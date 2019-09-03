Экономика

Коммерсантъ КазаньКоммерсантъ КазаньСовкомбанк купил ипотечные кредиты Татфондбанка за 1,1 млрд рублей

Совкомбанк заплатил 1,1 млрд рублей за ипотечные кредиты Татфондбанка, выставленные на торги, говорится в сообщении на сайте Агентства по страхованию вкладов. На аукцион был выставлен один лот с правами требования к физлицам на 1,2 млрд руб.
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