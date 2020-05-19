Совет Федерации рекомендует правительству поднять минимальный возраст продажи алкоголя с 18 до 21 года, сообщил сенатор Валерий Рязанский. Его цитирует РИА Новости во вторник, 19 мая. Рязанский подчеркнул, что в условиях пандемии тема здоровья нации приобретает особую актуальность.

Общество Правительство продлило больничные для граждан старше 65 лет «Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая»,— сообщили в правительстве. 1K

Экономика Банки за две недели выдали 20 кредитов системообразующим предприятиям Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что российские банки за две недели выдали 20 кредитов системообразующим предприятиям.

Политика Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2» Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.

Гаджеты Раскрыта стоимость новых iPhone 12 На новом iPhone 12 Pro будет установлен экран в 6,1 дюйма.

Происшествия Задержан прокурор Пролетарского района Ростовской области За получение взятки задержан прокурор Пролетарского района Ростовской области Сергей Калитвинцев, пишет telegram-канал «Выстрел в голову». 108

Футбол Уткин назвал ФИФА «трусами» за отказ определять игрока года Известный в прошлом комментатор, а ныне блогер и журналист Василий Уткин подверг критике ФИФА за отказ определять лучшего игрока по итогам сезона.

Экономика Подготовлен план восстановления экономики России Правительство подготовило план восстановления экономики России, сообщает «Интефакс» со ссылкой на ознакомившиеся с документом источники. 282

Армия и оружие Польский генерал признал отсталость танковых войск страны Польша же до сих пор не может преодолеть отсталость своих танковых войск и «уже 30 лет топчется на одном месте».

Армия и оружие ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван. 66

Финансы Рубль укрепился на фоне роста цен на нефть Москва, 18 мая 2020, 22:43 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на вечерних торгах 18 мая на фоне роста мировых цен на нефть. 300

Общество Протоиерей Димитрий Смирнов излечился от коронавируса Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов излечился от коронавируса. 2

Политика Зеленский предложил «перезапустить» внешнюю политику в сфере экономики Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что экономическое направление внешней политики страны считает необходимым перезапустить экономическое направление внешней политики страны.

Политика Гордон объяснил интервью со Стрелковым и Поклонской заданием спецслужб Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что проводил интервью с бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорем Гиркиным (Стрелковым) по заданию спецслужб страны. 34

Футбол У футболиста «Динамо» Евгеньева выявлен коронавирус У защитника московского футбольного клуба «Динамо» Романа Евгеньева тест на коронавирус дал положительный результат. 2

Музыка «Руки Вверх» отказались лететь в Екатеринбург летом «Верю, что наши врачи и ученые смогут до конца года побороть эту болезнь, и в свой юбилейный год „Руки Вверх!“ порадуют своих поклонников грандиозным концертным шоу на крупнейших стадионах страны», — приводят комментарий солиста группы «Руки Вверх» Сергея Жукова организаторы концерта.

Автоспорт Вокруг гонки Формулы 1 в Великобритании разгорается новый спор Коммерческие владельцы Формулы 1 отреагировали на новость о том, что Великобритания не станет ослаблять карантинные меры для участников Гран При, которые приедут в Сильверстоун из Австрии.

Энергетика Чубайс сравнил ситуацию на нефтяном рынке с «дохлой лошадью» Москва, 19 мая 2020, 09:30 — REGNUM Гендиректор компании Роснано Анатолий Чубайс призвал снижать зависимость России от цен на нефть, вспомнив поговорку: если лошадь сдохла, с нее надо слезать. 1,4K