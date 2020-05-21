Экономика
РИА НовостиСовфед предложил ввести налог на потребителей цифровой продукции
В Совете Федерации предлагают кабмину рассмотреть вопрос о введении цифрового налога, предусматривающего налогообложение в стране нахождения потребителей цифровой продукции, следует из предложений Совфеда по подготовке правительством общенационального плана действий в связи с коронавирусом.
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с чего всё началось
Рабочая группа Совета Федерации по совершенствованию законодательства в условиях пандемии направила первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову предложение о введении налога для потребителей цифровой продукции. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.ТАССвчера в 11:52
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В России предложили ввести налог на потребителей цифровой продукции
НовостиВолгограда.рувчера в 11:31
СФ предлагает Белоусову продлить налоговые каникулы для ряда категорий индивидуальных предпринимателей до 2024 года
Будущее России. Национальные проектывчера в 12:22
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Общество
Власти Австрии объяснили, почему разрешили посадку самолету Игоря Шувалова
Власти Австрии объяснили, почему, несмотря на запрет авиасообщения с Россией, разрешили посадку самолету Gulfstream G650 с бортовым номером LX-MOW, который, по данным СМИ, может принадлежать семье главы ВЭБ и бывшего вице-премьера Игоря Шувалова.
Znak.com вчера в 11:33
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК вчера в 08:27
Общество
В Краснодарском крае продлили ограничения из-за коронавируса
В Краснодарском крае продлили ограничения, введенные из-за коронавируса, до 6 июня.
РБК 06:38
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 06:12
Общество
На портале госуслуг появился сервис по выплатам на детей от 3 до 7 лет
На Едином портале государственных услуг запущен отдельный сервис для осуществления выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет, сообщает пресс-служба Минкомсвязи.
Минзэлэ (Мензеля) 02:52
Происшествия
СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи
Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
Коммерсантъ 19 мая в 13:45
Общество
Татьяна Навка вылечилась от коронавируса
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сообщила, что выписалась из больницы после лечения от коронавирусной инфекции.
РБК 06:09
Общество
В Подмосковье с 25 мая планируют открыть МФЦ
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона рассчитывают начать поэтапно открывать многофункциональные центры (МФЦ) с 25 мая.
Газета.Ru 06:17
Технологии
Россиянам предложили новые возможности по выбору профессии
Россиянам предложили новые возможности по выбору профессии: профориентационное тестирование для определения подходящей деятельности запустила в сети «Россия — страна возможностей».
Lenta.ru 06:19
Культура
Снова сняли с эфира программу Михалкова «Бесогон»
Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» можно будет посмотреть только на YouTube-канале, хотя раньше показ проходил и на телеканале «Россия 24», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова.
Live24 19 мая в 06:01
Игры
Тираж GTA V превысил 130 миллионов копий, у Mafia III — 7 миллионов
Лидером остается Grand Theft Auto V, ее продажи превысили 130 миллионов копий (без учета показателей в Epic Games Store).
Матч ТВ 03:57
Спорт
В МОК допустили отмену Олимпиады в Токио
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах допустил, что летняя Олимпиада в Токио может вообще не состояться, если эпидемиологическая обстановка не позволит провести ее и в 2021 году.
Наша версия 02:35
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
Общество
Медсестра в Туле из-за жары надела под защитный костюм купальник
В Туле одна из медсестёр местной областной больницы надела под защитный костюм купальник, надеясь, что так будет удобнее работать.
Life.ru 19 мая в 18:29
Происшествия
Жительница Коломны призналась в убийстве своего сына
Жительница Коломны призналась в убийстве своего девятимесячного сына, сообщается на сайте подмосковного главка СК России.
РБК 04:30
Происшествия
В Донбассе погиб командир батальона «Луганск-1»
Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" Сергей Губанов погиб во время выполнения задания в Луганской области Украины.
Газета.Ru 03:59
Биатлон
Губерниев заявил, что злоупотребления допингом начались с Тихонова
Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о злоупотреблениях с допингом в биатлоне.
Pravda.Ru 04:58
Здоровье
За сутки на Кубани выявили 91 заболевшего коронавирусом
По городам и районам края статистика за сутки такова: 37 человек заразились в Краснодаре. По 7 – в Мостовском и Кавказском районах.
Туапсинские вести вчера в 04:13
Игры
Стартовали продажи трилогии Mafia и предзаказы ремейка первой Mafia
Игромания.ру 19 мая в 13:40
Политика
Путин наградил Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Президент России Владимир Путин в день рождения министра обороны Сергея Шойгу подписал указ о его награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами, сообщается пресс-служба Кремля.
РИА Новости 05:03
Биатлон
Личный тренер Логинова Касперович возглавит сборную Болгарии
Личный тренер чемпиона мира Александра Логинова Александр Касперович возглавил сборную Болгарии по биатлону.
Газета.Ru 06:20
Общество
Госдума одобрила поправку об удвоении выплат семьям с детьми
С 1 июня, пояснил председатель ГД Вячеслав Володин, минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет для неработающих граждан увеличится с 3 тысяч 375 рублей до 6 тысяч 752 рублей.
Российская газета 06:30
Общество
СК запросил у Бельгии информацию о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет запросил у посольства Бельгии информацию о том, имеет ли член Совета Федерации Елена Мизулина вид на жительство в этой стране.
Полит.ру 04:53
Гаджеты
Apple выпустила «коронавирусное» обновление iOS для iPhone
Отчаянные "коронавирусные" времена требуют отчаянных мер - компания Apple выпустила очередной апдейт своей операционной системы iOS, который позволяет разблокировать iPhone с функцией FaceID, даже если на лице пользователя маска, ношение которой рекомендовано в общественных местах.
Газета.Ru 05:58
Общество
В России захотели массово сажать за серые зарплаты
В России захотели ввести массовую уголовную ответственность за серые зарплаты.
Lenta.ru 03:58
Общество
В России попросили заблокировать YouTube
«Компания-разработчик тестов для оценки персонала Ontarget подала в Мосгорсуд иск о блокировке на территории России принадлежащего Google видеосервиса YouTube», — пишет «Коммерсант».
URA.Ru 19 мая в 22:27
Финансы
Курс доллара опустился ниже 71 рубля
Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей.
Российская газета 03:35
Политика
Лукашенко призвал не расслабляться в ситуации с коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя.
RT на русском 05:03
Политика
Обнародованы советские документы о Третьем рейхе
Материалы проекта отражают поэтапный отказ Германии от условий Версальского договора, ускоренную милитаризацию Третьего рейха и его переход к политике неприкрытой агрессии.
Lenta.ru 06:30