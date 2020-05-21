Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСовфед предложил ввести налог на потребителей цифровой продукции

В Совете Федерации предлагают кабмину рассмотреть вопрос о введении цифрового налога, предусматривающего налогообложение в стране нахождения потребителей цифровой продукции, следует из предложений Совфеда по подготовке правительством общенационального плана действий в связи с коронавирусом.
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с чего всё началось

Совфед направил Белоусову предложение о введении «цифрового налога»

Рабочая группа Совета Федерации по совершенствованию законодательства в условиях пандемии направила первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову предложение о введении налога для потребителей цифровой продукции. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.
ТАССвчера в 11:52

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В России предложили новый налог: Кто заплатит digital tax?

Царьград03:28

В России предложили ввести налог на потребителей цифровой продукции

НовостиВолгограда.рувчера в 11:31

Совфед РФ предложил ввести «цифровой налог»

Реальное времявчера в 13:10

СФ предлагает Белоусову продлить налоговые каникулы для ряда категорий индивидуальных предпринимателей до 2024 года

Будущее России. Национальные проектывчера в 12:22

В России решили ввести новый налог

Московский Комсомолец02:28

Совфед предложил ввести налог на потребителей цифровой продукции

РИА Новостивчера в 11:01

Совфед направил Белоусову предложение о введении «цифрового налога»

ТАССвчера в 11:52
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 06:49, Ашберн
Общество

Власти Австрии объяснили, почему разрешили посадку самолету Игоря Шувалова

Власти Австрии объяснили, почему, несмотря на запрет авиасообщения с Россией, разрешили посадку самолету Gulfstream G650 с бортовым номером LX-MOW, который, по данным СМИ, может принадлежать семье главы ВЭБ и бывшего вице-премьера Игоря Шувалова.
Znak.com вчера в 11:33
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Политика

Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма

Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК вчера в 08:27
1K
Общество

В Краснодарском крае продлили ограничения из-за коронавируса

В Краснодарском крае продлили ограничения, введенные из-за коронавируса, до 6 июня.
РБК 06:38
67
Общество

Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 06:12
65
Общество

На портале госуслуг появился сервис по выплатам на детей от 3 до 7 лет

На Едином портале государственных услуг запущен отдельный сервис для осуществления выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет, сообщает пресс-служба Минкомсвязи.
Минзэлэ (Мензеля) 02:52
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Происшествия

СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи

Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
Коммерсантъ 19 мая в 13:45
289
Общество

Татьяна Навка вылечилась от коронавируса

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сообщила, что выписалась из больницы после лечения от коронавирусной инфекции.
РБК 06:09
8
Общество

В Подмосковье с 25 мая планируют открыть МФЦ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона рассчитывают начать поэтапно открывать многофункциональные центры (МФЦ) с 25 мая.
Газета.Ru 06:17
1
Технологии

Россиянам предложили новые возможности по выбору профессии

Россиянам предложили новые возможности по выбору профессии: профориентационное тестирование для определения подходящей деятельности запустила в сети «Россия — страна возможностей».
Lenta.ru 06:19
Культура

Снова сняли с эфира программу Михалкова «Бесогон»

Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» можно будет посмотреть только на YouTube-канале, хотя раньше показ проходил и на телеканале «Россия 24», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова.
Live24 19 мая в 06:01
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Игры

Тираж GTA V превысил 130 миллионов копий, у Mafia III — 7 миллионов

Лидером остается Grand Theft Auto V, ее продажи превысили 130 миллионов копий (без учета показателей в Epic Games Store).
Матч ТВ 03:57
6
Спорт

В МОК допустили отмену Олимпиады в Токио

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах допустил, что летняя Олимпиада в Токио может вообще не состояться, если эпидемиологическая обстановка не позволит провести ее и в 2021 году.
Наша версия 02:35
Кино

Опубликован трейлер сериала об ангарском маньяке

ИркСиб 02:37
1
Экономика

Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса

Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
1,1K
Общество

Медсестра в Туле из-за жары надела под защитный костюм купальник

В Туле одна из медсестёр местной областной больницы надела под защитный костюм купальник, надеясь, что так будет удобнее работать.
Life.ru 19 мая в 18:29
5,9K
Происшествия

Жительница Коломны призналась в убийстве своего сына

Жительница Коломны призналась в убийстве своего девятимесячного сына, сообщается на сайте подмосковного главка СК России.
РБК 04:30
8
Происшествия

В Донбассе погиб командир батальона «Луганск-1»

Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" Сергей Губанов погиб во время выполнения задания в Луганской области Украины.
Газета.Ru 03:59
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Биатлон

Губерниев заявил, что злоупотребления допингом начались с Тихонова

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о злоупотреблениях с допингом в биатлоне.
Pravda.Ru 04:58
Здоровье

За сутки на Кубани выявили 91 заболевшего коронавирусом

По городам и районам края статистика за сутки такова: 37 человек заразились в Краснодаре. По 7 – в Мостовском и Кавказском районах.
Туапсинские вести вчера в 04:13
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Игры

Стартовали продажи трилогии Mafia и предзаказы ремейка первой Mafia

Игромания.ру 19 мая в 13:40
60
Политика

Путин наградил Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президент России Владимир Путин в день рождения министра обороны Сергея Шойгу подписал указ о его награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами, сообщается пресс-служба Кремля.
РИА Новости 05:03
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Биатлон

Личный тренер Логинова Касперович возглавит сборную Болгарии

Личный тренер чемпиона мира Александра Логинова Александр Касперович возглавил сборную Болгарии по биатлону.
Газета.Ru 06:20
Общество

Госдума одобрила поправку об удвоении выплат семьям с детьми

С 1 июня, пояснил председатель ГД Вячеслав Володин, минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет для неработающих граждан увеличится с 3 тысяч 375 рублей до 6 тысяч 752 рублей.
Российская газета 06:30
3
Общество

СК запросил у Бельгии информацию о двойном гражданстве Мизулиной

Следственный комитет запросил у посольства Бельгии информацию о том, имеет ли член Совета Федерации Елена Мизулина вид на жительство в этой стране.
Полит.ру 04:53
29
Гаджеты

Apple выпустила «коронавирусное» обновление iOS для iPhone

Отчаянные "коронавирусные" времена требуют отчаянных мер - компания Apple выпустила очередной апдейт своей операционной системы iOS, который позволяет разблокировать iPhone с функцией FaceID, даже если на лице пользователя маска, ношение которой рекомендовано в общественных местах.
Газета.Ru 05:58
17
Общество

В России захотели массово сажать за серые зарплаты

В России захотели ввести массовую уголовную ответственность за серые зарплаты.
Lenta.ru 03:58
935
Общество

В России попросили заблокировать YouTube

«Компания-разработчик тестов для оценки персонала Ontarget подала в Мосгорсуд иск о блокировке на территории России принадлежащего Google видеосервиса YouTube», — пишет «Коммерсант».
URA.Ru 19 мая в 22:27
1,6K
Финансы

Курс доллара опустился ниже 71 рубля

Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей.
Российская газета 03:35
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Политика

Лукашенко призвал не расслабляться в ситуации с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя.
RT на русском 05:03
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Политика

Обнародованы советские документы о Третьем рейхе

Материалы проекта отражают поэтапный отказ Германии от условий Версальского договора, ускоренную милитаризацию Третьего рейха и его переход к политике неприкрытой агрессии.
Lenta.ru 06:30
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