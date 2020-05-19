Общество

Lenta.ruLenta.ruМинимальный возраст продажи алкоголя в России решили поднять

Совет Федерации рекомендует правительству поднять минимальный возраст продажи алкоголя с 18 до 21 года, сообщил сенатор Валерий Рязанский. Его цитирует РИА Новости во вторник, 19 мая. Рязанский подчеркнул, что в условиях пандемии тема здоровья нации приобретает особую актуальность.
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Совфед планирует предложить кабмину повысить возраст продажи табака и алкоголя в РФ

ТАСС07:28

Минимальный возраст продажи алкоголя в России решили поднять

Lenta.ru05:40

Минздрав поддержал повышение возраста продажи алкоголя

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Минздрав поддерживает повышение возраста продажи алкоголя до 21 года

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В Совфеде пообещали поддержать повышение возраста продажи алкоголя

РБК06:13

Минздрав поддержал предложение Совфеда повысить возраст продажи алкоголя

РИА Новости07:26
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Общество

Правительство продлило больничные для граждан старше 65 лет

«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая»,— сообщили в правительстве.
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«Медиазона»: В России от коронавируса умерли не меньше 186 медиков

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Подготовлен план восстановления экономики России

Правительство подготовило план восстановления экономики России, сообщает «Интефакс» со ссылкой на ознакомившиеся с документом источники.
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Армия и оружие

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Армия и оружие

ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи

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Новый выпуск авторской программы Михалкова не выйдет на «России 24»

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Рубль укрепился на фоне роста цен на нефть

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Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов излечился от коронавируса.
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Зеленский предложил «перезапустить» внешнюю политику в сфере экономики

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что экономическое направление внешней политики страны считает необходимым перезапустить экономическое направление внешней политики страны.
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Гордон объяснил интервью со Стрелковым и Поклонской заданием спецслужб

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что проводил интервью с бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорем Гиркиным (Стрелковым) по заданию спецслужб страны.
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МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил

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Российский политический деятель. Депутат Государственной думы третьего, четвёртого и пятого созывов, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия». Глава внутрифракционной депутатской группы фракции «Единая Россия». Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике. Основатель Партии пенсионеров России.
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