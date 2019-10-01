Столичная полиция объявила в розыск совладельца сети блинных "Теремок" и крупного бизнесмена-девелопера Романа Фукса, обвиняемого в особо крупном мошенничестве при строительстве дома на Мытной улице в Москве. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник, близкий к следствию.

с чего всё началось

Московская полиция объявила в розыск совладельца сети блинных «Теремок», бизнесмена Романа Фукса. Об этом сообщил источник, близкий к следствию, передает в субботу, 5 октября, ТАСС.

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