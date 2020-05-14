В Совфеде призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию в 2020 году. Письмо с такой просьбой направлено и.о. премьер-министра Андрею Белоусову. Инициативу поддержали в Госдуме.

с чего всё началось

Заморозка тарифов на электроэнергию и газ позволит снизить финансовую нагрузку на россиян в условиях мировой рецессии. С таким предложением выступил член социального комитета Совета Федерации Сергей Леонов.

Совфед предложил заморозить тарифы на газ и электричество для россиян

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