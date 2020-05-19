Общество

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Совфед рекомендовал правительству РФ поднять возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года, об этом во вторник,19 мая, рассказал первый замглавы социального комитета верхней палаты парламента Валерий Рязанский.
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Совфед выступил за повышение возраста продажи алкоголя до 21 года

Совет Федерации собирается рекомендовать правительству повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года, сообщил РИА Новости первый замглавы социального комитета палаты Валерий Рязанский.
РИА Новости06:11

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Минимальный возраст продажи алкоголя в России решили поднять

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Совет Федерации предложит правительству повысить возраст продажи алкоголя до 21 года

Эхо Москвы11:25
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Общество

На Урале сотрудников склада «Красное & Белое» протестируют на COVID-19

Все 635 сотрудников склада "Абсолют" сети "Красное & Белое" в Екатеринбурге отстранены от работы и будут протестированы на COVID-19 на этой неделе, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 06:16
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Общество

Китай пообещал $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам

Китай пожертвует $2 млрд за два года странам, пострадавшим от пандемии коронавируса, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время открытия 73-й ассамблеи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает CNBC.
Forbes вчера в 08:58
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Происшествия

Взрыв произошел в лаборатории радиологического медцентра в Обнинске

Сотрудник лаборатории радиологического медцентра в Обнинске получил серьезные ожоги при взрыве находившегося под давлением сосуда с быстровоспламеняющейся жидкостью.
Вести.Ru 09:53
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Общество

Собянин рассказал, когда в Москве разрешат занятия спортом и прогулки

Занятия спортом на улице и прогулки будут разрешены в Москве, когда в сутки будут выявлять не тысячи, а десятки или сотни случаев заражения коронавирусом.
ТАСС 11:41
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Культура

Новый выпуск «Бесогон ТВ» Никиты Михалкова выйдет только на YouTube

Авторская программа Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» выйдет только на YouTube, а вот привычного зрителям вещания на канале «Россия-24» больше не будет.
Городовой 08:39
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Меган Фокс и Брайан Остин расстались после 10 лет брака

В авторском подкасте актер подтвердил слухи о разводе со своей женой Меган Фокс.
Sunmag.me 09:20
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Общество

В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
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Экономика

Россиянам дали советы по избавлению от долгов

Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru 17 мая в 22:45
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Футбол

В АПЛ зафиксировано 6 случаев заражения коронавирусом в трех клубах

Из 748 тестов шесть дали положительный результат, случай заражения зафиксированы в трех клубах.
Sports.ru 11:09
Футбол

Президент «ПСЖ» признан самым влиятельным человеком в мире футбола

Владелец французского клуба «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи занял первое место в списке самых влиятельных людей в мире футбола по версии журналистов издания France Football.
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Политика

Путин объяснил отсутствие договоренности по транзиту газа в ЕАЭС

Если Армения и Белоруссия не изменят позицию по формированию газовых тарифов, логично исключить этот пункт из проекта Стратегии развития ЕАЭС, считает президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 05:40
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Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
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Шоу-бизнес

В США нашли мертвыми актера из «Сумерек» и его подругу

В США нашли мертвым актера Грегори Бойса, известного, в частности, ролью в первой часте франшизы "Сумерки".
Вести.Ru 06:42
Авто

Новый Kia Sportage появится позже, чем ожидалось

Все модели, которые были анонсированы в плане запуска Hyundai Motor Group 2020, уже были выпущены (Bongo 3 EV, Sorento Sorento HEV) или показаны на шпионских фото (Sedona-Carnival), но до сих пор нет информации о Sportage, который, как и Tucson, должен был быть выпущен в 2020 году.
SpeedMe вчера в 14:50
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Шоу-бизнес

Бородина сравнила Боню с «какающей мышкой»

Московский Комсомолец 06:23
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Общество

Профсоюзы узнали о возможном уменьшении срока уведомления об увольнении

Срок уведомления об увольнении по сокращению штата может быть сокращен с двух месяцев до двух недель, сообщил РБК президент Конфедерации труда России Борис Кравченко.
РБК 11:47
Политика

Гордон объяснил интервью с Поклонской и Стрелковым заданием спецслужб

В видеообращении на своем YouTube-канале украинский журналист Дмитрий Гордон признался, что взял интервью у депутата Госдумы Натальи Поклонской и бывшего министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина (Стрелкова) по заданию спецслужб Украины, передает РБК.
Инфорос 04:37
Общество

ФСБ потребовала согласовывать работу систем мониторинга граждан

Руководитель научно-технической службы ФСБ Эдуард Черновольцев направил письмо в Минкомсвязь, в котором напомнил, что системы мониторинга поведения граждан, применяемые в регионах в период пандемии, должны согласовываться со спецслужбами, сообщает «Коммерсантъ».
РБК 01:44
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Происшествия

Под Белгородом 23 человека заразились коронавирусом от парикмахера

Посёлок городского типа Ракитное, Белгородская область, 18 мая 2020, 15:43 — REGNUM 23 человека заразились коронавирусом после контакта с парикмахером в Ракитянском районе Белгородской области.
REGNUM вчера в 08:43
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Политика

МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил

Коммерсантъ 03:38
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Здоровье

«Худшее впереди»: назван новый эпицентр пандемии COVID-19

Издание приводит слова одного из врачей в Сан-Паулу, который заявил, что Бразилия может приблизиться к отметке в сто тысяч смертей, а "худшее еще впереди".
РИА Новости 10:41
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Космос

«Прогресс МС-13» покинет МКС в начале июля

В апреле начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации "Энергия" Рафаил Муртазин рассказал, что на "Прогрессе МС-13" после ухода с МКС могут отработать элементы супербыстрой двухчасовой (одновитковой) схемы доставки экипажей на станцию.
РИА Новости 16 мая в 20:01
Происшествия

СК возбудил первое уголовное дело за невыплату медикам надбавок

Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело за невыплату дополнительных средств врачам, работающим с коронавирусными больными.
Газета.Ru 11:48
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Гаджеты

Джим Келлер продвигает в Intel модульную архитектуру процессоров

Источник изображения: Intel В разделе интервью, посвящённом деятельности Джима в штате AMD, упоминается о его стремлении придать архитектуре процессоров Zen модульный дизайн, который позволял бы добиться большей гибкости и сократить затраты.
3DNews 08:25
Политика

Граница Канады и США будет закрыта до 21 июня

Власти Канады и США договорились не открывать границу еще 30 дней, до 21 июня.
ТАСС 11:47
Общество

В Нижегородской области вышли на первый этап снятия ограничений

Эпидемиологическая обстановка в Нижегородской области позволила ей перейти к первому этапу снятия ограничений.
Городовой 06:51
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Политика

Опубликована запись разговора Порошенко с Байденом о миллиардной взятке

Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом и экс-главой Государственного департамента Джоном Керри.
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Экономика

Росстат оценил динамику российской экономики в I квартале 2020 года

ВВП России в первом квартале 2020 года вырос на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из предварительной оценки Росстата.
РБК 11:08
Игры

Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V

Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи.
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Общество

Семьям с детьми в кризис могут выплатить более 100 тысяч рублей

Семьи, где родители за время карантина и кризиса лишились работы, могут рассчитывать на выплаты от государства в течении трех месяцев более чем 100 тысяч рублей.
URA.Ru вчера в 21:23
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Российский политик
Российский политический деятель. Депутат Государственной думы третьего, четвёртого и пятого созывов, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия». Глава внутрифракционной депутатской группы фракции «Единая Россия». Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике. Основатель Партии пенсионеров России.
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