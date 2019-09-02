Речь идет о 1319 заемщиках из 14 регионов, следует из объявления о проведении аукциона. Это портфель рублевой ипотеки, сообщила РБК пресс-служба кредитной организации. Совкомбанк ранее не участвовал в торгах по продаже имущества Татфондбанка.

Политика Первый президент Крыма впал в кому после инсульта Первый президент Республики Крым Юрий Мешков перенес инсульт. По словам его дочери Марианны Мешковой, он в коме.

Общество Танкер «Совкомфлота» первым в мире прошел Севморпуть на СПГ Крупнотоннажный нефтеналивной танкер "Совкомфлота" под именем "Проспект Королёва" первым в мире преодолел Северный морской путь (СМП) на сжиженном природном газе в рамках коммерческого рейса из Мурманска в Китай.

Происшествия Прокуратура просит 6 лет тюрьмы для блогера за угрозы детям силовиков Обвинение попросило Пресненский суд Москвы назначить наказание в виде шести лет лишения свободы блогеру Владиславу Синице по обвинению в призывах к совершению насилия в отношении детей сотрудников полиции и Росгвардии.

Происшествия Суд арестовал еще одну фигурантку дела Абызова Басманный суд Москвы арестовал седьмую фигурантку по делу экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова Инну Пикалову.

Политика Зеленский с женой запретили фотографировать сына-первоклассника Чета Зеленских посетила школьную линейку в Новопечерской школе, куда их сын в этом году пошел в первый класс.

Происшествия Загоревшееся у берегов Калифорнии судно затонуло Загоревшееся у берегов Калифорнии судно Conception сгорело до уровня воды и затонуло.

Политика Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.

Авто В России уникальный суперкар Bugatti продали за 234 миллиона рублей В объявлении цена на Bugatti EB 110 SS 1993 года выпуска указана в 234 млн рублей.

Политика Шойгу открыл в Петербурге филиал пансиона воспитанниц Минобороны Министр обороны России Сергей Шойгу торжественно открыл в понедельник, 2 сентября, в Санкт-Петербурге филиал пансиона воспитанниц Минобороны.

Авто Электрический Volkswagen установил рекорд «Дороги 999 поворотов» Электрический прототип Volkswagen ID.R добавил в свою копилку новый рекорд: пилот Ромен Дюма поднялся по серпантину, известному как «Дорога 99 поворотов», на вершину горы Тяньмэнь за 7 минут 38,585 секунды.

Происшествия Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.

Кино Скончался режиссер Борис Рычков Режиссер, сценарист документального кино, народный артист РСФСР Борис Рычков скончался в воскресенье на 82-м году жизни, об этом сообщил Союз кинематографистов России.

Футбол Коноплянка стал игроком «Шахтера» Украинский полузащитник Евгений Коноплянка перешел из «Шальке» в «Шахтер».

Общество Россиян ждет теплая зима с ледяными дождями Еврозима в худшем своем проявлении ждет Россию в 2019 году: гриппозная сырость, грязь, слякоть, туманы и ледяные дожди.

Политика Отказ от отсрочки: в России изменились правила призыва в армию В документе, опубликованном на портале правовой информации, говорится, что граждане, имеющие право на освобождение или отсрочку от призыва на военную службу, могут добровольно от него отказаться.

Общество В Сети появилось видео урагана «Дориан» Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.

Общество На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».

Авто Kia Ceed SW и Kia XCeed получили гибридную версию Компания Kia представила гибридную версию двух своих моделей — универсала Ceed SW и кроссовера XCeed.

Хоккей СКА начал чемпионат КХЛ с победы над «Металлургом» В чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) санкт-петербургский СКА в Магнитогорске со счётом 3:1 победил местный "Металлург".

Общество Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".

Происшествия Родители фигурантов уголовного дела 27 июля вышли с пикетами к мэрии Москвы Родители фигурантов уголовного дела об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК РФ) на несанкционированной акции 27 июля вышли с одиночными пикетами к мэрии Москвы, сообщил «МБХ медиа».