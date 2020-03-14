Совет Федерации принял постановление об итогах рассмотрения региональными парламентами закона о поправках в Конституцию. Накануне стало известно, что законодательные собрания всех 85 регионов России поддержали документ. Постановление Совета Федерации утверждает эти решения.

Совфед утвердил решения регионов по поправкам в Конституцию

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