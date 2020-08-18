Совфед указал условие новых выплат на детей до 16 лет
Смотрите также
Лукашенко допустил передачу власти после изменения Конституции
Звезда сериала «Кармелита» Юлия Зимина тайно вышла замуж
Анна Лисовская получила 3,5 года колонии за порнографию
Минздрав Белоруссии подтвердил смерть двух участников акций протеста
В Красноярске на Мичурина насмерть сбили женщину
Сирийский военнослужащий погиб после атаки беспилотника США
Лукашенко заявил, что ему звонила Меркель
Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ
Вакцинация врачей от коронавируса начнется с третьим этапом испытаний
В Благовещенске объявили режим ЧС из-за сильного ливня
Протестующие разошлись от изолятора на Окрестина в Минске
Минобороны вернуло 26 российских детей из Сирии
Россиянам разрешили раньше уходить с работы в день рождения
Германия обратится в ООН из-за угроз США «Северному потоку-2»
Минпросвещения разъяснило ситуацию с ношением масок учителями в школах
Врач назвал возможные сроки повторного заражения коронавирусом
Три человека стали жертвами ДТП в Омской области
Гражданский муж Надежды Бабкиной Евгений Гор госпитализирован в Москве
Суд арестовал принадлежащие Фургалу 3 млн рублей и два автомобиля
Совфед указал условие новых выплат на детей до 16 лет
Лукашенко допустил проведение выборов после принятия новой Конституции
В Благовещенске объявили режим ЧС из-за сильного ливня
Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем
Трамп назвал Владимира Путина «шахматистом мирового класса»
Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ
Минобороны вернуло 26 российских детей из Сирии
В Белоруссии оппозиция представила состав координационного совета
Ледниковый покров Гренландии растаял до точки невозврата
РФС отстранил арбитра Казарцева за пенальти в матче «Спартак»–«Сочи»
«Барселона» подтвердила отставку Сетьена с поста главного тренера
Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский заявил, что принятие решения по августовским выплатам на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения ряда инстанций, в том числе социального блока правительства.В источнике
С чего всё началось
В Совфеде рассказали об августовских выплатах для семей с детьми
Российские семьи надеются в августе получить дополнительные пособия на детей до 16 лет. Родители уверены, что такие выплаты помогут им в подготовке детей к началу учебного года. Граждане создали соответствующую петицию на сайте Change.org, которая успела собрать более 250 тысяч подписей.
Народные новостивчера в 05:36
Подробнее о событии
Член Совфеда назвал сроки принятия решения о выплатах для семей с детьми до 16 лет
Телеканал 360°вчера в 08:14