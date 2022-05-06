"К продаже на рынке предлагается возрастной тоннаж, а также суда, эксплуатация которых не представляется целесообразной в силу введенных в отношении российского торгового флота ограничений", - сказали в компании.
Группа компаний "Совкомфлот" - крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа.
Генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил, что ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК) в ходе совместной операции эвакуировали около 500 человек с металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, а также из самого Мариуполя и с прилегающих территорий, не уточнив при этом, о каком периоде идет речь.