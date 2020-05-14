Экономика
Экономика сегодняСовфед предложил заморозить тарифы на газ и электричество для россиян
Заморозка тарифов на электроэнергию и газ позволит снизить финансовую нагрузку на россиян в условиях мировой рецессии. С таким предложением выступил член социального комитета Совета Федерации Сергей Леонов.
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с чего всё началось
В Совфеде призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию в 2020 году. Письмо с такой просьбой направлено и.о. премьер-министра Андрею Белоусову. Инициативу поддержали в Госдуме.Известия13 мая в 17:01
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Заморозка тарифов на газ и электроэнергию приведет к кризису в системе ЖКХ — источник
Телеканал 360°вчера в 06:32
В Совете Федерации призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию в 2020
Online47.ru13 мая в 18:57
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Федерация еще в апреле решила, что в связи с досрочным завершением сезона в Голландии никто не пойдет на повышение и на понижение в ранге, то есть «АДО Ден Хаг» и РКК останутся в высшей лиге, а «Камбюр» и «Де Графсхап» — в первой, с чем последние двое были категорически не согласны.
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Греческий и турецкий истребители практически столкнулись
Турецкий и греческий истребители F-16 практически столкнулись над Эгейским морем.
Lenta.ru вчера в 20:57
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В России повторно проведут воздушную часть Парада Победы, пишет СМИ
В России вновь проведут воздушную часть парада Победы, пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны.
РИА Новости вчера в 19:43
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РИА Новости вчера в 22:08
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КП - Красноярск 11 мая в 21:04
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Goroday.ru вчера в 18:32
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В последнее время Белоруссия вышла на плато по заражению коронавирусом, сообщила замминистра здравоохранения страны Елена Богдан в эфире телеканала СТВ.
РБК вчера в 20:37
Общество
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РБК вчера в 16:01
Общество
Аналитики рассказали, кто станет первым триллионером в мире
Основатель Amazon Джефф Безос станет первым в мире долларовым триллионером, считают аналитики сервиса консультаций для малого бизнеса Comparisun.
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Общество
Интернет-мошенники воспользовались просом на пособия для детей
На просторах интернета насчитывается уже несколько десятков фейковых сайтов о предоставлении выплат.
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Газета.Ru вчера в 15:23
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РИА Новости 13 мая в 17:34
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Ростовскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы на Шри-Ланке
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Мошенники нашли новый способ доступа к онлайн-банкам россиян
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ТК Звезда 00:13