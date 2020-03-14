Итоги голосования это еще одно убедительное свидетельство того, что в коренных вопросах развития страны на длительную историческую перспективу высшее руководство российского государства, федеральная власть и субъекты Федерации едины.

Отмечается, что таким образом Совфед утвердил положительные заключения на документ всех 85 субъектов Российской Федерации. RT вёл прямую трансляцию заседания верхней палаты российского парламента. Ранее сообщалось, что все российские регионы одобрили закон о поправке к Конституции.

Совфед утвердил решения регионов о поправках к Конституции

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