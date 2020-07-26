Саркисов заявил, что его семья готова возместить ущерб, нанесенный вандалами собственности азербайджанцев в Москве. Бизнесмен выразил уверенность в том, что с ним согласятся и азербайджанские предприниматели, которые также возместят ущерб, нанесенный собственности армян во время беспорядков.

с чего всё началось

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