Политика
RT на русскомСовфед утвердил решения регионов о поправках к Конституции
Отмечается, что таким образом Совфед утвердил положительные заключения на документ всех 85 субъектов Российской Федерации. RT вёл прямую трансляцию заседания верхней палаты российского парламента. Ранее сообщалось, что все российские регионы одобрили закон о поправке к Конституции.
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Итоги голосования это еще одно убедительное свидетельство того, что в коренных вопросах развития страны на длительную историческую перспективу высшее руководство российского государства, федеральная власть и субъекты Федерации едины.
— Валентина Матвиенко, российский политикРоссийская газета 14 марта в 03:29
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Поправки в Конституцию: впереди — экспертиза КС и общероссийское голосование
Вести.Ru14 марта в 08:08
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Общество
Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19
Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.
Политика
Лукашенко: вся Россия «полыхает» от коронавируса
В России зарегистрировано более 65 случаев инфицирования, в Белоруссии коронавирус выявлен у 36 граждан.
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Танцор из клипа Little Big покорил блогеров и иностранные СМИ
Танцор Дмитрий Красилов из Алтая, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, восхитил иностранных блогеров и зарубежные СМИ, пишет РИА Новости.
Происшествия
В Самарской области выявили троих пациентов с коронавирусом
В Самарской области зарегистрировано три случая коронавирусной инфекции. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе губернатора.
Политика
Ученые и юристы выступили против поправок в Конституцию
Группа российских ученых, юристов, журналистов и писателей выступила против поправок в Конституцию.
Общество
Расписание сдачи ЕГЭ изменят из-за коронавируса
Срок досрочной сдачи ЕГЭ в России перенесут на более поздние сроки – это связано с эпидемией коронавируса, сообщает ИА DEITA.
Биатлон
Строля достойно завершил сезон, а Фуркад – карьеру
Шоу-бизнес
Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик
Ранее 11-летняя дочь Анджелины Джоли ходила на светские мероприятия, надев на себя одежду для мальчиков.
Общество
Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса
Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.
Финансы
Bloomberg: Доллар может подорожать на 30% до 97 рублей
Доллар может укрепиться еще на 30% по отношению к российскому рублю, пишет Bloomberg. Агентство ссылается на расчеты собственных аналитиков.
Общество
Школы в Москве закроют с 21 марта из‑за коронавируса
Общеобразовательные и спортивные школы закроют в Москве с 21 марта по 12 апреля для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщается в личном блоге мэра столицы Сергея Собянина.
Космос
Догнать загадочный Оумуамуа и изучить предлагает группа ученых
Напомним, что в октябре 2017 года охотящийся на астероиды телескоп на Гавайях обнаружил сигарообразный объект размером примерно в два раза больше Эйфелевой башни.
Здоровье
Врачи назвали причину быстрого распространения коронавируса в Китае
Американские врачи выяснили, по какой причине новый тип коронавируса так стремительно распространился по всему Китаю.
Наука
Новый метод покажет, как РНК влияет на активность генома
Чтобы понимать, как регулируется активность генов и как это влияет на специализацию клетки, необходимо знать, какие некодирующие РНК с какими участками связываются.
Общество
Сбербанк начал привлекать к работе осужденных
Какую работу выполняют осужденные для Сбербанка Осужденные работают в отдельном офисном помещении с компьютерами, не подключенными к интернету и внутренним информационным системам банка.
Политика
Суд в США прекратил дело против «Конкорда»
Суд в США удовлетворил просьбу прокуроров закрыть дело против российской компании "Конкорд Менеджмент", следует из решения суда.
Общество
Судно «Морской старт» прибыло из США в Приморье
Посёлок городского типа Славянка, Приморский край, 17 марта 2020, 06:17 — REGNUM Вышедшее из Лонг-Бич 28 февраля сборочно-командное судно Sea Launch Commander прибыло в порт Славянка в российском Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Музыка
Шнуров: после Евровидения Флорида Чантурия останется в «Ленинграде»
Как сообщает радиостанция "Комсомольская правда", музыкант Сергей Шнуров рассказал, что вокалистка Флорида Чантурия после участия в конкурсе "Евровидение - 2020" в составе группы Little Big снова вернется в "Ленинград".
Спорт
Минспорт отменил все международные соревнования в России
16 марта руководство министерства спорта России во главе с Олегом Матыциным приняло решение отменить проведение всех международных спортивных мероприятий на неопределенный срок.
Экономика
ФРС США снизила ключевую ставку почти до нуля
Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 0-0,25% с 16 марта.
Энергетика
Мировые цены на нефть выросли на 5%
Стоимость нефти марок Brent и WTI поднималась на 5%. До этого рост составил 3%. Brent поднималась от $30,65 за баррель до $31,17.
Культура
Актриса Марина Орлова рассказала про съемки сериала о Юлии Началовой
Известная российская актриса Марина Орлова поделилась со СМИ о съемках сериала о певице Юлии Началовой.
Кино
Съемочная группа «Сватов-7» нашла замену Людмиле Артемьевой
Актриса Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты». Вместо нее появится новая героиня.
Политика
Зеленский не исключил введения на Украине режима ЧП из-за COVID-19
Президент Украины Владимир Зеленский не исключил введения при необходимости режима черезвычайного положения на территории страны из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Здоровье
Информация о заболевших коронавирусом на Алтае оказалась ложной
Жителей Алтайского края запугивают в мессенджерах информацией о больных коронавирусом. Региональный Минздрав утверждает, что это – ложь.
Авто
АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Largus Cross
«АвтоВАЗ» продолжает работу над обновленной LADA Largus FL. С главного конвейера линии B0 ежедневно сходит по 1-2 машины из опытной партии.
Общество
Правительство рассматривает вопрос об авансировании пенсий и соцвыплат
Mossovetinfo.ru – Правительство России рассматривает вопрос об авансировании обязательных платежей, пенсий и других социальных выплат, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник.
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным для просмотра на карантине
Фильм "Заражение" стал самой популярной лентой по онлайн-просмотрам у сидящих на карантине.