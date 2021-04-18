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РБК

Совкомбанк начал сокращать сотрудников присоединенного «Восточного»

Как пояснили в Совкомбанке, размер компенсации для каждого уволенного сотрудника «Восточного» равноценен его доходу за шесть месяцев. "Никто не уйдет обиженным", — прокомментировал ситуацию источник РБК в Совкомбанке, знающий о кадровых перестановках.В источнике
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С чего всё началось

Совкомбанк начал сокращать сотрудников присоединенного «Восточного»

Через неделю после покупки «Восточного» Совкомбанк начал сокращать персонал в банке. В пятницу, 16 апреля, своих постов лишились оставшиеся члены правления и топ-менеджеры, занимавшие ключевые позиции в «Восточном».
РБК04:06

Подробнее о событии

Совкомбанк начал сокращать сотрудников присоединённого «Восточного»

News.ru10:38

Совкомбанк начал сокращать сотрудников «Восточного»

Компания04:45

Совкомбанк сокращает сотрудников банка «Восточный»

Финансовая газета06:07

Работники «Восточного» попали под сокращения «Совкомбанка» после присоединения

ФАН05:32

«Совкомбанк» начал сокращать сотрудников купленного банка с офисами в Саратове

FreeNews-Volga05:22

Топ-менеджмент «Восточного» попал под сокращение после слияния с «Совкомбанком»

Экономика сегодня07:31

Совкомбанк начал сокращать сотрудников присоединенного «Восточного»

РБК04:06
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