Политика
RT на русскомСовфед утвердил решения регионов о поправках к Конституции
Отмечается, что таким образом Совфед утвердил положительные заключения на документ всех 85 субъектов Российской Федерации. RT вёл прямую трансляцию заседания верхней палаты российского парламента. Ранее сообщалось, что все российские регионы одобрили закон о поправке к Конституции.
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Итоги голосования это еще одно убедительное свидетельство того, что в коренных вопросах развития страны на длительную историческую перспективу высшее руководство российского государства, федеральная власть и субъекты Федерации едины.
— Валентина Матвиенко, российский политикРоссийская газета 14 марта в 03:29
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Поправки в Конституцию: впереди — экспертиза КС и общероссийское голосование
Вести.Ru14 марта в 08:08
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Экономика
ФРС США снизила ключевую ставку почти до нуля из-за коронавируса
Федеральная резервная система США снизила ключевую процентную ставку до 0 — 0,25%.
Футбол
Бруну Фернандеш признан лучшим игроком АПЛ в феврале
Приз лучшему игроку АПЛ в феврале присудили полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандешу. Это был его первый полный месяц в Англии.
Наука
Открыт еще один путь проникновения коронавируса в организм
Молекулярные биологи из Китая выяснили, что коронавирус нового типа, который стал причиной пандемии COVID-19, может проникать в клетки человека не только через рецептор ACE2, но и другим путем – посредством белкового выроста молекулы CD147.
Общество
В новгородском правительстве не ожидают спада инвестиций из-за коронавируса
По словам министра Дениса Носачева, к ПМЭФ 2020, который отменили из-за коронавируса, Новгородская область разрабатывала новую концепцию стенда, генерировались идеи презентации и популяризации региона.
Общество
ВОЗ назвала число заразившихся коронавирусом в мире за сутки
За минувшие сутки коронавирусом нового типа в мире заразились почти 14 тысяч человек.
Финансы
Рубль сдался без боя: падение переросло в обвал
Падение нашего фондового рынка приняло затяжной характер ещё с февраля, а после 9 марта уже переросло в обвал, констатирует заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
Общество
Правительство нашло еще одну проблему в борьбе с коронавирусом
Правительство России нашло еще одну проблему в борьбе с распространением коронавируса — проблему информационного взаимодействия власти и населения.
Политика
СМИ сообщили о переносе голосования по поправкам в Конституцию
Источник «Медузы», близкий к администрации президента, рассказал, что Владимир Путин планирует выступить с обращением к нации, в котором объявит о переносе голосования из-за коронавируса.
Общество
Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение
Минпросвещения рекомендовало школам перейти на удаленное обучение при необходимости.
Авто
Сфотографировали новый кроссовер Volkswagen для России
Автомобиль по сути является перелицованным Skoda Karoq, причем для китайской модели использовали удлиненную версию кроссовера.
Происшествия
Прикинулся больным и уехал на отдых в Таиланд судебный пристав из ЕАО
Фактически же судебный пристав в указанный период времени выехал за пределы России и находился на отдыхе в Таиланде.
Хоккей
КХЛ приостановила Кубок Гагарина на неделю
"Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов", - говорится в заявлении лиги.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 93
В России зарегистрировано 93 больных новым типом коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19.
Общество
С 2021 года пенсии могут начать назначать автоматически
Внести в Государственную Думу законопроект, предполагающий введение с 2021 года беззаявительного механизма назначения пенсий, намерен Минтруд России.
Интернет
В Windows 10 после обновления замечена полноэкранная реклама
К настоящему времени не определено, какие действия приводят к появлению полноэкранной рекламы.
Политика
Лукашенко рассказал, что от коронавируса «вылечит трактор и поле»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко затронул тему коронавируса на совещании по рассмотрению кадровых вопросов.
Политика
Правительство запретило въезд иностранцам в Россию
О предстоящем запрете на въезд иностранцев в Россию премьер Михаил Мишустин сообщил по телефону белорусскому коллеге Сергею Румасу 15 марта.
Общество
В АКОРТ рассказали о ситуации на продовольственном рынке России
Как правило, игроки рынка стараются сформировать резервы на складах и регулярно пополнять свои хранилища.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян забеременела спустя 4 месяца после родов
Маргарита заявила, что ее позабавил сей факт. Симоньян рассматривает данное событие как благословение, пишет Пятый канал.
Общество
Мишустин объявил о новых мерах по борьбе с коронавирусом
Глава кабмина поручил к 18 марта подготовить план первоочередных действий, среди которых: Мишустин отметил, что борьба с пандемией — задача не только государственных структур, но и всего общества, в том числе ответственного бизнеса.
Политика
Прокуроры в США просят прекратить дело против «Конкорда»
Американские прокуроры по делу против российской компании «Конкорд менеджмент» о «вмешательстве в выборы в США» просят суд прекратить дело, говорится в ходатайстве прокуроров по делу.
Общество
Российский шеф-повар раскритиковал рецепт борща от украинского коллеги
Происшествия
В Черновцах скончалась пациентка с подозрением на коронавирус
В украинских Черновцах в больнице умерла женщина, госпитализированная с подозрением на коронавирус.
Экономика
Минсельхоз поручил регионам создать запасы продуктов на два месяца
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев поручил региональным органам управления агропромышленного комплекса (АПК) обеспечить запас продовольствия на два месяца.
Политика
Зеленский не исключил введения на Украине режима ЧП из-за COVID-19
Президент Украины Владимир Зеленский не исключил введения при необходимости режима черезвычайного положения на территории страны из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Политика
В Кремле ответили на слова Лукашенко о закрытии границы
Накануне Россия закрыла сухопутную границу с Норвегией и Польшей. Сегодня правительство приняло решение закрыть еще и границу с Белоруссией.
Транспорт
На Украине запретили авиарейсы, движение поездов, автобусов и метро
Кабинет министров Украины принял решение о прекращении с 13.00 мск 18 марта автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения и работы метро для предотвращения распространения коронавируса, заявил в понедельник министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Футбол
Леонид Федун предложил досрочно завершить РПЛ
Сегодня «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 50 очками в активе.
Здоровье
Порядок оплаты расходов на оказание медпомощи за пределами республики утвердили в Якутии
Новый порядок оплаты расходов, связанных с направлением якутян в медицинские организации за пределами региона, утвердили на заседании правительства сегодня, 16 марта, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.