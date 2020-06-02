Общество

ПрофильПрофильСовфед разрешил выдавать ваучеры вместо возврата билетов

Совфед подготовил законопроект, легализовывающий механизм выдачи ваучеров вместо возврата денег за билеты. Такие ваучеры могут появиться у авиакомпаний, железнодорожных и водных перевозчиков.
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Россиянам начнут выдавать ваучеры за отмененные поездки при пандемии

Московский Комсомолец07:14

Совфед разрешил выдавать туристам ваучеры вместо возврата денег

Телеканал 360°04:50

Совфед разрешил выдавать ваучеры вместо возврата билетов

Профиль05:29

Не дождетесь: Россияне не получат деньги за отмененные поездки

Национальная служба новостей05:29

Россиян лишат права вернуть деньги за отмененные поездки при пандемии

Lenta.ru04:56

Сенаторы одобрили выдачу ваучеров вместо возврата денег за билеты

Коммерсантъ05:47

Совфед одобрил выдачу ваучеров за несостоявшиеся туры

ФАН04:38
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Путешествия

Туристы отказываются от отдыха в Сочи из-за справок об отсутствии коронавируса

Среди прочего ведомство обязало здравницы спрашивать у туристов справки об отсутствии коронавируса, выданные не позднее, чем за 48 часов, а также справки об отсутствии контактов с зараженными.
Интерфакс 08:49
Общество

Пенсионный фонд РФ перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет

Пенсионный фонд России (ПФР) перечислил первые единовременные выплаты на детей от 3 до 16 лет.
Известия вчера в 17:21
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Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Чувашии

СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии, где сотрудники управления ФСБ по республике нашли тайник с самодельными взрывными устройствами.
РИА Новости 09:24
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Происшествия

В Брянске в приемной семье нашли истощенного ребенка с обморожением

Поводом для расследования стала истощенная семилетняя девочка, найденная в частном доме без еды и с обмороженными конечностями.
Российская газета 04:50
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Политика

Российские звезды снялись в ролике о Конституции

Отечественные артисты и общественные деятели приняли участие в съемках ролика, посвященного голосованию за принятие поправок в Конституцию.
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Здоровье

В Саратовской области следствие проводит проверку по невыплатам врачам

Следователями будет проведена всесторонняя проверка с целью восстановления прав медицинских работников на полагающиеся надбавки.
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Происшествия

Tesla на автопилоте врезалась в перевернутый грузовик

Водитель за рулем Tesla Model 3 из-за неисправности автопилота электрокара врезался в перевернутый грузовик, пробив его кузов.
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Экономика

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
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Политика

Киев хочет после 10 июня открыть КПВВ на Донбассе

После 10 июня на Донбассе могут открыться КПВВ между республиками и оккупированной частью.
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Политика

Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира

Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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Хоккей

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Хоккейный клуб «Трактор» получил субсидий из регионального бюджета на сумму 1,4 млрд рублей. Такие данные приводит издание Sports.ru.
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Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
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Дробыш рассказал о гей-лобби в российском шоу-бизнесе

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Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества

Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам.
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Крис Эванс больше не вернется к роли Капитана Америки

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В «Уральских авиалиниях» назвали сроки возобновления полетов за рубеж

Международное авиасообщение может быть восстановлено Россией уже в августе или сентябре.
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Росгвардия объяснила гибель россиянина при штурме квартиры

В Росгвардии объяснили гибель россиянина при штурме квартиры в Екатеринбурге экстремальными условиями проведения спецоперации по его задержанию.
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The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»

«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу.
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Remove China Apps самостоятельно не может удалять китайские приложения.
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Лигу чемпионов могут доиграть в Лиссабоне в формате «Финала восьми»

Как утверждает Mundo Deportivo, скорее всего, еврокубки планируют доиграть в формате «Финала восьми».
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Власти Ростовской области рассказали о возможном смягчении ограничений

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о том, как будет смягчаться режим самоизоляции в регионе в ближайшее время.
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В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих

В американском городе Сан-Диего, охваченном наряду с другими мегаполисами США массовыми беспорядками, хозяину ресторана русской кухни удалось защитить свой бизнес от погромов и разрушения.
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Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение

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РПЛ опубликовала расписание оставшихся туров

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала на официальном сайте расписание оставшихся восьми туров первенства.
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Путин освободил от должностей четырех генералов

Владимир Путин освободил от должностей четырех генералов, занимающих руководящие посты.
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Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца

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На Свердловскую область надвигаются заморозки

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Мяч Павлюченко признан лучшим голом сборной на чемпионатах Европы

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Минэкомразвития разработало новые критерии для выдачи «золотых виз»

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В США от рук полиции пострадала российская журналистка и продюсер

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