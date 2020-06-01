Общество

Телеканал 360°Телеканал 360°Совфед разрешил выдавать туристам ваучеры вместо возврата денег

«Российские туроператоры, транспортные компании и отели имеют право выдавать клиентам „равнозначный туристский продукт“ — то есть ваучеры — вместо компенсации за несостоявшиеся туры, поездки и бронирования», — сообщило РИА «Новости».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Не дождетесь: Россияне не получат деньги за отмененные поездки

Национальная служба новостей05:29

Сенаторы одобрили выдачу ваучеров вместо возврата денег за билеты

Коммерсантъ05:47

Совфед разрешил выдавать ваучеры вместо возврата билетов

Профиль05:29

Россиянам начнут выдавать ваучеры за отмененные поездки при пандемии

Московский Комсомолец07:14

Россиян лишат права вернуть деньги за отмененные поездки при пандемии

Lenta.ru04:56

Совфед разрешил выдавать туристам ваучеры вместо возврата денег

Телеканал 360°04:50

Совфед одобрил выдачу ваучеров за несостоявшиеся туры

ФАН04:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 11:56, Ашберн
Политика

Шойгу пригласил главу Пентагона на парад Победы в Москву

Москва, 2 июня 2020, 18:49 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре с министром обороны США Марком Эспером пригласил коллегу принять в участие в параде Победы в Москве.
REGNUM 11:49
2
Футбол

Николич не боится недоброжелательного отношения фанатов «Локо»

Новый наставник «Локо» Марко Николич заявил об отсутствии страха по поводу возможного недоброжелательного отношения фанатов клуба к нему после ухода Юрия Семина с поста главного тренера, информирует Spоrt24.
ProstoProSport 11:33
Политика

В России 1 июля объявят выходным днём

В России 1 июля объявят выходным днем в связи с проведением общероссийского голосования по поправкам в конституцию.
Моя Москва.онлайн вчера в 10:41
564
Политика

Минфин США расширил санкционные списки по Венесуэле

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло во вторник в общей сложности четыре компании и четыре судна в санкционные списки по Венесуэле.
ТАСС 10:40
Экономика

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 07:58
1,8K
Шоу-бизнес

Алсу впервые показала фото сына Рафаэля

Певица Алсу впервые показала фото младшего ребенка, сына Рафаэля.
Суть событий 02:08
15
Общество

В Москве опубликованы графики отключения горячей воды

Тепло и горячую воду в жилых домах Москвы на время профилактических работ отключают с 1 июля 2020 года.
Интерфакс 11:08
42
Футбол

Жамалетдинов останется в «Лехе» до конца сезона

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов продолжит выступать за «Лех».
Матч ТВ вчера в 11:44
Политика

В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного

Российские пограничники в Крыму задержали украинского военнослужащего за незаконное пересечение границы, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Газета.Ru 07:42
163
Здоровье

В ВОЗ объяснили, от чего будет зависеть сила второй волны коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью порталу стопкоронавирус.рф рассказала, что сила второй волны COVID-19 и скорость распространения инфекции будет зависеть от того, насколько быстро изолируют инфицированных людей и примут необходимые меры.
Live24 11:39
Общество

Правительство предлагает строить дома без мусоропроводов

«Невозможно планировать повсеместный раздельный сбор отходов, подразумевая в проектируемых многоквартирных домах мусоропровод»,— заявила госпожа Абрамченко.
Коммерсантъ 06:04
971
Кино

Райан Гослинг сыграет в ремейке фильма «Человек-волк»

Газета.Ru 30 мая в 04:58
10
Политика

Премьер Канады выступил против участия России в саммите G7

На минувшей неделе американский лидер Дональд Трамп сообщил, что переносит саммит «Большой семерки» с конца июня на сентябрь 2020 года и намерен пригласить на встречу РФ, Южную Корею, Австралию и Индию.
RuNews24.ru вчера в 18:41
434
Происшествия

Владелец русского ресторана в США защищал заведение с оружием в руках

Владелец ресторана отметил, что минувшей ночью защищал своё заведение вместе с друзьями с оружием в руках.
REGNUM 11:11
155
Общество

Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца

Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
1K
Политика

Навальный оскорбил ветерана Великой Отечественной войны

Одним из участников видеоролика в поддержку поправкам в конституцию стал ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.
ФАН 08:47
4
Общество

Мосгордума внесла в Госдуму проект о дистанционной форме работы

Мосгордума внесла в Госдуму законопроект о закреплении в Трудовом кодексе нормы временного или частичного выполнения работником своей работы в дистанционной форме, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 11:03
2
Авто

Китайская Zotye не смогла запуститься в США

Руководители китайского автомобильного концерна Zotye отказались от своих планов, касающихся начала продажи машин на рынке США.
Car.ru 08:26
Происшествия

Знакомый основателя «Мужского государства» подтвердил его смерть

News.ru 11:33
Происшествия

Росприроднадзор не допускался к месту разлива топлива в Норильске

Сотрудники Росприроднадзора не могли попасть к очагу экологической катастрофы — месту разлива 20 тысяч тонн дизельного топлива на ТЭЦ-3.
Пятый канал 11:44
24
Общество

Венедиктов и Муратов написали министру про одинаковые жетоны полицейских

РБК 10:19
20
Происшествия

В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры

Екатеринбург, 1 июня 2020, 20:03 — REGNUM В Екатеринбурге силовики застрелили мужчину во время штурма квартиры.
REGNUM вчера в 13:03
415
Армия и оружие

Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия

Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия.
Lenta.ru 08:44
761
Здоровье

О новом «апокалиптическом» вирусе предупредил ученый из США

Американский ученый Майкл Грегер в беседе с Daily Mail заявил, что миру грозит новый «апокалиптический» вирус, который будет передаваться от животных к человеку.
Live24 31 мая в 01:31
37
Общество

В Британии ввели запрет на секс между людьми, которые не живут вместе

С 1 июня в Великобритании начал действовать запрет на секс с теми людьми, которые не проживают вместе.
Газета Кемерова 01:12
5
Общество

В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса

Министерство обороны России для проверки безопасности и эффективности вакцины от коронавируса отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса.
Известия 05:14
1,6K
Экономика

Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию

Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 04:49
74
Происшествия

СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии

Стало известно, что в Чувашии был предотвращен теракт. Об этом сообщает сайт Следственного комитета России по Чувашской Республике.
Газета.Ru 09:30
253
Наука

В MIT создали «мягких» роботов, умеющих захватывать чипсы

Коммерсантъ 04:55
5
Экономика

Часть россиян пожаловались на снижение зарплат

Каждый пятый россиянин (19 процентов), который работает по найму, сообщил о снижении зарплаты и других выплат с начала апреля.
Lenta.ru 11:34
5
Как работают Яндекс.Новости?
Главное