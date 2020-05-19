Совет Федерации собирается рекомендовать правительству повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года, сообщил РИА Новости первый замглавы социального комитета палаты Валерий Рязанский.

с чего всё началось

Совфед рекомендовал правительству РФ поднять возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года, об этом во вторник,19 мая, рассказал первый замглавы социального комитета верхней палаты парламента Валерий Рязанский.

Общество Китай пообещал $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам Китай пожертвует $2 млрд за два года странам, пострадавшим от пандемии коронавируса, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время открытия 73-й ассамблеи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает CNBC. 214

Происшествия Взрыв произошел в лаборатории радиологического медцентра в Обнинске Сотрудник лаборатории радиологического медцентра в Обнинске получил серьезные ожоги при взрыве находившегося под давлением сосуда с быстровоспламеняющейся жидкостью. 22

Общество Собянин рассказал, когда в Москве разрешат занятия спортом и прогулки Занятия спортом на улице и прогулки будут разрешены в Москве, когда в сутки будут выявлять не тысячи, а десятки или сотни случаев заражения коронавирусом. 165

Общество В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru. 516

Экономика Россиянам дали советы по избавлению от долгов Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени. 519

Футбол В АПЛ зафиксировано 6 случаев заражения коронавирусом в трех клубах Из 748 тестов шесть дали положительный результат, случай заражения зафиксированы в трех клубах.

Футбол Президент «ПСЖ» признан самым влиятельным человеком в мире футбола Владелец французского клуба «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи занял первое место в списке самых влиятельных людей в мире футбола по версии журналистов издания France Football.

Политика Путин объяснил отсутствие договоренности по транзиту газа в ЕАЭС Если Армения и Белоруссия не изменят позицию по формированию газовых тарифов, логично исключить этот пункт из проекта Стратегии развития ЕАЭС, считает президент РФ Владимир Путин. 448

Шоу-бизнес В США нашли мертвыми актера из «Сумерек» и его подругу В США нашли мертвым актера Грегори Бойса, известного, в частности, ролью в первой часте франшизы "Сумерки".

Авто Новый Kia Sportage появится позже, чем ожидалось Все модели, которые были анонсированы в плане запуска Hyundai Motor Group 2020, уже были выпущены (Bongo 3 EV, Sorento Sorento HEV) или показаны на шпионских фото (Sedona-Carnival), но до сих пор нет информации о Sportage, который, как и Tucson, должен был быть выпущен в 2020 году. 1

Общество Профсоюзы узнали о возможном уменьшении срока уведомления об увольнении Срок уведомления об увольнении по сокращению штата может быть сокращен с двух месяцев до двух недель, сообщил РБК президент Конфедерации труда России Борис Кравченко.

Политика Гордон объяснил интервью с Поклонской и Стрелковым заданием спецслужб В видеообращении на своем YouTube-канале украинский журналист Дмитрий Гордон признался, что взял интервью у депутата Госдумы Натальи Поклонской и бывшего министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина (Стрелкова) по заданию спецслужб Украины, передает РБК.

Общество ФСБ потребовала согласовывать работу систем мониторинга граждан Руководитель научно-технической службы ФСБ Эдуард Черновольцев направил письмо в Минкомсвязь, в котором напомнил, что системы мониторинга поведения граждан, применяемые в регионах в период пандемии, должны согласовываться со спецслужбами, сообщает «Коммерсантъ». 15

Происшествия Под Белгородом 23 человека заразились коронавирусом от парикмахера Посёлок городского типа Ракитное, Белгородская область, 18 мая 2020, 15:43 — REGNUM 23 человека заразились коронавирусом после контакта с парикмахером в Ракитянском районе Белгородской области. 28

Здоровье «Худшее впереди»: назван новый эпицентр пандемии COVID-19 Издание приводит слова одного из врачей в Сан-Паулу, который заявил, что Бразилия может приблизиться к отметке в сто тысяч смертей, а "худшее еще впереди". 2

Космос «Прогресс МС-13» покинет МКС в начале июля В апреле начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации "Энергия" Рафаил Муртазин рассказал, что на "Прогрессе МС-13" после ухода с МКС могут отработать элементы супербыстрой двухчасовой (одновитковой) схемы доставки экипажей на станцию.

Гаджеты Джим Келлер продвигает в Intel модульную архитектуру процессоров Источник изображения: Intel В разделе интервью, посвящённом деятельности Джима в штате AMD, упоминается о его стремлении придать архитектуре процессоров Zen модульный дизайн, который позволял бы добиться большей гибкости и сократить затраты.

Политика Граница Канады и США будет закрыта до 21 июня Власти Канады и США договорились не открывать границу еще 30 дней, до 21 июня.

Политика Опубликована запись разговора Порошенко с Байденом о миллиардной взятке Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом и экс-главой Государственного департамента Джоном Керри. 50

Экономика Росстат оценил динамику российской экономики в I квартале 2020 года ВВП России в первом квартале 2020 года вырос на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из предварительной оценки Росстата.

Игры Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи. 937