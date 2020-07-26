Общество

РБКРБКСовладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве

Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
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Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве

Саркисов заявил, что его семья готова возместить ущерб, нанесенный вандалами собственности азербайджанцев в Москве. Бизнесмен выразил уверенность в том, что с ним согласятся и азербайджанские предприниматели, которые также возместят ущерб, нанесенный собственности армян во время беспорядков.
РБК02:16

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РБК11:24

РБК: совладелец группы РЕСО готов возместить ущерб азербайджанским бизнесменам

ТАСС10:21

Совладелец РЕСО пообещал возместить ущерб азербайджанскому бизнесу, пострадавшему от погромов в Москве

Эхо Москвы08:02

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Lenta.ru08:31

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Совладелец РЕСО возместит ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве

РИА Новости09:19

Совладелец РЕСО заявил о готовности возместить ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве

Forbes05:44
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Российский менеджер, предприниматель, миллиардер, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Один из основных владельцев «РЕСО-Гарантии». Кандидат экономических наук.
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