Политика
Мой БрянскСовфед уточнил порядок рассмотрения поправок в Конституцию
Из проекта постановления Совета Федерации, процедура рассмотрения поправок в Конституцию будет прекращена. Об этом сообщает «РИА Новости».
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с чего всё началось
"В случае, если указанный закон (о поправке к Конституции РФ) не получит одобрения законодательных (представительных) органов государственной власти не менее чем двух третей субъектов РФ, процедура рассмотрения этого закона прекращается", - цитирует пресс-служба Совфеда проект постановления.РИА Новости08:39
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Политика
Захарова: журналистки из Грузии «набросились» на делегацию РФ в Женеве
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве.
Армия и оружие
Украина закрепит в новой военной стратегии курс на вступление в НАТО
В готовящейся военной стратегии и стратегии нацбезопасности и обороны Украины будет прописан курс на вступление страны в НАТО.
Общество
Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе
Павел Прилучный и Агата Муценице сделали заявление в Инстаграм о том, что они разводятся после 8 лет семейной жизни.
Происшествия
В Пермском крае прорвало магистральный газопровод
В Пермском крае произошёл прорыв магистрального газопровода «Ямбург — Елец-2».
Общество
В Китае рассказали о вакцине против коронавируса
Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что в Китае разработали вакцину против коронавируса.
Общество
Педагоги и родители оценили ужесточение наказания за агрессию учеников
Всероссийское педагогическое собрание поддерживает ужесточение наказания за оскорбления и нападения школьников на учителей, которое предлагает в своем законопроекте Общероссийский профсоюз образования, однако в Национальном родительском комитете назвали эту инициативу недопустимой.
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Иванова вышла замуж за Джаника Файзиева
Появилась информация, что российская актриса театра и кино Светлана Иванова и режиссер Джаник Файзиев спустя восемь лет отношений стали законными мужем и женой.
Спорт
МОК не исключает отмены Олимпиады в Токио из-за коронавируса
Оргкомитет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио должен до мая гарантировать безопасность от коронавируса COVID-19 во время проведения соревнований, заявил член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд в интервью агентству AP.
Политика
Раскрыты слова последнего маршала СССР о Горбачеве, Ельцине и Путине
«Комсомольская правда» раскрыла слова последнего маршала СССР Дмитрия Язова о бывшем президенте СССР Михаиле Горбачеве, первом президенте России Борисе Ельцине и действующем российском лидере Владимире Путине, которые тот просил опубликовать после своей смерти.
Политика
Песков рассказал о спорах Путина с Кудриным по проектам
Ранее Путин рассказал, как ему пришлось "цыкнуть" на главу Счетной палаты Алексей Кудрина, который был главой Минфина, и выступал против бюджетных трат на дорогостоящие проекты.
Общество
ВОЗ призвала готовиться к «потенциальной пандемии» коронавируса
Распространение китайского коронавируса на сегодняшний день не является пандемией, однако стоит к нему готовиться, так как вспышка «имеет потенциал».
Единоборства
Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко
Глава Чечни Рамзан Кадыров 24 февраля провел тренировку по боксу с бойцом Александром Емельяненко Фотографию с ринга в своем инстаграме опубликовал Емельяненко.
Шоу-бизнес
Похудевшая после развода Елена Степаненко поразила молодым лицом
Елена Степаненко сильно изменилась после развода с Евгением Петросяном.
Экономика
Три российских сахарных завода приостанавливают работу
Издание "Ведомости" сообщает со ссылкой на председателя правления Союзроссахара Андрея Бодина, что в этом сельскохозяйственном сезоне из-за низких цен на сахар не будут работать сахарные заводы суммарной мощностью 150 тысяч тонн — Мелеузовский (Башкирия), Нурлатский (Татарстан) и Товарковский (Тульская область).
Происшествия
В Петербурге автомобиль врезался в толпу пешеходов
На Дунайском проспекте в Санкт-Петербурге автомобиль врезался в толпу пешеходов, в результате чего пострадали в том числе двое детей.
Политика
На Украине заявили о начале «новой эры» в отношениях с Россией
Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евросоюзной интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Российской Федерацией наступила «новая эра».
Общество
Замминистра здравоохранения Ирана заразился коронавирусом
Тест на коронавирус у заместителя министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи показал положительный результат.
Общество
В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса
Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.
Общество
На Канарах изолировали тысячу постояльцев отеля из-за коронавируса
На территории отеля находится около тысячи человек. Сообщается, что у одного из постояльцев был обнаружен коронавирус.
Армия и оружие
Турецкие военные атаковали сирийскую армию в Идлибе
Турецкие военные совместно с вооруженной сирийской оппозицией атаковали позиции армии Сирии в городе Найраб (провинция Идлиб).
Политика
В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке
Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.
Футбол
УЕФА может отменить Евро-2020 из-за коронавируса
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отменить все турниры под эгидой организации, если коронавирус будет распространяться по Европе.
Армия и оружие
Израильская армия атаковала объекты «Исламского джихада» в Газе
Армия обороны Израиля нанесла удары по целям палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
Политика
Солист «Океана Эльзы» покинул Верховную раду
В мае 2019 года сообщалось, что украинский рок-музыкант, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук заявил, что его партия «Голос» будет участвовать в выборах в Верховную раду.
Происшествия
Создателя «Красной кнопки» Литреева арестовали по делу о наркотиках
Суд арестовал основателя компании по кибербезопасности Vee Security Александра Литреева, которого накануне задержали в Екатеринбурге по подозрению в приобретении и хранении наркотиков.