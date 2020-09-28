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РБК
РБК

«Совкомфлот» проведет IPO в диапазоне ₽105–117 за бумагу

«Совкомфлот» сообщил, что собирается выпустить новые обыкновенные акции по цене от ₽105 до ₽117. Ранее в сентябре компания объявила о планах листинга на Московской бирже.В источнике
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РБК

«Совкомфлот» проведет IPO в диапазоне ₽105–117 за бумагу

РБК02:48
Finam.Ru

«Совкомфлот» установил диапазон цены IPO в 105-117 рублей за одну обыкновенную акцию

Finam.Ru02:28
ПРАЙМ

«Совкомфлот» установил диапазон цены в рамках IPO

ПРАЙМ02:18
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Банки заявили об угрозе кредиткам из-за штрафов за навязанные услуги

В Ассоциации заявили, что в таком случае банки могут отказаться от выдачи кредитных карт в пользу кредитов наличными, что негативно отразится на интересах банковских клиентов и снизит долю безналичных расчетов.
Банки заявили об угрозе кредиткам из-за штрафов за навязанные услуги
Ведомости02:31
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Губернатор Алтайского края госпитализирован с двусторонней пневмонией

«В воскресенье, 27 сентября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, проходивший ранее лечение от коронавируса дома, доставлен с двусторонней пневмонией в краевую клиническую больницу, где он находится на стационарном лечении», — говорится в сообщении.
RT на русском03:27
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Рособрнадзор обсудит идею сдачи ЕГЭ только для поступления в вуз

Рособрнадзор получил предложения отказаться от обязательной сдачи Единого госэкзамена (ЕГЭ) всеми выпускниками школ и оставить экзамены только для абитуриентов вузов, сообщила пресс-служба ведомства.
Ведомости03:36
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Невролог назвал необычные признаки приближающегося инсульта

Доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского медицинского университета Рустем Гайфутдинов перечислил в беседе с порталом "Ura.ru" первые и наиболее неочевидные признаки инсульта.
РИА Новости19:03
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Мосгорсуд закрыл уголовное дело прокурора об избиении полицейского

При рассмотрении апелляции Мосгорсуд отменил приговор районного суда, прекратил уголовное дело Мыльникова и назначил ему "меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 150 000 рублей".
Интерфакс03:50

К системе мгновенных переводов Сбера подключаются еще два банка

Банк «Хоум Кредит» находится в процессе подключения к системе мгновенных переводов Сбербанка по номеру телефона, заявил «Известиям» директор департамента по развитию онлайн-сервисов кредитной организации Павел Михалев.
Известия19:30
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