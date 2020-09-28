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ПРАЙМ
ПРАЙМ

«Совкомфлот» установил диапазон цены в рамках IPO

"Совкомфлот" установил диапазон цены в рамках IPO от 105 рубля до 117 рубля за акцию, сообщила компания. "Диапазон цены IPO установлен в размере от 105 рублей до 117 рублей за одну обыкновенную акцию", — говорится в сообщении в понедельник.В источнике
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SIA.ru

ПСБ: ПАО «Совкомфлот» объявило диапазон цен для приема заявок на первичное размещение своих акций

SIA.ru22:09
ПРАЙМ

«Совкомфлот» установил диапазон цены в рамках IPO

ПРАЙМвчера в 02:18
PortNews

Начался прием заявок на участие в IPO акций Совкомфлота

PortNewsвчера в 06:17
Финансовая газета

«Совкомфлот» выпустит новые обыкновенные акции по 105–117 рублей за штуку

Финансовая газетавчера в 05:25
РБК

«Совкомфлот» проведет IPO в диапазоне ₽105–117 за бумагу

РБКвчера в 02:48
Finam.Ru

«Совкомфлот» установил диапазон цены IPO в 105-117 рублей за одну обыкновенную акцию

Finam.Ruвчера в 02:28
DP.RU

«Совкомфлот» оценил себя недорого

DP.RUвчера в 11:06

Режиссер комедии о поколении 30-летних:«Мы честно говорим, что не самые успешные, но хотим добра»

Другая важная аудитория — старшее поколение, представители которого, посмотрев наш фильм, говорят: «Теперь мы понимаем своих детей, какие они, что у них в головах происходит».
Режиссер комедии о поколении 30-летних:«Мы честно говорим, что не самые успешные, но хотим добра»
Тайга.инфовчера в 04:52

Во Франции назвали условие визита Макрона в Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон приедет с визитом в Россию, как только позволят санитарные условия, заявил глава комиссии французского Сената по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон.
РИА Новостивчера в 14:03
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На Сахалине учительница пришла с топором на урок к второклассникам

В городе Оха на Сахалине учитель начальных классов принесла на урок чтения во втором классе топор в качестве наглядного пособия, проверку проводят школа и прокуратура, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе министерства образования Сахалинской области.
Интерфакс21:44
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