Сенаторы одобрили законопроект, обязывающий производителей предустанавливать российское программное обеспечение (ПО) на гаджеты, предназначенные к продаже в России, сообщается на сайте Совета Федерации. Теперь документ должен подписать президент России Владимир Путин.

Совфед утвердил закон о предустановке российского софта на гаджеты

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