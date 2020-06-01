Общество
Телеканал 360°Совфед разрешил выдавать туристам ваучеры вместо возврата денег
«Российские туроператоры, транспортные компании и отели имеют право выдавать клиентам „равнозначный туристский продукт“ — то есть ваучеры — вместо компенсации за несостоявшиеся туры, поездки и бронирования», — сообщило РИА «Новости».
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Политика
Объявлена дата голосования по поправкам в Конституцию
В документе, опубликованном на сайте Кремля, сообщается: "Постановляю: определить 1 июля 2020 года в качестве даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации".
Все для Вас вчера в 12:34
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 07:58
Футбол
Пять футболистов «Барселоны» переболели коронавирусом
Как сообщает источник, коронавирусом переболели пять игроков и два представителя тренерского штаба «Барселоны».
Vprognoze.ru 04:36
Космос
На Солнце произошла мощнейшая за три года вспышка
МИР 24 вчера в 08:02
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по возобновлению работы медучреждений
Роспотребнадзор разработал рекомендации по восстановлению плановой деятельности медицинских учреждений.
Известия 07:58
Общество
Голосовой ассистент Алиса научился рисовать картины
Голосовой помощник Алиса научился рисовать картины по абсолютно любому запросу пользователя.
Российская газета 09:22
Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
Общество
В Свердловской области ожидаются заморозки
По данным синоптиков ночью и утром 3-4 июня местами в Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до - 2 °.
Уральский меридиан 06:07
Общество
Минпросвещения проведет очный выпускной для школьников
Собака.ru вчера в 10:13
Общество
«Прожорливые мыши» съели зерно госрезерва Украины
Пропажу почти 3 тысяч вагонов с зерном из государственного резерва Украины на сумму около 30 миллионов долларов в Киеве списали на "прожорливых мышей".
Российская газета 05:21
Общество
Опубликован график отключения горячей воды в Москве
Москвичи могут узнать о сроках летнего отключения горячей воды в конкретном доме на сайте "МОЭК Онлайн" и портале столичной мэрии.
РИА Новости 11:01
Общество
Путин назначил нового главу полиции Москвы
Lenta.ru вчера в 10:31
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах
"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет".
Вести.Ru 11:12
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru 10:05
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Общество
СМИ выяснили, почему статистика по экономике РФ стала появляться позже
Как утверждают источники агентства Reuters, сделано это было потому, что российское правительство хочет как можно меньше привлекать внимание к статистическим данным, которые в условиях пандемии коронавируса и ограничений становятся все более удручающими, сообщает газета «Ведомости».
Росбалт 10:18
Наука
Опробован действенный способ определения рака простаты
Как сообщает ToDay News Ufa, группа ученых из университета Бирмингема определила эффективный метод распознавания рака простаты на ранних сроках.
ToDay News Ufa 00:36
Общество
Более 1 тыс. туристов прибыли в санатории Кубани
Деловая газета. Юг 03:26
Кино
Эскизы малыша Йоды появились в сети
Изображениями малыша переполнился интернет, а в магазинах появились игрушки Йоды. https: / / www.instagram.com / p / B5D_93TlzKm / Сериал "Мандалорец" является сюжетным ответвлением киносаги "Звездные войны".
REGNUM вчера в 07:45
Баскетбол
Никола Милутинов стал игроком ЦСКА
Чемпионат 02:27
Шоу-бизнес
Юлия Барановская переехала с детьми в новый дом
Кстати, новый дом звезды уже не раз попадал в ролики, которые публикует в соцсетях Барановская.
StarHit.ru 07:00
Финансы
Курс доллара упал ниже 70 рублей
На закрытии торгов американская валюта расчетами "завтра" на 10:02 снизилась на 41 копейку. Курс доллара упал ниже 70 рублей.
Деловое.ТВ вчера в 04:06
Происшествия
В Норильске после разлива топлива введён режим ЧС
Как сообщили ИА REGNUM 1 июня в правительстве региона, введён режим ЧС межмуниципального уровня на уровне города Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.
REGNUM вчера в 06:48
Политика
Сыровара Сироту покоробили слова Навального в адрес ветерана войны
Сыровара Олега Сироту, который снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, не задели оскорбления оппозиционера Алексея Навального, по словам фермера, его покоробили высказывания в адрес других участников видео - ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и врача-кардиохирурга Лео Бокерии.
РИА Новости 11:54