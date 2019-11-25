Общество
РБКСовфед утвердил закон о предустановке российского софта на гаджеты
Сенаторы одобрили законопроект, обязывающий производителей предустанавливать российское программное обеспечение (ПО) на гаджеты, предназначенные к продаже в России, сообщается на сайте Совета Федерации. Теперь документ должен подписать президент России Владимир Путин.
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«Госдумовцы» из Бурятии поддержали запрет на продажу смартфонов без российского софта
Информ Полис online23 ноября в 02:14
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Происшествия
В доме обвиняемого в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии прошли обыски
Правоохранители провели обыски по делу об убийстве главы Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
Политика
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским в понедельник, 25 ноября, состоялся телефонный разговор, сообщили в Кремле.
Спорт
Комитет WADA рекомендовал отстранить РФ от соревнований на четыре года
Комитет Всемирного антидопингового агентства (World Anti-Doping Agency, WADA) по соответствию рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, пишет 25 ноября ТАСС со ссылкой на The New York Times.
Шоу-бизнес
О беременности Светланы Ходченковой заговорили в Сети
В сети нашлись и те, кто опровергли факт беременности актрисы.
Политика
МИД РФ одобрил решение суда в Гааге по инциденту в Керченском проливе
Россия «полностью удовлетворена» первым решением арбитражного трибунала в Гааге по инциденту в Керченском проливе в 2018 году, сообщается на сайте МИД России.
Политика
В Госдуме слова Лукашенко про Калининград назвали сигналом для НАТО
Шерин назвал слова белорусского лидера об ответственности за Калининград сигналом НАТО.
Музыка
Польша победила на «Детском Евровидении-2019»
Общество
В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем
В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Космос
Астрофизик: кометы могут быть кораблями пришельцев
Экономика
Риск бездействия: академик РАН оценил экономические перспективы России
Российская экономика находится в стагнации, и выбраться из нее сложнее, чем из кризиса, считает директор Института народохозяйственного прогнозирования РАН академик Борис Порфирьев.
Общество
Эксперт оценил последствия исчерпания запаса IP-адресов в России
Если свободные комбинации закончились, то всегда можно придумать новый номер, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области кибербезопасности Игорь Ашманов, комментируя сообщение о том, что в России закончились IP-адреса.
Экономика
Мантуров оценил риски роста цен на иномарки из-за утильсбора
Повышение ставки утилизационного сбора на автомобили не приведет к существенному росту цен на иномарки, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС.
Наука
Сборку рибосомы впервые удалось наблюдать в реальном времени
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»
Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Гаджеты
Новая платформа MediaTek разгромила и Kirin 990, и Snapdragon 855+
Как можно видеть, в бенчмарке AI Benchmark топовое решение MediaTek заняло первое место, опередив SoC Kirin 990 5G на 7%, а обычную версию Kirin 990 — на 34%.
Фигурное катание
Авербух назвал чушью требования зрителей отстранить Ягудина от эфира
В понедельник в интернете была опубликована петиция с требованием отстранить Ягудина от работы на Первом канале.
Происшествия
Уголовное дело возбудили после ДТП с детским омбудсменом Украины
Финансы
Рубль продолжит получать поддержку
В России продолжается налоговый период.
Общество
Врачи предупредили, что Ассанж может умереть в тюрьме
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа необходимо немедленно госпитализировать, иначе он может умереть в тюрьме.
Авто
Subaru отзывает более 7 тыс. машин в России
Японская компания Subaru отзывает в России 7442 автомобилей Subaru Impreza, XV (G4, G5) и Forester (S5).
Общество
Роспотребнадзор дал оценку ситуации с радиацией в Южно-Китайском море
Музыка
Лобода снялась в клипе лидера Rammstein
Певица Светлана Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна на песню Frau & Mann.
Общество
Суд изъял имущество бывшего главы Марий Эл на 2,2 млрд рублей
В иске о конфискации фигурировали 120 объектов недвижимости, 16 автомобилей, торговый центр, спорткомплекс, коллекция часов и сбережения в 8,5 млн руб. Как сообщил адвокат господина Маркелова ТАСС, решение суда будет обжаловано.
Экономика
ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»
Банк России может ввести механизм бесплатного перевода денежных средств с карты зарплатного банка на счет этого же физического лица, открытый в другом банке.
Футбол
Игроки «Лиона» Депай и Ауар пропустят матч Лиги чемпионов с «Зенитом»
Футболисты французского "Лиона" Мемфис Депай и Уссем Ауар не примут участия в матче группового этапа Лиги чемпионов с петербургским "Зенитом".
Политика
Пушкина попросила проверить движение против закона о домашнем насилии
Депутат Госдумы Оксана Пушкина попросила МВД РФ и его начальника Владимира Колокольцева провести проверку движения "Сорок сороков", выступающего против закона о домашнем насилии, рассказал РИА Новости её адвокат Константин Добрынин.
Транспорт
Собянин открыл проходку первого тоннеля Коммунарской линии метро
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыл проходку левого перегонного тоннеля от станции "Университет Дружбы Народов" до "Улицы Новаторов" Коммунарской линии.