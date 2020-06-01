Общество

Телеканал 360°Телеканал 360°Совфед разрешил выдавать туристам ваучеры вместо возврата денег

«Российские туроператоры, транспортные компании и отели имеют право выдавать клиентам „равнозначный туристский продукт“ — то есть ваучеры — вместо компенсации за несостоявшиеся туры, поездки и бронирования», — сообщило РИА «Новости».
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