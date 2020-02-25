Политика
КоммерсантъСовет федерации уточнил порядок рассмотрения поправок к Конституции
Процедуру рассмотрения поправок в Конституцию могут прекратить, если их поддержат менее двух третей региональных парламентов, следует из проекта постановления Совета федерации о порядке рассмотрения законопроекта.
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"В случае, если указанный закон (о поправке к Конституции РФ) не получит одобрения законодательных (представительных) органов государственной власти не менее чем двух третей субъектов РФ, процедура рассмотрения этого закона прекращается", - цитирует пресс-служба Совфеда проект постановления.РИА Новости08:39
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Армия и оружие
США, Канада и Норвегия выполнят наблюдательный полет над Россией
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SpaceX: орбитальный полёт прототипа Starship состоится в этом году
Наряду с кадрами сборки текущего прототипа Starship SN1 на испытательном полигоне SpaceX вблизи местечка Бока-Чика (штат Техас), он высказал некоторые соображения о стратегии, используемой в работе над новым космическим кораблем, прототип которого предполагается запустить на орбиту в этом году.
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У замминистра здравоохранения Ирана нашли коронавирус
Заместитель министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи заявил, что у него обнаружен коронавирус.
Кино
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Экономика
ЦБ отменяет комиссии для банков в Системе быстрых платежей
Банк России отменяет комиссии для банков за переводы между физлицами в Системе быстрых платежей (СБП), следует из пресс-релиза регулятора.
Происшествия
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Красноярские следователи работают на месте обнаружения тела мужчины со следами укусов собак.
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Суд Калининграда освободил по УДО бывшего главу ФСИН Реймера
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Кино
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Здоровье
Производитель «Арбидола» предоставил ФАС ответ по коронавирусу
Производящая "Арбидол" компания "Отисифарм" предоставила Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России разъяснения по рекламе, в которой препарат позиционировался как эффективный против коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
Общество
Московская зима установит абсолютный рекорд по теплу
Пока рекорд остается за зимой 1961 года. Тогда средняя температура за три месяца составила 2,8 градуса мороза, пояснил Вильфанд.
Кино
Disney раскрыла детали загадочного проекта Luminous по «Звездным войнам»
Энергетика
«Нафтогаз» объявил о снижении цены на газ для украинцев
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Культура
HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Анонсирован выход нового специального эпизода американского сериала «Друзья».
Политика
Федеральный реестр США рассказал о подарке Путина Трампу в 2018 году
В документе, опубликованном Федеральным реестром США, сообщается, что 19 августа 2018 года Путин вручил Трампу коробку с 12 круглыми коллекционными серебряными монетами, которые были выпущены к Чемпионату Мира по футболу в России.
Здоровье
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Министерство здравоохранения России выступило с инициативой обязать производителей печь хлеб только с йодированной солью.
Футбол
Марцин Булка: «Однажды Коста снял шорты и сел на лицо Чалоба»
Вратарь «ПСЖ» Марцин Булка, выступавший ранее за «Челси», рассказал о конфликте между Диегу Костой и Натаниэлом Чалоба.
Политика
Путин освободил Сергея Быстревского от должности замминистра юстиции
Президент России Владимир Путин освободил Сергея Быстревского от должности заместителя министра юстиции РФ, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Происшествия
Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика
Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Авто
Официально раскрыт новый Volkswagen Polo для России
Компания Volkswagen готовится запустить продажи нового поколения модели Polo, которая за последние годы стала одним из бестселлеров бюджетного класса.
Происшествия
Семь россиян с Diamond Princess поместили на карантин во Владивостоке
Космос
Ультрахолодный карлик произвел рентгеновскую супервспышку
Группа астрономов во главе с Андреа Де Лука (Andrea De Luca) сообщила о первом обнаружении в рентгеновском диапазоне супервспышки на ультрахолодном L-карлике J0331−27, возрастом более одного миллиарда лет, который находится на расстоянии 240 парсек от Солнца и имеет температуру внешних слоев 2100 кельвинов.
Шоу-бизнес
Израильские врачи отказались оперировать бабушку Ивана Урганта
Ванечка действительно как-то возил меня к израильскому профессору, который оперирует пациентов с таким же диагнозом, как у меня.
Экономика
Bloomberg рассказал подробности блокчейн-проекта Потанина
Президент и председатель правления «Норникеля» Владимир Потанин планирует расширить сферу применения цифровых токенов, выпускаемых блокчейн-платформой Atomyze, которую на прошлой неделе одобрил Центробанк, пишет Bloomberg.
Культура
Власти Калининграда расширят систему компенсаций затрат кинокомпаниям
Власти Калининградской области расширят систему рибейтов (компенсаций) за съемки фильмов на территории региона.
Общество
Посольство рекомендовало россиянам не посещать Северную Италию
«Поскольку очаги распространения вируса и наибольшее число заражённых находятся в северных областях Италии (в Ломбардии, Венето, Пьемонте и Эмилии-Романье), посольство рекомендует россиянам воздержаться от поездок в эти регионы, если это не вызвано крайней необходимостью», — говорится в сообщении посольства в Twitter.
Космос
Байконур планируют модернизировать под новую ракету «Союз-2М»
Общество
Юристы опубликовали открытое письмо в поддержку фигурантов дела «Сети»
Более 30 адвокатов и юристов выступили в поддержку фигурантов дела «Сети», которых приговорили к срокам от шести до 18 лет лишения свободы.