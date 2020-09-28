«Совкомфлот» установил диапазон цены в рамках IPO
"Совкомфлот" установил диапазон цены в рамках IPO от 105 рубля до 117 рубля за акцию, сообщила компания. "Диапазон цены IPO установлен в размере от 105 рублей до 117 рублей за одну обыкновенную акцию", — говорится в сообщении в понедельник.В источнике
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«Совкомфлот» выпустит новые обыкновенные акции по 105–117 рублей за штуку
Финансовая газетавчера в 05:25
«Совкомфлот» установил диапазон цены IPO в 105-117 рублей за одну обыкновенную акцию
Finam.Ruвчера в 02:28