Общество

RT на русскомRT на русскомСовфед просит кабмин запретить продажу никотиносодержащих изделий

Совет Федерации одобрил постановление с просьбой к правительству приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией, передаёт ТАСС.
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с чего всё началось

Совфед попросит правительство приостановить оборот снюсов

Совфед на пленарном заседании в понедельник рассмотрит обращение к правительству РФ с просьбой приостановить оптовую и розничную продажу никотиносодержащих изделий до внесения соответствующих поправок в законодательство, сообщил РИА Новости глава социального комитета СФ Валерий Рязанский.
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Совфед просит кабмин запретить продажу никотиносодержащих изделий

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РБК03:14

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Коммерсантъ01:32

Совфед призвал правительство приостановить продажу «конфет» с никотином

Российская газета03:21
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Минск подписал «дорожную карту» по отмене роуминга с Россией

Ранее Россия подписала проект "дорожной карты" по отмене роуминга с Беларусью.
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Минэнерго рассчитывает на скорейшее завершение «Северного потока — 2»

Москва ожидает скорейшего завершения строительства "Северного потока — 2", несмотря на "противостояние проекту", сказал глава Минэнерго Александр Новак.
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Путин обратится с посланием к Федеральному собранию РФ 15 января

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным.
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Оператор трубопровода "Северный поток-2" Nord Stream AG подтвердил приостановку строительства из-за американских санкций.
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Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Lenta.ru 21 декабря в 12:41
Шоу-бизнес

Певицу Нюшу затравили в сети за странное имя дочери

Пользователи раскритиковали певицу Нюшу в инстаграме за странный выбор имени дочери.
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Цены на вторичное жилье в России выросли на 5% за год

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РБК 03:21
Политика

Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»

В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
РБК 04:25
Общество

Эксперт назвал способ проверить качество алкоголя с помощью зажигалки

По словам Шапкина, чаще всего в России подделывают крепкий алкоголь, например, водку, коньяк, виски и ром, а также напитки стоимостью от 1 500 рублей за бутылку.
Профиль 03:04
Происшествия

Пятеро обвиняемых в убийстве Хашукджи приговорены к смертной казни

Суд Саудовской Аравии приговорил пятерых обвиняемых по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи к смертной казни.
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Футбол

Роналду снял серебряную медаль на награждении Суперкубка Италии

Бомбардир.ру вчера в 17:36
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В Иркутской области объявлен новый состав правительства

Российская газета 04:00
Экономика

ПФР объяснил, как вырастет пенсия, если выйти на нее позже положенного

Глава ПФР Антон Дроздов в разговоре с "Российской газетой" рассказал, что граждане, откладывающие свой выход на пенсию по старости как минимум на один год, получают за это два бонуса.
РИА Новости 03:30
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Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи

Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
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600 пассажиров проедут в первом поезде по Крымскому мосту

Свыше 600 человек станут пассажирами первого поезда маршрута Санкт-Петербург — Севастополь, заявили в инфоцентре «Крымский мост».
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Терри Гиллиам раскритиковал «Черную Пантеру» и фильмы Marvel

Кроме Мартина Скорсезе на Marvel отрывается Терри Гиллиам.
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Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео

В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
РИА Новости 04:09
Общество

Власти Новосибирска ответили жителям, встревоженным формой катка

Главный новогодний каток Новосибирска после публикации фотографий с квадрокоптера горожане прозвали "фаллическим символом города", а вице-мэр Анна Терешкова нашла ироничный ответ жителям, отметив при этом, что сооружение не будет переделываться.
РИА Новости вчера в 23:52
Происшествия

В Москве задержали тракториста, спрятавшего два трупа в колодце

В Москве задержали мужчину по подозрению в непредумышленном убийстве двух человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости вчера в 15:08
Происшествия

В Татарстане проверят сообщения об участии школьников в учениях МВД

МВД проведет служебную проверку после того, как в Татарстане школьники в качестве массовки были привлечены к учениям с личным составом подразделения, сообщает пресс-служба МВД России.
РИА Новости вчера в 09:57
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Российские сержанты получили сроки за избиение до смерти рядового

Следствие установило, что 21 марта 2018 года Алексей Суббота и Иван получили приказ доставить рядового-контрактника в полевой лагерь: он в этот день не явился в воинскую часть.
Lenta.ru 04:37
Происшествия

Напавшие на полицейских в Апатитах подростки состояли на учёте

Напавшие на полицейских в городе Апатиты четверо подростков состояли на профилактическом учёте, сообщил уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области Борис Коган.
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Профстандарт для преподавателей вузов отменят в России

В России отменят профстандарт для преподавателей вузов.
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Происшествия

Суд оправдал мужчину, выбросившего младенца из окна

В Североуральске суд принял решение оправдать местного жителя, выкинувшего из окна 3-месячного младенца, в связи "с отсутствием состава преступления".
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СМИ: Леклер продлил контракт с «Феррари» с утроением зарплаты

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заключил новый контракт с командой до 2024 года.
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Зеленский и Трамп подрались на Красной площади

На обложке последнего в 2019 г. номера Трамп и Зеленский показаны на Красной площади.
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Происшествия

В Красноярске задержали голую женщину, которая бегала по улице в мороз

Красноярская полиция задержала и передала медикам девушку, которая бегала по улице без одежды с ребенком в руках, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции.
РИА Новости 04:14
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