Экономика
РБКСовкомбанк выкупил ипотечные кредиты Татфондбанка на 1,1 млрд руб
Речь идет о 1319 заемщиках из 14 регионов, следует из объявления о проведении аукциона. Это портфель рублевой ипотеки, сообщила РБК пресс-служба кредитной организации. Совкомбанк ранее не участвовал в торгах по продаже имущества Татфондбанка.
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