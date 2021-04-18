Как пояснили в Совкомбанке, размер компенсации для каждого уволенного сотрудника «Восточного» равноценен его доходу за шесть месяцев. "Никто не уйдет обиженным", — прокомментировал ситуацию источник РБК в Совкомбанке, знающий о кадровых перестановках.

С чего всё началось Совкомбанк начал сокращать сотрудников присоединенного «Восточного» Через неделю после покупки «Восточного» Совкомбанк начал сокращать персонал в банке. В пятницу, 16 апреля, своих постов лишились оставшиеся члены правления и топ-менеджеры, занимавшие ключевые позиции в «Восточном». РБК 04:06