Совкомбанк начал сокращать сотрудников присоединенного «Восточного»
Как пояснили в Совкомбанке, размер компенсации для каждого уволенного сотрудника «Восточного» равноценен его доходу за шесть месяцев. "Никто не уйдет обиженным", — прокомментировал ситуацию источник РБК в Совкомбанке, знающий о кадровых перестановках.В источнике
С чего всё началось
Совкомбанк начал сокращать сотрудников присоединенного «Восточного»
Через неделю после покупки «Восточного» Совкомбанк начал сокращать персонал в банке. В пятницу, 16 апреля, своих постов лишились оставшиеся члены правления и топ-менеджеры, занимавшие ключевые позиции в «Восточном».
РБК04:06
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