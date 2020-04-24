Политика

КоммерсантъКоммерсантъСовфед проанализирует закон о контрсанкциях

Закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств» определяет список запретов, которые российские власти могут применять в ответ на санкции иностранных государств против России.
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с чего всё началось

Совфед проанализирует закон о контрсанкциях

Совфед проанализирует закон о контрсанкциях Совет Федерации создал рабочую группу, которая предложит варианты изменения законодательства, необходимые в связи с воздействием на экономику эпидемии COVID-19.
Коммерсантъвчера в 18:27

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В Совфеде намерены пересмотреть закон о контрсанкциях из-за COVID-19

Газета.Ru05:25

В Совфеде допустили пересмотр закона о контрсанкциях

РБКвчера в 21:37

Совет федерации может пересмотреть закон о контрсанкциях в отношении США и ряда других стран

Эхо Москвы02:02

В Совфеде допустили пересмотр закона о контрсанкциях

Lenta.ru01:05

Пересмотр закона о контрсанкциях допустили в Совфеде

News.ruвчера в 22:31

Косачев заявил, что предопределенных решений по изменению закона о контрсанкциях нет

ТАСС03:48

Совфед проанализирует закон о контрсанкциях

Коммерсантъвчера в 18:27
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Шоу-бизнес

Волочкова пожаловалась на пропажу крупной суммы денег со счета

МонаВиста 22 апреля в 13:56
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Шоу-бизнес

Дана Борисова: «Волочкова бухает. Её лошадиное здоровье выдержит»

Борисова рассказала, что уже больше трёх лет не прикасалась к запрещённым веществам и не собирается.
Территория новостей 04:45
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Общество

Раскрыты главные ошибки в борьбе с пандемией коронавируса

Ученые Принстонского университета раскрыли основные поведенческие ошибки, которые могут затруднить выход общества из кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:30
9
Политика

Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
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Общество

Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан

Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы.
Вести.Ru вчера в 23:33
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Недвижимость

В России утверждена программа льготной ипотеки под 6,5% годовых

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Документ опубликован на сайте правительства.
Русская Планета вчера в 16:52
1,3K
Происшествия

Подтвержден первый случай смерти от метеорита

Ученые из Турции и США нашли первые доказательства гибели человека от падения метеорита.
Lenta.ru 04:50
Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны.
ТАСС 05:04
1,2K
Финансы

ЦБ обновил рекорд по продаже валюты на внутреннем рынке

Банк России в рамках упреждающих мер по снижению волатильности продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 23 апреля на сумму 23 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.
ТАСС 03:18
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Общество

Захарова рассказала о самоизоляции Лаврова на работе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров самоизолировался на работе, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Rambler News Service 05:28
Общество

Цифровые пропуска внедрят в более 20 регионах России

Минкомсвязи России получило от 21 региона страны заявки на внедрение федеральной платформы выдачи цифровых пропусков.
Rambler News Service 22 апреля в 13:24
5,3K
Общество

Запрет на массовые мероприятия в Псковской области продлят до 31 мая

Запрет на массовые мероприятия в Псковской области продлят до 31 мая.
Московский Комсомолец Псков 05:18
Общество

СПЧ предлагает ослабить режим самоизоляции на майские праздники

В Совете по правам человека (СПЧ) обсуждают возможные послабления режима самоизоляции на майские праздники, выяснил "Ъ".
Коммерсантъ 06:01
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Шоу-бизнес

Семенович не устраивают мужчины с доходом в 100 тысяч рублей

Российская певица и телеведущая Анна Семенович рассказала, что не готова заводить отношения с мужчиной, который зарабатывает около 100 тысяч рублей в месяц.
Народные новости вчера в 13:12
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Политика

Бывший президент Абхазии стал премьер-министром страны

Новым премьер-министром Абхазии стал бывший глава страны Александр Анкваб.
Известия 05:45
Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
3,6K
Здоровье

В Минздраве сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе

Москва, 24 апреля 2020, 05:21 — REGNUM Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает у пациентов в необычной форме, заявил 23 апреля главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в интервью «Российской газете».
REGNUM вчера в 22:21
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Авто

Volvo анонсировала новую базовую версию Volvo XC90 в России

1 мая 2020 года российские дилеры Volvo начнут прием заказов на флагманский внедорожник Volvo XC90 2021 модельного года в обновленной базовой комплектации.
Автоновости дня 05:08
Армия и оружие

В ВС России создали группировку военных для борьбы с коронавирусом

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в российских вооружённых силах была создана группировка в 30 тыс. военных для борьбы с коронавирусом.
RT на русском 05:38
20
Общество

В некоторых городах Свердловской области введут пропускной режим

Пропускной режим в Свердловской области введут только в некоторых городах, где наиболее неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.
Газета.Ru 05:57
79
Общество

Роспотребнадзор подготовил поэтапное возобновление работы общепита

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений.
РИА Новости вчера в 09:19
733
Общество

За сутки в России зафиксировано 5 236 случаев заражения коронавирусом

За сутки в России зафиксировано 5 236 случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 78 регионах.
Piter.tv 22 апреля в 03:36
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Гаджеты

Читалки на E Ink Print Color очень дорогие

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что в продажу поступят электронные читалки на новых дисплеях E Ink Print Color.
Megaobzor.com 03:41
Авто

АвтоВАЗ представит три новинки в 2020 году

По слухам, в этом году АвтоВАЗ покажет рестайлинговые LADA Vesta (речь идет о глубоком обновлении, которое все так ждут), LADA Largus и LADA Niva-2, которая распрощается с именем Chevrolet Niva и окончательно войдет в модельный ряд LADA.
Автоновости дня 05:45
10
Происшествия

В Омской области умер первый пациент с коронавирусом

Коммерсантъ 05:33
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Общество

Глава Минздрава Амурской области ушла в отставку

Министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова приняла решение уйти в отставку по собственному желанию 27 апреля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление регионального правительства.
Газета.Ru 04:07
60
Здоровье

Еще 94 случая коронавируса подтверждено в Нижегородской области

94 новых случая заражения коронавирусной инфекцией подтверждено в Нижегородской области на 24 апреля, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Время Н 03:53
20
Общество

Источник назвал июнь крайним сроком карантина в России

Карантин и самоизоляция в России не продлятся дольше июня, сообщил Дождю источник, близкий к оперативному штабу по противодействию коронавирусу в России.
Дождь вчера в 11:21
21
Общество

Глава Подмосковья призвал готовиться к «еще более сложному периоду»

Ситуация с эпидемией коронавируса может стать еще более сложной, о чем предупредил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с главными врачами подмосковных медицинских учреждений.
Московский Комсомолец вчера в 11:15
291
Общество

В Совфеде допустили продление режима самоизоляции на май

В России с учетом ситуации по коронавирусу режим самоизоляции может быть продлен на май.
РБК 06:07
20
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