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«Совкомфлот» заявил о продаже части своего флота в Китай и ОАЭ

«Совкомфлот» продаст треть своего флота в ОАЭ и Китай, чтобы расплатиться по зарубежным кредитам.
BFM.ru
Как минимум 40 судов из 121, которыми непосредственно владеет «Совкомфлот», обсуждаются [на предмет продажи] с покупателями из Дубая и Китая, — написали
 в тексте статьи.
News.ru
"К продаже на рынке предлагается возрастной тоннаж, а также суда, эксплуатация которых не представляется целесообразной в силу введенных в отношении российского торгового флота ограничений", - сказали в компании.
ТАСС
Группа компаний "Совкомфлот" - крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа.
РИА Новости

Подробнее о событии

«Совкомфлот» подтвердил данные о продаже части судов
Компания04:22
«Совкомфлот» планирует продать часть флота
ТАСС05:46
«Совкомфлот» продаст часть своего флота
RT на русском04:20
Компания «Совкомфлот» продаст часть своего флота, в том числе суда возрастного тоннажа
РИА Новости04:00
«Совкомфлот» планирует продать часть флота
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Попавший под санкции «Совкомфлот» анонсировал продажу части флота
РБК03:57
Компания «Совкомфлот» запланировала продать треть своих танкеров
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