Экономика
Коммерсантъ КазаньСовкомбанк купил ипотечные кредиты Татфондбанка за 1,1 млрд рублей
Совкомбанк заплатил 1,1 млрд рублей за ипотечные кредиты Татфондбанка, выставленные на торги, говорится в сообщении на сайте Агентства по страхованию вкладов. На аукцион был выставлен один лот с правами требования к физлицам на 1,2 млрд руб.
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Происшествия
Восьмилетняя девочка пропала в Липецкой области
Интерфакс 04:27
Политика
Минпромторг не отказывается от 75-местного Sukhoi SuperJet
Коммерсантъ 04:31
Политика
Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины
Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
Газета.Ru вчера в 16:20
Интернет
В московском метро запустили закрытый Wi-Fi с шифрованием
При подключении к Wi-Fi в метро пользователи будут видеть две точки доступа: MT и MT_FREE.
Коммерсантъ 03:01
Экономика
Глава правительства Украины назвал условия покупки земли иностранцами
Иностранные граждане и компании смогут купить землю на Украине только будучи зарегистрированными в качестве украинских юридических лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября в эфире телеканала ICTV.
REGNUM 01:57
Политика
Дата саммита по Донбассу в «нормандском формате» еще не согласована
На встрече помощников лидеров "нормандской четверки" (Германия, Россия, Франция, Украина) в Берлине, состоявшейся 2 сентября, сроки саммита согласованы не были.
Российская газета 03:28
Политика
Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности
Парламент Украины принял в окончательном чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
RT на русском 04:54
Политика
Лукашенко: Белоруссия не намерена размещать запрещённые ДРСМД ракеты
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Минск не намерен производить и размещать на территории страны ракеты, запрещённые Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), при отсутствии угроз безопасности.
RT на русском 04:45
Происшествия
В Забайкалье утонул военный инструктор в танке
Механик-водитель успел вылезти, а контрактник-инструктор остался под водой и "до конца боролся за живучесть танка и погиб".
Газета.Ru 03:26
Происшествия
В Сочи один человек пострадал при пожаре в жилом доме
В Сочи произошёл пожар площадью 800 кв. м в четырёхэтажном жилом доме, пострадал один человек.
RT на русском вчера в 20:43
Политика
Президенты России и Монголии заключили бессрочный Договор о дружбе
Российская газета 04:07
Экономика
«Роснефть» призвала «Транснефть» извиниться перед Шрёдером
"Роснефть" рассчитывает на извинения в адрес председателя ее совета директоров Герхарда Шрёдера со стороны руководства "Транснефти" в связи с некорректностью комментариев официального представителя компании Игоря Демина.
ТАСС 01:13
Политика
Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Польшу главным виновником начала Второй мировой войны.
РИА Новости 01 сентября в 21:04
Происшествия
Женщину экстренно госпитализировали после секса в московской гостинице
В Москве 39-летнюю женщину экстренно госпитализировали после того, как она провела ночь со свои партнером в одной из гостиниц, передает РЕН.
Газета.Ru вчера в 20:39
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Общество
В Кузбассе закрыли детсад из-за радиоактивного газа
В одном из детских садов в Кемеровской области обнаружили превышенную концентрацию радиоактивного газа радона.
Газета.Ru 01:50
Происшествия
Прокуратуру попросили проверить задержание полицейскими Азара
Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович попросил прокурора Москвы проверить действия полицейских, которые задержали журналиста и муниципального депутата Илью Азара и повезли его отделение, так что его двухлетняя дочь осталась одна в квартире с незапертой дверью.
Интерфакс 04:47
Политика
Путин раскритиковал Сбербанк за отказ помочь пострадавшим от паводка
Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Мутко встретиться с главой Сбербанка Германом Грефом для реструктуризации долгов пострадавшим от паводка в Иркутской области и заявил, что несерьезно не идти на уступки.
РИА Новости вчера в 08:50
Футбол
Президент «Барселоны» — о трансфере Неймара: «Мы не станем посмешищем»
Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу посчитал неприемлемыми запросами, которые предъявлял «ПСЖ» за трансфер нападающего Неймара.
Спорт-Экспресс 04:18
Общество
Роспотребнадзор дал советы по организации питания школьников
Роспотребнадзор рассказал, как правильно организовать питание школьников, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:46
Энергетика
Орешкин прокомментировал возможные последствия падения цен на нефть
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что даже в случае снижения цены на нефть до $40 за баррель российская экономика не будет испытывать серьёзного давления и сохранит способность к инвестициям.
RT на русском 01 сентября в 18:35
Общество
Технопаркам увеличат льготу по аренде земли в Москве
Промышленные комплексы и технопарки столицы получат льготную ставку аренды земельных участков в размере 0,3% и 0,01% от кадастровой стоимости участка.
РБК 04:54
Политика
Польша обвинила Россию в неполучении репараций от Германии
Министр обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Москву в том, что после Второй мировой войны республика не получила репарации за ущерб, причиненный стране гитлеровской Германией.
Международная жизнь вчера в 04:54
Общество
В Екатеринбурге исключили ещё одно место для храма Святой Екатерины
Убрать площадку предложил мэр Александр Высокинский: градоначальник напомнил, что на месте башни уже ведётся строительство ледовой арены.
REGNUM 04:37
Экономика
Россияне отказались от ипотечных каникул
Президент Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах 1 мая 2019 года.
Lenta.ru 03:15
Шоу-бизнес
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru вчера в 07:16
Происшествия
В Китае при нападении на школу погибли восемь детей
В Китае в результате нападения 40-летнего местного жителя на учеников начальной школы в провинции Хубэй были госпитализированы десять детей, восемь из них впоследствии скончались.
RT на русском 00:51
Экономика
Росстат: «Денежная подушка» государства показала рекордный рост
На депозитах сектора государственного управления в 2018 году находились рекордные 3,87 трлн рублей, что эквивалентно 56 млрд долларов.
Российская газета 04:23