Совфед на пленарном заседании в понедельник рассмотрит обращение к правительству РФ с просьбой приостановить оптовую и розничную продажу никотиносодержащих изделий до внесения соответствующих поправок в законодательство, сообщил РИА Новости глава социального комитета СФ Валерий Рязанский.

с чего всё началось

Совет Федерации одобрил постановление с просьбой к правительству приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией, передаёт ТАСС.

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