"В случае, если указанный закон (о поправке к Конституции РФ) не получит одобрения законодательных (представительных) органов государственной власти не менее чем двух третей субъектов РФ, процедура рассмотрения этого закона прекращается", - цитирует пресс-служба Совфеда проект постановления.

с чего всё началось

Из проекта постановления Совета Федерации, процедура рассмотрения поправок в Конституцию будет прекращена. Об этом сообщает «РИА Новости».

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