Совфед проанализирует закон о контрсанкциях Совет Федерации создал рабочую группу, которая предложит варианты изменения законодательства, необходимые в связи с воздействием на экономику эпидемии COVID-19.

с чего всё началось

Закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств» определяет список запретов, которые российские власти могут применять в ответ на санкции иностранных государств против России.

Общество Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы. 112

Происшествия Подтвержден первый случай смерти от метеорита Ученые из Турции и США нашли первые доказательства гибели человека от падения метеорита.

Политика Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны. 1,2K

Финансы ЦБ обновил рекорд по продаже валюты на внутреннем рынке Банк России в рамках упреждающих мер по снижению волатильности продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 23 апреля на сумму 23 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. 94

Общество Захарова рассказала о самоизоляции Лаврова на работе Министр иностранных дел России Сергей Лавров самоизолировался на работе, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Политика Бывший президент Абхазии стал премьер-министром страны Новым премьер-министром Абхазии стал бывший глава страны Александр Анкваб.

Здоровье В Минздраве сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе Москва, 24 апреля 2020, 05:21 — REGNUM Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает у пациентов в необычной форме, заявил 23 апреля главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в интервью «Российской газете». 124

Авто Volvo анонсировала новую базовую версию Volvo XC90 в России 1 мая 2020 года российские дилеры Volvo начнут прием заказов на флагманский внедорожник Volvo XC90 2021 модельного года в обновленной базовой комплектации.

Общество Роспотребнадзор подготовил поэтапное возобновление работы общепита Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений. 733

Гаджеты Читалки на E Ink Print Color очень дорогие Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что в продажу поступят электронные читалки на новых дисплеях E Ink Print Color.

Авто АвтоВАЗ представит три новинки в 2020 году По слухам, в этом году АвтоВАЗ покажет рестайлинговые LADA Vesta (речь идет о глубоком обновлении, которое все так ждут), LADA Largus и LADA Niva-2, которая распрощается с именем Chevrolet Niva и окончательно войдет в модельный ряд LADA. 10

Общество Глава Минздрава Амурской области ушла в отставку Министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова приняла решение уйти в отставку по собственному желанию 27 апреля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление регионального правительства. 60

Здоровье Еще 94 случая коронавируса подтверждено в Нижегородской области 94 новых случая заражения коронавирусной инфекцией подтверждено в Нижегородской области на 24 апреля, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. 20

Общество Источник назвал июнь крайним сроком карантина в России Карантин и самоизоляция в России не продлятся дольше июня, сообщил Дождю источник, близкий к оперативному штабу по противодействию коронавирусу в России. 21