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"Совкомфлот" установил диапазон цены в рамках IPO от 105 рубля до 117 рубля за акцию, сообщила компания. "Диапазон цены IPO установлен в размере от 105 рублей до 117 рублей за одну обыкновенную акцию", — говорится в сообщении в понедельник.