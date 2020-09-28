В Ассоциации заявили, что в таком случае банки могут отказаться от выдачи кредитных карт в пользу кредитов наличными, что негативно отразится на интересах банковских клиентов и снизит долю безналичных расчетов.
«В воскресенье, 27 сентября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, проходивший ранее лечение от коронавируса дома, доставлен с двусторонней пневмонией в краевую клиническую больницу, где он находится на стационарном лечении», — говорится в сообщении.
Доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского медицинского университета Рустем Гайфутдинов перечислил в беседе с порталом "Ura.ru" первые и наиболее неочевидные признаки инсульта.
При рассмотрении апелляции Мосгорсуд отменил приговор районного суда, прекратил уголовное дело Мыльникова и назначил ему "меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 150 000 рублей".
Выход российских заводов сжижения природного газа из плановых ремонтов и запуск навигации по Северному морскому пути позволили России нарастить поставки СПГ в Китай в июле 2020 года до рекордного значения.
Банк «Хоум Кредит» находится в процессе подключения к системе мгновенных переводов Сбербанка по номеру телефона, заявил «Известиям» директор департамента по развитию онлайн-сервисов кредитной организации Павел Михалев.