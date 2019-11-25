Общество

РБКРБКСовфед утвердил закон о предустановке российского софта на гаджеты

Сенаторы одобрили законопроект, обязывающий производителей предустанавливать российское программное обеспечение (ПО) на гаджеты, предназначенные к продаже в России, сообщается на сайте Совета Федерации. Теперь документ должен подписать президент России Владимир Путин.
Читать в источнике
Комментировать83

Подробнее о событии

Совфед проголосовал за закон о запрете продажи гаджетов без российского ПО

Life.ru10:24

Совфед одобрил закон о запрете продавать технику без российского софта

РИА Новости07:51

Совфед одобрил законопроект о предустановке российского софта

RT на русском08:14

Совфед одобрил запрет продавать смартфоны без российского ПО

Известия07:52

Совфед одобрил закон о запрете продажи техники без российского ПО

Газета.Ru08:51

Совфед одобрил закон о предустановке российского софта на смартфоны и компьютеры

ТАСС07:30

«Госдумовцы» из Бурятии поддержали запрет на продажу смартфонов без российского софта

Информ Полис online23 ноября в 02:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 15:44, Ашберн
Происшествия

В доме обвиняемого в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии прошли обыски

Правоохранители провели обыски по делу об убийстве главы Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
Известия 12:59
Политика

Путин и Зеленский провели телефонный разговор

Между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским в понедельник, 25 ноября, состоялся телефонный разговор, сообщили в Кремле.
Известия 15:13
Спорт

Комитет WADA рекомендовал отстранить РФ от соревнований на четыре года

Комитет Всемирного антидопингового агентства (World Anti-Doping Agency, WADA) по соответствию рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, пишет 25 ноября ТАСС со ссылкой на The New York Times.
Известия 14:09
Шоу-бизнес

О беременности Светланы Ходченковой заговорили в Сети

В сети нашлись и те, кто опровергли факт беременности актрисы.
Privet-Rostov.ru 08:35
Политика

МИД РФ одобрил решение суда в Гааге по инциденту в Керченском проливе

Россия «полностью удовлетворена» первым решением арбитражного трибунала в Гааге по инциденту в Керченском проливе в 2018 году, сообщается на сайте МИД России.
Коммерсантъ 12:53
Политика

В Госдуме слова Лукашенко про Калининград назвали сигналом для НАТО

Шерин назвал слова белорусского лидера об ответственности за Калининград сигналом НАТО.
Газета.Ru 14:44
Музыка

Польша победила на «Детском Евровидении-2019»

Sputnik Таджикистан вчера в 12:21
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

РБК 15:19
Общество

В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем

В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Газета.Ru 06:57
Космос

Астрофизик: кометы могут быть кораблями пришельцев

Кубань 24 21 ноября в 16:02
Экономика

Риск бездействия: академик РАН оценил экономические перспективы России

Российская экономика находится в стагнации, и выбраться из нее сложнее, чем из кризиса, считает директор Института народохозяйственного прогнозирования РАН академик Борис Порфирьев.
РИА Новости вчера в 00:00
Общество

Эксперт оценил последствия исчерпания запаса IP-адресов в России

Если свободные комбинации закончились, то всегда можно придумать новый номер, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области кибербезопасности Игорь Ашманов, комментируя сообщение о том, что в России закончились IP-адреса.
Взгляд.ру 15:00
Экономика

Мантуров оценил риски роста цен на иномарки из-за утильсбора

Повышение ставки утилизационного сбора на автомобили не приведет к существенному росту цен на иномарки, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС.
РБК 14:51
Наука

Сборку рибосомы впервые удалось наблюдать в реальном времени

Naked Science 05:20
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо 10:29
Кино

Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 15:00
Гаджеты

Новая платформа MediaTek разгромила и Kirin 990, и Snapdragon 855+

Как можно видеть, в бенчмарке AI Benchmark топовое решение MediaTek заняло первое место, опередив SoC Kirin 990 5G на 7%, а обычную версию Kirin 990 — на 34%.
iXBT.com 05:51
Происшествия

В Дрездене из музея украли драгоценности на сотни миллионов евро

Коммерсантъ 08:59
Фигурное катание

Авербух назвал чушью требования зрителей отстранить Ягудина от эфира

В понедельник в интернете была опубликована петиция с требованием отстранить Ягудина от работы на Первом канале.
РИА Новости 14:00
Происшествия

Уголовное дело возбудили после ДТП с детским омбудсменом Украины

Газета.Ru вчера в 13:58
Финансы

Рубль продолжит получать поддержку

В России продолжается налоговый период.
REGNUM 01:54
Общество

Врачи предупредили, что Ассанж может умереть в тюрьме

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа необходимо немедленно госпитализировать, иначе он может умереть в тюрьме.
Life.ru 07:49
Авто

Subaru отзывает более 7 тыс. машин в России

Японская компания Subaru отзывает в России 7442 автомобилей Subaru Impreza, XV (G4, G5) и Forester (S5).
Автоновости дня 09:19
Общество

Роспотребнадзор дал оценку ситуации с радиацией в Южно-Китайском море

News-24.ru 23 ноября в 06:32
Музыка

Лобода снялась в клипе лидера Rammstein

Певица Светлана Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна на песню Frau & Mann.
News.ru 23 ноября в 19:00
Общество

Суд изъял имущество бывшего главы Марий Эл на 2,2 млрд рублей

В иске о конфискации фигурировали 120 объектов недвижимости, 16 автомобилей, торговый центр, спорткомплекс, коллекция часов и сбережения в 8,5 млн руб. Как сообщил адвокат господина Маркелова ТАСС, решение суда будет обжаловано.
Коммерсантъ 12:02
Экономика

ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

Банк России может ввести механизм бесплатного перевода денежных средств с карты зарплатного банка на счет этого же физического лица, открытый в другом банке.
РБК 11:42
Футбол

Игроки «Лиона» Депай и Ауар пропустят матч Лиги чемпионов с «Зенитом»

Футболисты французского "Лиона" Мемфис Депай и Уссем Ауар не примут участия в матче группового этапа Лиги чемпионов с петербургским "Зенитом".
РИА Новости 13:51
Политика

Пушкина попросила проверить движение против закона о домашнем насилии

Депутат Госдумы Оксана Пушкина попросила МВД РФ и его начальника Владимира Колокольцева провести проверку движения "Сорок сороков", выступающего против закона о домашнем насилии, рассказал РИА Новости её адвокат Константин Добрынин.
РИА Новости 13:02
Транспорт

Собянин открыл проходку первого тоннеля Коммунарской линии метро

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыл проходку левого перегонного тоннеля от станции "Университет Дружбы Народов" до "Улицы Новаторов" Коммунарской линии.
ТАСС 06:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное