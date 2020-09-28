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РБК
РБК

«Совкомфлот» проведет IPO в диапазоне ₽105–117 за бумагу

«Совкомфлот» сообщил, что собирается выпустить новые обыкновенные акции по цене от ₽105 до ₽117. Ранее в сентябре компания объявила о планах листинга на Московской бирже.В источнике
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РБК

«Совкомфлот» проведет IPO в диапазоне ₽105–117 за бумагу

РБК02:48
Finam.Ru

«Совкомфлот» установил диапазон цены IPO в 105-117 рублей за одну обыкновенную акцию

Finam.Ru02:28
ПРАЙМ

«Совкомфлот» установил диапазон цены в рамках IPO

ПРАЙМ02:18
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Губернатор Алтайского края госпитализирован с двусторонней пневмонией

«В воскресенье, 27 сентября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, проходивший ранее лечение от коронавируса дома, доставлен с двусторонней пневмонией в краевую клиническую больницу, где он находится на стационарном лечении», — говорится в сообщении.
RT на русском03:27
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В Петербурге пассажир упал на пути в метро

Движение поездов от станции метро "Улица Дыбенко" до "Площади Александра Невского-2" на четвертой линии метро в Санкт-Петербурге было приостановлено из-за падения пассажира на пути, сообщили журналистам в пресс-службе подземки.
ТАСС03:35

Познер раскритиковал позицию Запада по отношению к российской вакцине

Владимир Познер раскритиковал позицию западных стран по отношению к российской вакцине от коронавируса "Спутник V". Журналист подчеркнул, что у него нет повода сомневаться в правдивости заявлений российских ученых.
Российская газета00:16
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В России ведется разработка дрона-огнеметчика

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что российский гиперзвуковой ракетный блок «Авангард» обесценивает усилия Соединенных Штатов по созданию системы противоракетной обороны.
REGNUM03:04

В Петербурге полиция ищет родителей брошенной на улице девочки

Сотрудники полиции устанавливают личности родителей девочки, оставленной на улице в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости03:06
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