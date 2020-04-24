Политика
КоммерсантъСовфед проанализирует закон о контрсанкциях
Закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств» определяет список запретов, которые российские власти могут применять в ответ на санкции иностранных государств против России.
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с чего всё началось
Совфед проанализирует закон о контрсанкциях Совет Федерации создал рабочую группу, которая предложит варианты изменения законодательства, необходимые в связи с воздействием на экономику эпидемии COVID-19.Коммерсантъвчера в 18:27
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Шоу-бизнес
Волочкова пожаловалась на пропажу крупной суммы денег со счета
МонаВиста 22 апреля в 13:56
Шоу-бизнес
Дана Борисова: «Волочкова бухает. Её лошадиное здоровье выдержит»
Борисова рассказала, что уже больше трёх лет не прикасалась к запрещённым веществам и не собирается.
Территория новостей 04:45
Общество
Раскрыты главные ошибки в борьбе с пандемией коронавируса
Ученые Принстонского университета раскрыли основные поведенческие ошибки, которые могут затруднить выход общества из кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:30
Политика
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
Общество
Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан
Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы.
Вести.Ru вчера в 23:33
Недвижимость
В России утверждена программа льготной ипотеки под 6,5% годовых
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Документ опубликован на сайте правительства.
Русская Планета вчера в 16:52
Происшествия
Подтвержден первый случай смерти от метеорита
Ученые из Турции и США нашли первые доказательства гибели человека от падения метеорита.
Lenta.ru 04:50
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны.
ТАСС 05:04
Финансы
ЦБ обновил рекорд по продаже валюты на внутреннем рынке
Банк России в рамках упреждающих мер по снижению волатильности продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 23 апреля на сумму 23 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.
ТАСС 03:18
Общество
Захарова рассказала о самоизоляции Лаврова на работе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров самоизолировался на работе, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Rambler News Service 05:28
Общество
Цифровые пропуска внедрят в более 20 регионах России
Минкомсвязи России получило от 21 региона страны заявки на внедрение федеральной платформы выдачи цифровых пропусков.
Rambler News Service 22 апреля в 13:24
Общество
Запрет на массовые мероприятия в Псковской области продлят до 31 мая
Запрет на массовые мероприятия в Псковской области продлят до 31 мая.
Московский Комсомолец Псков 05:18
Общество
СПЧ предлагает ослабить режим самоизоляции на майские праздники
В Совете по правам человека (СПЧ) обсуждают возможные послабления режима самоизоляции на майские праздники, выяснил "Ъ".
Коммерсантъ 06:01
Шоу-бизнес
Семенович не устраивают мужчины с доходом в 100 тысяч рублей
Российская певица и телеведущая Анна Семенович рассказала, что не готова заводить отношения с мужчиной, который зарабатывает около 100 тысяч рублей в месяц.
Народные новости вчера в 13:12
Политика
Бывший президент Абхазии стал премьер-министром страны
Новым премьер-министром Абхазии стал бывший глава страны Александр Анкваб.
Известия 05:45
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Здоровье
В Минздраве сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе
Москва, 24 апреля 2020, 05:21 — REGNUM Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает у пациентов в необычной форме, заявил 23 апреля главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в интервью «Российской газете».
REGNUM вчера в 22:21
Авто
Volvo анонсировала новую базовую версию Volvo XC90 в России
1 мая 2020 года российские дилеры Volvo начнут прием заказов на флагманский внедорожник Volvo XC90 2021 модельного года в обновленной базовой комплектации.
Автоновости дня 05:08
Армия и оружие
В ВС России создали группировку военных для борьбы с коронавирусом
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в российских вооружённых силах была создана группировка в 30 тыс. военных для борьбы с коронавирусом.
RT на русском 05:38
Общество
В некоторых городах Свердловской области введут пропускной режим
Пропускной режим в Свердловской области введут только в некоторых городах, где наиболее неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.
Газета.Ru 05:57
Общество
Роспотребнадзор подготовил поэтапное возобновление работы общепита
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений.
РИА Новости вчера в 09:19
Общество
За сутки в России зафиксировано 5 236 случаев заражения коронавирусом
За сутки в России зафиксировано 5 236 случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 78 регионах.
Piter.tv 22 апреля в 03:36
Гаджеты
Читалки на E Ink Print Color очень дорогие
Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что в продажу поступят электронные читалки на новых дисплеях E Ink Print Color.
Megaobzor.com 03:41
Авто
АвтоВАЗ представит три новинки в 2020 году
По слухам, в этом году АвтоВАЗ покажет рестайлинговые LADA Vesta (речь идет о глубоком обновлении, которое все так ждут), LADA Largus и LADA Niva-2, которая распрощается с именем Chevrolet Niva и окончательно войдет в модельный ряд LADA.
Автоновости дня 05:45
Происшествия
В Омской области умер первый пациент с коронавирусом
Коммерсантъ 05:33
Общество
Глава Минздрава Амурской области ушла в отставку
Министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова приняла решение уйти в отставку по собственному желанию 27 апреля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление регионального правительства.
Газета.Ru 04:07
Здоровье
Еще 94 случая коронавируса подтверждено в Нижегородской области
94 новых случая заражения коронавирусной инфекцией подтверждено в Нижегородской области на 24 апреля, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Время Н 03:53
Общество
Источник назвал июнь крайним сроком карантина в России
Карантин и самоизоляция в России не продлятся дольше июня, сообщил Дождю источник, близкий к оперативному штабу по противодействию коронавирусу в России.
Дождь вчера в 11:21
Общество
Глава Подмосковья призвал готовиться к «еще более сложному периоду»
Ситуация с эпидемией коронавируса может стать еще более сложной, о чем предупредил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с главными врачами подмосковных медицинских учреждений.
Московский Комсомолец вчера в 11:15
Общество
В Совфеде допустили продление режима самоизоляции на май
В России с учетом ситуации по коронавирусу режим самоизоляции может быть продлен на май.
РБК 06:07