Общество
Телеканал 360°Совфед разрешил выдавать туристам ваучеры вместо возврата денег
«Российские туроператоры, транспортные компании и отели имеют право выдавать клиентам „равнозначный туристский продукт“ — то есть ваучеры — вместо компенсации за несостоявшиеся туры, поездки и бронирования», — сообщило РИА «Новости».
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Политика
Шойгу пригласил главу Пентагона на парад Победы в Москву
Москва, 2 июня 2020, 18:49 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре с министром обороны США Марком Эспером пригласил коллегу принять в участие в параде Победы в Москве.
REGNUM 11:49
Футбол
Николич не боится недоброжелательного отношения фанатов «Локо»
Новый наставник «Локо» Марко Николич заявил об отсутствии страха по поводу возможного недоброжелательного отношения фанатов клуба к нему после ухода Юрия Семина с поста главного тренера, информирует Spоrt24.
ProstoProSport 11:33
Политика
В России 1 июля объявят выходным днём
В России 1 июля объявят выходным днем в связи с проведением общероссийского голосования по поправкам в конституцию.
Моя Москва.онлайн вчера в 10:41
Политика
Минфин США расширил санкционные списки по Венесуэле
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло во вторник в общей сложности четыре компании и четыре судна в санкционные списки по Венесуэле.
ТАСС 10:40
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 07:58
Шоу-бизнес
Алсу впервые показала фото сына Рафаэля
Певица Алсу впервые показала фото младшего ребенка, сына Рафаэля.
Суть событий 02:08
Общество
В Москве опубликованы графики отключения горячей воды
Тепло и горячую воду в жилых домах Москвы на время профилактических работ отключают с 1 июля 2020 года.
Интерфакс 11:08
Футбол
Жамалетдинов останется в «Лехе» до конца сезона
Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов продолжит выступать за «Лех».
Матч ТВ вчера в 11:44
Политика
В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного
Российские пограничники в Крыму задержали украинского военнослужащего за незаконное пересечение границы, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Газета.Ru 07:42
Здоровье
В ВОЗ объяснили, от чего будет зависеть сила второй волны коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью порталу стопкоронавирус.рф рассказала, что сила второй волны COVID-19 и скорость распространения инфекции будет зависеть от того, насколько быстро изолируют инфицированных людей и примут необходимые меры.
Live24 11:39
Общество
Правительство предлагает строить дома без мусоропроводов
«Невозможно планировать повсеместный раздельный сбор отходов, подразумевая в проектируемых многоквартирных домах мусоропровод»,— заявила госпожа Абрамченко.
Коммерсантъ 06:04
Кино
Райан Гослинг сыграет в ремейке фильма «Человек-волк»
Газета.Ru 30 мая в 04:58
Политика
Премьер Канады выступил против участия России в саммите G7
На минувшей неделе американский лидер Дональд Трамп сообщил, что переносит саммит «Большой семерки» с конца июня на сентябрь 2020 года и намерен пригласить на встречу РФ, Южную Корею, Австралию и Индию.
RuNews24.ru вчера в 18:41
Происшествия
Владелец русского ресторана в США защищал заведение с оружием в руках
Владелец ресторана отметил, что минувшей ночью защищал своё заведение вместе с друзьями с оружием в руках.
REGNUM 11:11
Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
Политика
Навальный оскорбил ветерана Великой Отечественной войны
Одним из участников видеоролика в поддержку поправкам в конституцию стал ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.
ФАН 08:47
Общество
Мосгордума внесла в Госдуму проект о дистанционной форме работы
Мосгордума внесла в Госдуму законопроект о закреплении в Трудовом кодексе нормы временного или частичного выполнения работником своей работы в дистанционной форме, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 11:03
Авто
Китайская Zotye не смогла запуститься в США
Руководители китайского автомобильного концерна Zotye отказались от своих планов, касающихся начала продажи машин на рынке США.
Car.ru 08:26
Происшествия
Росприроднадзор не допускался к месту разлива топлива в Норильске
Сотрудники Росприроднадзора не могли попасть к очагу экологической катастрофы — месту разлива 20 тысяч тонн дизельного топлива на ТЭЦ-3.
Пятый канал 11:44
Происшествия
В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры
Екатеринбург, 1 июня 2020, 20:03 — REGNUM В Екатеринбурге силовики застрелили мужчину во время штурма квартиры.
REGNUM вчера в 13:03
Армия и оружие
Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия
Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия.
Lenta.ru 08:44
Здоровье
О новом «апокалиптическом» вирусе предупредил ученый из США
Американский ученый Майкл Грегер в беседе с Daily Mail заявил, что миру грозит новый «апокалиптический» вирус, который будет передаваться от животных к человеку.
Live24 31 мая в 01:31
Общество
В Британии ввели запрет на секс между людьми, которые не живут вместе
С 1 июня в Великобритании начал действовать запрет на секс с теми людьми, которые не проживают вместе.
Газета Кемерова 01:12
Общество
В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса
Министерство обороны России для проверки безопасности и эффективности вакцины от коронавируса отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса.
Известия 05:14
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 04:49
Происшествия
СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии
Стало известно, что в Чувашии был предотвращен теракт. Об этом сообщает сайт Следственного комитета России по Чувашской Республике.
Газета.Ru 09:30
Наука
В MIT создали «мягких» роботов, умеющих захватывать чипсы
Коммерсантъ 04:55
Экономика
Часть россиян пожаловались на снижение зарплат
Каждый пятый россиянин (19 процентов), который работает по найму, сообщил о снижении зарплаты и других выплат с начала апреля.
Lenta.ru 11:34