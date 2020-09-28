«В воскресенье, 27 сентября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, проходивший ранее лечение от коронавируса дома, доставлен с двусторонней пневмонией в краевую клиническую больницу, где он находится на стационарном лечении», — говорится в сообщении.
Движение поездов от станции метро "Улица Дыбенко" до "Площади Александра Невского-2" на четвертой линии метро в Санкт-Петербурге было приостановлено из-за падения пассажира на пути, сообщили журналистам в пресс-службе подземки.
Владимир Познер раскритиковал позицию западных стран по отношению к российской вакцине от коронавируса "Спутник V". Журналист подчеркнул, что у него нет повода сомневаться в правдивости заявлений российских ученых.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что российский гиперзвуковой ракетный блок «Авангард» обесценивает усилия Соединенных Штатов по созданию системы противоракетной обороны.