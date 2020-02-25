"В случае, если указанный закон (о поправке к Конституции РФ) не получит одобрения законодательных (представительных) органов государственной власти не менее чем двух третей субъектов РФ, процедура рассмотрения этого закона прекращается", - цитирует пресс-служба Совфеда проект постановления.

с чего всё началось

Процедуру рассмотрения поправок в Конституцию могут прекратить, если их поддержат менее двух третей региональных парламентов, следует из проекта постановления Совета федерации о порядке рассмотрения законопроекта.

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