Армия и оружие

Армия ЛНР начала уничтожать позиции украинских военных

В ходе ответного огня из незапрещенного Минскими договоренностями вооружения позиция украинских военных была уничтожена.
Свободная Пресса 09:48
2
Общество

ОСК расторгла контракт по модернизации авианосца «Адмирал Кузнецов»

Ранее, 3 апреля, Рахманов заявил, что пожар на «Адмирале Кузнецове» нанес ущерб в 500 млн рублей.
Известия 08:33
29
Наука

Суперкомпьютер назвал причину исчезновения неандертальцев

Суперкомпьютер назвал наиболее вероятную причину исчезновения неандертальцев.
Актуальные Новости 10:04
Здоровье

В России спрогнозировали резкий рост смертности от рака

Более половины врачей (52%) заявили о том, что в стране наблюдается ухудшение доступности медицинской помощи на фоне борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Online47.ru 00:22
2,2K
Фигурное катание

Алина Загитова получила водительское удостоверение

Алина Загитова теперь может именоваться автолюбительницей, имея на это абсолютно все основания.
Inc-news.ru вчера в 16:34
Политика

Стрелков взял на себя моральную ответственность за крушение МН-17

Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) признал "моральную ответственность" за гибель пассажиров упавшего малайзийского Boeing MH-17.
Газета.Ru вчера в 14:15
481
Здоровье

Депздрав опроверг сообщения о снижении онкологической помощи москвичам

Как отметили в ведомстве, ни один городской стационар, оказывающий помощь онкологическим пациентам, не был закрыт или перепрофилирован в период пандемии.
Московская газета 02:57
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