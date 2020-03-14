Политика

РИА НовостиРИА НовостиСовфед утвердил решения регионов по поправкам в Конституцию

Совет Федерации принял постановление об итогах рассмотрения региональными парламентами закона о поправках в Конституцию. Накануне стало известно, что законодательные собрания всех 85 регионов России поддержали документ. Постановление Совета Федерации утверждает эти решения.
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СФ утвердил итоги голосования по поправкам в Конституцию в регионах

Известия03:36

Совфед утвердил решения всех регионов РФ о поддержке поправок к Конституции

Экономика сегодня04:35

Совфед утвердил решения всех регионов о поддержке поправок в Конституцию

ТАСС03:12

Совфед утвердил решения регионов по поправкам в Конституцию

РИА Новости03:13

Совфед одобрил решение всех регионов РФ поддержать поправки к Конституции

News.ru03:58

Совфед утвердил решения регионов о поправках к Конституции

RT на русском03:25

Совфед утвердил решения регионов о поддержке поправок в Конституцию

Lenta.ru03:22
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Общество

В Москве ввели свободное посещение школ из-за коронавируса

Документ предусматривает дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе свободное посещение школ.
РИА Новости 03:53
Армия и оружие

Сирийский боевик рассказал об участии США в подготовке террористов

Газета.Ru 02:31
Музыка

Клип Little Big оставил далеко позади конкурентов по «Евровидению»

Видео российской группы Little Big на песню Uno, с которой коллектив поедет на конкурс "Евровидение", оставил позади всех соперников.
Вести.Ru вчера в 12:58
Шоу-бизнес

Хайди Клум не может определить чем больна

Хайди посоветовала подписчикам беречь себя и оставаться дома, если они вдруг плохо себя почувствуют.
Paparazzi.ru вчера в 15:52
Общество

У двух жителей Кемерово выявили коронавирус

У двух жителей Кемерово выявили коронавирусную инфекцию, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу местных властей.
Газета.Ru 05:06
Здоровье

Первый зараженный коронавирусом появился на Кубани

В четверг стало известно о том, что коронавирус добрался и до Краснодарского края.
Кубань-Информ вчера в 04:26
Финансы

В Goldman Sachs спрогнозировали дальнейшую динамику курса рубля

Аналитик одного из крупнейших американских банков Goldman Sachs Клеменс Граф дал прогноз о том, какой будет динамика курса рубля в ближайшие полгода.
Дни24 вчера в 06:48
Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала про коронавирус в Дубае

Телеведущая Лера Кудрявцева в инстаграме сообщила, что возвращается в Москву из ОАЭ и рассказала о ситуации с коронавирусом в Дубае.
РИА Новости 12 марта в 20:45
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45

По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек (42 случая у граждан РФ, 2 – у граждан КНР, один – у гражданина Италии), передает ТАСС.
Инфорос вчера в 10:24
Общество

Apple закрывает магазины за пределами Китая до 27 марта

Американская компания Apple на две недели закрывает розничные магазины, находящиеся вне Китая, в качестве меры по предотвращению распространения коронавируса.
ТАСС 04:40
Общество

Глава Татарстана считает нужным запретить выезд детей за границу

Президент Татарстана Рустам Минниханов считает нужным полностью запретить выезд детей за границу и максимально ограничить перемещение группами внутри страны из-за угрозы распространения коронавируса.
РИА Новости 03:30
Здоровье

15 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Китае за сутки

На территории материкового Китая за истекшие сутки зарегистрировано 11 смертей вследствие заражения коронавирусом COVID-19 и 15 новых заболевших, сообщил в четверг Госкомитет здравоохранения КНР.
Интерфакс 11 марта в 21:03
Общество

В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге

Альянс производителей энергоносителей США заявил о намерении провести расследование, предметом которого станет возможный сговор России и Саудовской Аравии с целью обвала цен на энергетическом рынке.
Новые Ведомости вчера в 05:57
Футбол

Хусаинов рассказал, как уговаривал украинских футболистов играть за Россию

Бывший арбитр и администратор сборных СССР, СНГ и России Сергей Хусаинов поделился воспоминаниями о переходе украинских футболистов в российскую национальную команду после Евро-1992, на котором они представляли команду СНГ.
Чемпионат вчера в 04:26
Общество

Российским сенаторам запретили выезжать за границу из-за коронавируса

Совет Федерации приостановит зарубежные поездки сенаторов в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.
РБК 04:47
Политика

Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусом в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил комплекс мер по сдерживанию и борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России.
Газета.Ru 04:40
Общество

Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft

Американский предприниматель Билл Гейтс, который является одним из основателей корпорации Microsoft, вышел из ее совета директоров.
ТАСС вчера в 19:12
Общество

Россиянам рекомендуют дезинфицировать телефоны из-за коронавируса

По мнению экспертов, дезинфекция телефонов должна помочь избежать распространения коронавируса, поскольку телефон может оказаться переносчиком возбудителей инфекции.
The Penza Post 04:22
Футбол

Sport24: большинство клубов готово поддержать приостановку РПЛ из-за коронавируса

Чемпионат России по футболу могут приостановить уже на следующей неделе.
Бомбардир.ру 05:45
Футбол

Бензема признался, что ему скучно на карантине

Форвард «Реала» Карим Бензема в stories Instagram рассказал о том, как он чувствует себя на карантине.
Спорт-Экспресс 03:14
Экономика

Совфед одобрил поправки в бюджет на 2020—2022 годы

Совет Федерации одобрил закон о поправках в федеральный бюджет на 2020—2022 годы с целью реализации мер из послания президента России Федеральному собранию.
RT на русском 05:32
Здоровье

Стали известны симптомы коронавирусной инфекции у детей

Китайские ученые из Медицинского университета Гуанчжоу и Научно-технологического университета Макао пришли к такому выводу, изучив десять случаев развития коронавирусной инфекции у детей, родственники или знакомые которых заразились SARS-CoV-2 в первой половине февраля.
ТАСС Наука вчера в 08:42
Общество

ВЦИОМ: Более 60% россиян проголосуют за поправки в Конституцию

Доля россиян, готовых проголосовать за поправки в Основной Закон, за последние пять дней увеличилась с 42% до 64%, следует из опроса ВЦИОМ.
Российская газета 12 марта в 10:42
Политика

Климкин захотел спеть гимн Украины в Крыму и Донбассе

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, когда, по его мнению, нормализуются отношения между Киевом и Москвой.
РИА Новости вчера в 08:29
Армия и оружие

В МО России сообщили о конструктивных переговорах с Турцией по Идлибу

Россия и Турция провели в Анкаре конструктивные переговоры по ситуации в сирийской провинции Идлиб, которые позволят реализовать имеющиеся договорённости.
RT на русском 04:00
Происшествия

В Находке собрано 300 кубометров разлившегося мазута

В приморском городе Находка в ходе ликвидации разлива нефтепродуктов на складе котельной собрано более 300 кубометров водомазутной смеси.
Российская газета вчера в 21:49
Авто

В России стартовала базовая комплектация Skoda Karoq

Как сообщает пресс-служба бренда, в стандартном оснащении Skoda Karoq в комплектации Active числятся в том числе кондиционер, аудиосистема Swing с 8 динамиками, электронная система курсовой устойчивости, четыре подушки безопасности, а также 3-спицевое рулевое колесо с кожаной отделкой и возможностью управления радио и телефоном.
Тарантас Ньюс вчера в 03:52
Армия и оружие

В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

Lenta.ru вчера в 08:07
Авто

Партию Ford Mustang Mach-E почти раскупили

Ford Mustang Mach-E оснащается силовой установкой, форсированной до 255 или 322 лошадиных сил.
Daily-Motor.Ru вчера в 09:13
Игры

Watch Dogs и The Stanley Parable станут бесплатными в Epic Games Store

Через неделю, 19 марта, ассортимент бесплатных игр сменится на куда более известные тайтлы, а именно: Watch Dogs — скандальный хакерский боевик Ubisoft, который на выходе разочаровал многих; The Stanley Parable — уникальная адвенчура, где выбор игрока влияет на всё.
Игромания.ру 12 марта в 11:58
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