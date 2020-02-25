Политика

Мой БрянскМой БрянскСовфед уточнил порядок рассмотрения поправок в Конституцию

Из проекта постановления Совета Федерации, процедура рассмотрения поправок в Конституцию будет прекращена. Об этом сообщает «РИА Новости».
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Совфед уточнил порядок рассмотрения поправок в Конституцию

"В случае, если указанный закон (о поправке к Конституции РФ) не получит одобрения законодательных (представительных) органов государственной власти не менее чем двух третей субъектов РФ, процедура рассмотрения этого закона прекращается", - цитирует пресс-служба Совфеда проект постановления.
РИА Новости08:39

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Совфед уточнил процедуру рассмотрения поправок в Конституцию

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РБК08:49

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Взгляд.ру08:17

Рассмотрение поправок в Конституцию требует поддержки двух третей регионов

Газета.Ru08:09
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