Политика
РИА НовостиСовфед утвердил решения регионов по поправкам в Конституцию
Совет Федерации принял постановление об итогах рассмотрения региональными парламентами закона о поправках в Конституцию. Накануне стало известно, что законодательные собрания всех 85 регионов России поддержали документ. Постановление Совета Федерации утверждает эти решения.
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Общество
В Москве ввели свободное посещение школ из-за коронавируса
Документ предусматривает дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе свободное посещение школ.
Музыка
Клип Little Big оставил далеко позади конкурентов по «Евровидению»
Видео российской группы Little Big на песню Uno, с которой коллектив поедет на конкурс "Евровидение", оставил позади всех соперников.
Шоу-бизнес
Хайди Клум не может определить чем больна
Хайди посоветовала подписчикам беречь себя и оставаться дома, если они вдруг плохо себя почувствуют.
Общество
У двух жителей Кемерово выявили коронавирус
У двух жителей Кемерово выявили коронавирусную инфекцию, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу местных властей.
Здоровье
Первый зараженный коронавирусом появился на Кубани
В четверг стало известно о том, что коронавирус добрался и до Краснодарского края.
Финансы
В Goldman Sachs спрогнозировали дальнейшую динамику курса рубля
Аналитик одного из крупнейших американских банков Goldman Sachs Клеменс Граф дал прогноз о том, какой будет динамика курса рубля в ближайшие полгода.
Шоу-бизнес
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала про коронавирус в Дубае
Телеведущая Лера Кудрявцева в инстаграме сообщила, что возвращается в Москву из ОАЭ и рассказала о ситуации с коронавирусом в Дубае.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45
По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек (42 случая у граждан РФ, 2 – у граждан КНР, один – у гражданина Италии), передает ТАСС.
Общество
Apple закрывает магазины за пределами Китая до 27 марта
Американская компания Apple на две недели закрывает розничные магазины, находящиеся вне Китая, в качестве меры по предотвращению распространения коронавируса.
Общество
Глава Татарстана считает нужным запретить выезд детей за границу
Президент Татарстана Рустам Минниханов считает нужным полностью запретить выезд детей за границу и максимально ограничить перемещение группами внутри страны из-за угрозы распространения коронавируса.
Здоровье
15 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Китае за сутки
На территории материкового Китая за истекшие сутки зарегистрировано 11 смертей вследствие заражения коронавирусом COVID-19 и 15 новых заболевших, сообщил в четверг Госкомитет здравоохранения КНР.
Общество
В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге
Альянс производителей энергоносителей США заявил о намерении провести расследование, предметом которого станет возможный сговор России и Саудовской Аравии с целью обвала цен на энергетическом рынке.
Футбол
Хусаинов рассказал, как уговаривал украинских футболистов играть за Россию
Бывший арбитр и администратор сборных СССР, СНГ и России Сергей Хусаинов поделился воспоминаниями о переходе украинских футболистов в российскую национальную команду после Евро-1992, на котором они представляли команду СНГ.
Общество
Российским сенаторам запретили выезжать за границу из-за коронавируса
Совет Федерации приостановит зарубежные поездки сенаторов в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.
Политика
Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусом в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил комплекс мер по сдерживанию и борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России.
Общество
Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft
Американский предприниматель Билл Гейтс, который является одним из основателей корпорации Microsoft, вышел из ее совета директоров.
Общество
Россиянам рекомендуют дезинфицировать телефоны из-за коронавируса
По мнению экспертов, дезинфекция телефонов должна помочь избежать распространения коронавируса, поскольку телефон может оказаться переносчиком возбудителей инфекции.
Футбол
Sport24: большинство клубов готово поддержать приостановку РПЛ из-за коронавируса
Чемпионат России по футболу могут приостановить уже на следующей неделе.
Футбол
Бензема признался, что ему скучно на карантине
Форвард «Реала» Карим Бензема в stories Instagram рассказал о том, как он чувствует себя на карантине.
Экономика
Совфед одобрил поправки в бюджет на 2020—2022 годы
Совет Федерации одобрил закон о поправках в федеральный бюджет на 2020—2022 годы с целью реализации мер из послания президента России Федеральному собранию.
Здоровье
Стали известны симптомы коронавирусной инфекции у детей
Китайские ученые из Медицинского университета Гуанчжоу и Научно-технологического университета Макао пришли к такому выводу, изучив десять случаев развития коронавирусной инфекции у детей, родственники или знакомые которых заразились SARS-CoV-2 в первой половине февраля.
Общество
ВЦИОМ: Более 60% россиян проголосуют за поправки в Конституцию
Доля россиян, готовых проголосовать за поправки в Основной Закон, за последние пять дней увеличилась с 42% до 64%, следует из опроса ВЦИОМ.
Политика
Климкин захотел спеть гимн Украины в Крыму и Донбассе
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, когда, по его мнению, нормализуются отношения между Киевом и Москвой.
Армия и оружие
В МО России сообщили о конструктивных переговорах с Турцией по Идлибу
Россия и Турция провели в Анкаре конструктивные переговоры по ситуации в сирийской провинции Идлиб, которые позволят реализовать имеющиеся договорённости.
Происшествия
В Находке собрано 300 кубометров разлившегося мазута
В приморском городе Находка в ходе ликвидации разлива нефтепродуктов на складе котельной собрано более 300 кубометров водомазутной смеси.
Авто
В России стартовала базовая комплектация Skoda Karoq
Как сообщает пресс-служба бренда, в стандартном оснащении Skoda Karoq в комплектации Active числятся в том числе кондиционер, аудиосистема Swing с 8 динамиками, электронная система курсовой устойчивости, четыре подушки безопасности, а также 3-спицевое рулевое колесо с кожаной отделкой и возможностью управления радио и телефоном.
Армия и оружие
В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике
Авто
Партию Ford Mustang Mach-E почти раскупили
Ford Mustang Mach-E оснащается силовой установкой, форсированной до 255 или 322 лошадиных сил.
Игры
Watch Dogs и The Stanley Parable станут бесплатными в Epic Games Store
Через неделю, 19 марта, ассортимент бесплатных игр сменится на куда более известные тайтлы, а именно: Watch Dogs — скандальный хакерский боевик Ubisoft, который на выходе разочаровал многих; The Stanley Parable — уникальная адвенчура, где выбор игрока влияет на всё.